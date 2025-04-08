Феноменальная игра и грандиозные перспективы. Этот «Зенит» — на пороге истории!

Всем командам Единой лиги ВТБ в регулярном чемпионате осталось провести по два матча. Лидеру «Зениту» необходимо выиграть одну игру, чтобы гарантировать себе победу в регулярке. Но из-за всех перипетий в турнирной таблице мы совсем не заметили, как клуб из Санкт-Петербурга понемногу двигается к историческому достижению.

«Зенит», после того как выиграл у ЦСКА (81:77) 30 марта, обновил клубный рекорд по победам подряд (16) в регулярном чемпионате. На этом команда под руководством Хавьера Паскуаля не остановилась, обыграв следом МБА-МАИ и «Уралмаш». Получается, на данный момент серия насчитывает 18 матчей, а ещё предстоят две встречи перед плей-офф — с «Пармой» и «Астаной». Питерцы точно способны завершить регулярку на шикарной ноте и с 20-матчевой победной серией.

Помимо того, что команда с каждой новой победой обновляет клубный рекорд в отдельно взятой регулярке, так и при удачном стечении обстоятельств может повторить или даже превзойти успех сезона-2016/2017. Тогда сине-бело-голубые закончили первую часть сезона 15 победами подряд, а затем оказались сильнее соперников в первых пяти встречах плей-офф. Итого – 20-0.

Хавьер Паскуаль Фото: Единая лига ВТБ

Паскуалю и компании по силам добраться до этого показателя ещё в регулярке и с каждым последующим матчем обновлять рекорд. Если же говорить о том, кому принадлежит самая длинная серия побед в рамках одного сезона Единой лиги, то это, конечно, ЦСКА. Армейцы в чемпионате-2022/2023 выиграли 24 игры кряду, выдав также лучший старт в истории турнира. Кто-то может вспомнить, что были ещё «Химки», которые одержали 25 побед подряд. Правда, было это на стыке двух сезонов. Команда не проигрывала с 18 февраля 2013 года по 19 октября 2014 года.

Таким образом, лишь ЦСКА и «Зенит» в отдельно взятом сезоне преодолевали рубеж в 20 побед кряду. Сине-бело-голубые в этом розыгрыше могут превзойти свой успех сезона-2016/2017. С учётом того, что «Парма» и «Астана» — удобные соперники для сине-бело-голубых (по три победы в сезоне), а в плей-офф попадётся команда с самым низким посевом, можно рассчитывать как минимум на 23 победы подряд. Потому что четвертьфинал в плей-офф играется до трёх побед, а не до четырёх, как полуфинал или финал. В общем, «Зенит» при удачном стечении обстоятельств может вплотную приблизиться к лучшему результату в истории Единой лиги.

Петербуржский клуб находится в невероятной форме, показывая очень качественную и структурированную игру. Паскуаль выстроил прежде всего систему, которая функционирует даже без Ксавьера Муна, получившего травму посреди сезона. Качественные усиления по ходу регулярки также сделали своё дело. Алексей Швед и Окаро Уайт не просто пришлись ко двору, а сиюминутно влились в состав, став играть важнейшие роли. Дуэйн Бэйкон в марте был просто неотразим. К нему возникало много вопросов по поводу выбора моментов для бросков и процента с игры, но форвард исправил недостатки, представ перед нами лучшей версией себя. Если сине-бело-голубые сохранят такую форму и настрой на плей-офф, становится страшно за соперников.