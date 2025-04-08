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Сегодня, 8 апреля, в 19:00 мск российский баскетбольный талант Егор Дёмин сделает специальное заявление о своём будущем. Спортсмен объявит, продолжит ли он карьеру в студенческой лиге NCAA или подаст заявку на драфт НБА 2025 года, где у него есть хорошие шансы быть выбранным в первом раунде. «Чемпионат» будет внимательно следить за развитием событий.
Обозреватель Шон Пол заявляет:
«Если Егор Дёмин останется в BYU, то это железно команда топ-10 в предсезонном рейтинге [NCAA]. Эй Джей Дибанца, Егор Дёмин, Ричи Сандерс, Кеба Кейта – просто огненная четвёрка!»
Что пишут люди под постом Егора Дёмина? Вот самые яркие комменты:
«Братан, я люблю тебя и BYU, но ты же не в школе, чтобы устраивать шоу с выбором колледжа. Просто выложи пост, брат!»
«Что бы ты ни решил, я буду счастлив. Было круто видеть тебя в BYU. Ты невероятный человек, с тобой весело, и за твоей игрой — одно удовольствие наблюдать».
«Я плохо знаю русский, но надеюсь, это имеет смысл: бабушка большевик гулаг спутник совет белуга парка пирожки»
«Спасибо за то, что играл за BYU в этом сезоне. Было удовольствием смотреть за твоей игрой. Удачи в следующем году!»
«Я навсегда останусь твоим фанатом и буду поддерживать тебя, Егор! Ты потрясающий игрок и ещё более потрясающий человек. Но всё-таки возвращайся ещё на год, поиграй с Эй Джеем Дибанцой и помоги нам взять чемпионство BYU!»
«Это значит, что он остаётся, да? Ну не стал бы он делать такое объявление, если бы уходил в драфт НБА?»
«Я рад за тебя в любом случае. Твоё будущее и будущее BYU выглядят ярко. Мы даже не ожидали, что здесь будет какой-то выбор, так что спасибо за интригу!»
Кстати, ещё предложили такой вариант поворота у Егора Дёмина:
«После долгих раздумий и молитв… Я принял решение… Вхожу в трансферный портал».
Но это, конечно, было бы слишком дерзко. Трансферный портал подразумевает смену университета. Но с приходом Эй Джея Дибанцы в этом нет смысла.
В соцсетях уже вовсю кипит движуха с призывами оставить Егора Дёмина в университете Бригама Янга (BYU). Один из самых ярких примеров — STAYGOR. Ловкая игра слов: stay (остаться) и gor (Егор).
Дёмин на пороге чего-то большего. Его талант и умения уже зацепили скаутов НБА, и оставаться в BYU — значит рисковать упустить момент, когда его акции на пике. Заявка на драфт — это билет в мир сильнейших, где он сможет не только развиваться, но и доказать, что готов стать элитным игроком. Громкие разговоры вокруг его будущего явно не для того, чтобы остаться на месте. Вероятнее всего, это прелюдия к важному шагу — заявке на драфт НБА. Поблагодарив BYU за всё, он красиво закроет эту главу, чтобы открыть новую — там, где играют лучшие из лучших. Всё говорит о том, что Дёмин готов к прыжку на новый уровень. Или мы всё-таки ошибаемся?
Всем доброго утра и хорошего вторника! Почему сразу вспоминается Леброн Джеймс? В 2010 году он устроил настоящий спектакль в прямом эфире ESPN, объявив о своём переходе в «Майами». Миллионы зрителей следили за этим шоу. Конечно, Егор — пока не Леброн, но стоит признать: такой подход, чтобы заявить о своём будущем — остаётся ли он в NCAA или отправляется покорять НБА, — это свежо и с интригой. Шуму он уже наделал, а дальше — только вверх.