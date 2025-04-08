НБА раздавит Евролигу, если захочет. И никто даже не встанет на её защиту

7 апреля Исполнительный совет Евролиги по коммерческим активам собрался на важное заседание, чтобы обсудить ключевые вопросы будущего турнира. В центре внимания оказались стратегические планы лиги и громкие слухи о возможном создании НБА собственной европейской баскетбольной лиги. В официальном заявлении Евролига выразила обеспокоенность, назвав такие инициативы прямой угрозой традициям и устоявшейся структуре европейского баскетбола.

Пресс-релиз Евролиги выдержан в привычном стиле: много слов о «ценностях», «наследии» и «уважении к фанатам». Лига заявила, что готова к диалогу с любыми сторонами, если те действительно настроены развивать европейский баскетбол. Но при этом весьма прозрачно дала понять, что не собирается поддерживать проекты, которые, по её мнению, могут разрушить текущий баланс сил.

Позиция Евролиги очевидна: с самого основания она стремилась стать главным брендом клубного баскетбола в Европе — и в этом преуспела. Но в последние годы рост лиги замедлился, гибкости стало не хватать, а конфликты с другими структурами, такими как ФИБА, только усугубили ситуацию. В этих условиях возможное появление лиги под крылом НБА выглядит для Евролиги не просто как амбициозный проект конкурентов, а как прямой вызов существующему порядку.

Примечательно, что в своём заявлении Евролига аккуратно обошла прямую критику в адрес НБА. Вместо жёстких выпадов — общие рассуждения о рисках фрагментации и утраты идентичности. Однако за этой дипломатией явно скрывается тревога. НБА — это идеально отстроенная бизнес-машина с колоссальными медийными ресурсами и мировой репутацией. Если они действительно решат зайти в Европу, у них хватит мощи, чтобы сразу занять весомую долю рынка.

Матч Евролиги, сезон-2024/2025 Фото: euroleaguebasketball.net

Пока что сценарий прямой конкуренции между НБА и Евролигой остаётся теоретическим. Но сам факт обсуждения этой темы в публичной плоскости — индикатор перемен. Европейский баскетбол может пойти по новому пути, и это, возможно, не так уж и плохо. Текущая модель Евролиги, несмотря на достигнутую стабильность, всё чаще подвергается критике: закрытость для новых клубов, непрозрачное управление, слабая связь с национальными лигами. И если конкуренция усилится, встанет неизбежный вопрос: сможет ли Евролига эволюционировать или продолжит цепляться за устаревшую конструкцию, полагаясь на старые связи и договорённости?

Если НБА действительно начнёт реализовывать свои планы, это станет вызовом на всех фронтах. Им придётся поднять ставки не только в спортивном аспекте, но и в коммерческом: от маркетинга до работы с аудиторией, от цифровых решений до управления клубными брендами. Европейская фан-база за последние годы изменилась. Люди смотрят НБА, привыкли к новому формату контента и хотят большего вовлечения. Если Евролига не сможет соответствовать этим ожиданиям, появление сильной альтернативы неизбежно переманит внимание зрителей, а за ним — и ресурсы.

Стоит понимать, что, даже если НБА решит проникнуть в Европу, это не станет мгновенным решением всех проблем. Европейский рынок — это сложный пазл, где каждая национальная лига тянет одеяло на себя, а любое внешнее вмешательство неизбежно натолкнётся на сопротивление. У НБА нет прямого влияния на национальные федерации, которые остаются ключевыми игроками в развитии баскетбола на местном уровне. Но есть то, чего часто не хватает европейским структурам, — системность, долгосрочное планирование и умение играть вдолгую.

Адам Сильвер Фото: Getty Images

Что может сделать Евролига? Для начала — перестать видеть угрозу в любом альтернативном проекте. Вместо этого стоит обратить взгляд внутрь и спросить: а что мы сами можем улучшить? Прозрачность управления, понятные правила игры, баланс интересов клубов и болельщиков — всё это остаётся слабыми местами лиги. Даже без вмешательства НБА у Евролиги хватает внутренних проблем: низкий интерес к матчам регулярки, перегруженный календарь, провалы в работе с молодёжной аудиторией.

Если НБА всё-таки разыграет свою карту, это неизбежно изменит правила игры. Но насколько болезненным будет этот процесс для Евролиги, зависит только от неё. У неё есть выбор: либо попытаться встроиться в новый порядок, либо пересобрать свою модель, оставив в прошлом устаревшие подходы. Времена, когда можно было существовать как «лига для избранных», уходят. Рынок требует большего.

Ключевой вызов — кто сможет предложить фанатам и игрокам более прозрачную, стабильную и профессионально выстроенную систему? НБА десятилетиями доказывает, что умеет быть эталоном в этих вопросах. Если Евролига хочет удержаться на плаву, ей придётся либо эволюционировать, либо тихо уступить дорогу тем, кто готов быть гибче и современнее.