Дёмин готов отправиться в НБА? Русский талант сегодня объявит о своём решении! LIVE

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Сегодня, 8 апреля, в 19:00 мск российский баскетбольный талант Егор Дёмин сделает специальное заявление о своём будущем. Спортсмен объявит, продолжит ли он карьеру в студенческой лиге NCAA или подаст заявку на драфт НБА 2025 года, где у него есть хорошие шансы быть выбранным в первом раунде. «Чемпионат» будет внимательно следить за развитием событий.