Скандальный предприниматель и основатель Barstool Sports Дэйв Портной снова устроил шоу, но на этот раз перешёл черту. Во время своего визита в Сан-Антонио на «Финал четырёх» NCAA он не упустил возможности высказаться о легендарном тренере Греге Поповиче, назвав его «помпезным» и обвинив в избыточной морализаторской позиции. Впрочем, провокации — это фирменный стиль Портного, и удивить этим сложно. Но есть вещи, которые даже в его эпатажной манере выглядят низко. Попович восстанавливается после инсульта, и нападать на человека в таком состоянии — это уже не дерзость, а банальное отсутствие элементарного уважения.

Особый цинизм ситуации в том, что Портной высказывался в Сан-Антонио — городе, где Поповича чтят как икону. Здесь его ценят не только за пять чемпионских титулов, но и за то, как эти победы были завоёваны. Под его руководством «Спёрс» превратились в эталон командного баскетбола, где важнее система, чем звёздный статус игроков. Однако Портной, как обычно, не стал углубляться в детали: по его словам, с Тони Паркером, Тимом Данканом и Ману Джинобили любой тренер бы побеждал. Этот аргумент из разряда «везёт сильнейшим» давно стал любимой мантрой критиков, которые упрощают успех до набора звёздных имён. Однако если дело только в составе, то почему другие команды с топ-составами годами тонут в неудачах? Портной, похоже, об этом задуматься не успел — ведь гораздо проще бросить громкую фразу и сорвать хайп.

Попович создал не просто систему — он выстроил идеальную машину, где каждый винтик знал своё место и работал на общий результат. Его команды играли по правилам баскетбола, чутко реагируя на изменения в самой игре. Попович умел подстраиваться: от медленного, выверенного стиля 1990-х – до стремительных темпов 2010-х. Он перестраивал ротации, менял стратегии и всегда оставался на шаг впереди. И главное — всё это происходило на фоне неизменно высокого результата и огромного уважения со стороны игроков, тренеров и фанатов.

А вот выпад Портного о том, что Попович «строит из себя учителя нравственности», звучит не просто поверхностно, а откровенно глупо. Да, Попович часто использовал свою медийную платформу, чтобы говорить о расизме, неравенстве и социальных проблемах. Но это не про позёрство и уж точно не про моральное превосходство — это голос человека, который понимает, что спорт не заканчивается за линией паркета. Кому-то его позиция может не нравиться, однако это точно не повод для дешёвых оскорблений. Особенно если эти оскорбления летят из уст человека, чья репутация сама по себе оставляет желать лучшего.

Грег Попович, сезон-2024/2025 Фото: Alex Goodlett/Getty Images

Barstool Sports давно превратилась в символ культуры, где провокация важнее сути. Компания неоднократно оказывалась в центре скандалов, связанных с токсичной атмосферой, обвинениями в сексизме, харассменте и дискриминации. Сам Дэйв Портной не раз становился объектом журналистских расследований — от обвинений со стороны женщин до проигранного дела против Business Insider, когда он попытался засудить издание за клевету. Суд признал материалы не клеветническими, а оправдания Портного так и не прозвучали. Хотя формальных обвинений не последовало, эти эпизоды сильно подрывают его моральное право указывать другим, как им обращаться с публичностью.

Даже резкая спортивная журналистика обязана соблюдать хотя бы базовые нормы профессиональной этики. С Поповичем можно не соглашаться — он сам не раз вступал в острые споры и не всегда был мягок с прессой. Но критика должна быть осмысленной, аргументированной и касаться дела, а не скатываться в личные выпады. И тем более она не должна игнорировать контекст. Нападать на человека, который недавно перенёс инсульт, — это уже не журналистика, а откровенный удар ниже пояса.

В этом заявлении сквозит явное пренебрежение баскетбольной культурой. Причём высказано это не где-то в безликой студии, а прямо в сердце Сан-Антонио — городе, где имя Поповича давно стало синонимом целой эпохи. И это не какой-то невинный взгляд со стороны, а больше похоже на дешёвую провокацию ради лишних кликов. Такой подход не добавляет ни глубины, ни смысла в разговор о спорте. Зато прекрасно иллюстрирует, как сильно медиаперсоны могут быть оторваны от контекста, в котором пытаются рассуждать.

Дэйв Портной Фото: Michael Reaves/Getty Images

Сегодня многие комментаторы живут по правилу: «Сначала громко ляпни, потом уже разбирайся, что ты сказал». Это дух современной цифровой медиасферы, и Barstool — её ярчайший представитель. Однако спорт — это не про хайп ради хайпа. Это про уважение к тем, кто годами строит культуру, двигает её вперёд и задаёт стандарты. Грег Попович — именно такой человек. Его карьера — пример того, как можно объединить мастерство и ценности, стратегию и идеологию, победы и уважение.

Реакция на слова Портного показывает очевидное: людям надоело пустое шоу — они хотят грамотного, глубокого освещения спорта. Провокация ради хайпа быстро теряет ценность, особенно когда за ней нет ни знания, ни уважения к теме. Попович же остаётся эталоном стабильного успеха и профессиональной порядочности. И в долгосрочной перспективе именно такие качества гораздо важнее, чем громкие скандалы или мимолётное внимание к очередной медийной выходке.

Слова Дэйва Портного никак не затронут наследие Грега. Но они служат ярким примером того, как медиаплатформы могут использовать своё влияние не для конструктивного диалога, а для дешёвой дискредитации. Это ещё раз подчёркивает, насколько важно отличать журналистскую критику, основанную на фактах и анализе, от пустых личных наездов, цель которых — всего лишь урвать минуту славы.