Можно открывать шампанское. Исторический день для УНИКСа и знакового легионера!

Действующий вице-чемпион Единой лиги ВТБ УНИКС продолжает борьбу за вторую строчку в регулярном чемпионате. Казанцы приехали в Казахстан, где сыграли с местной «Астаной». Команды с разных полюсов таблицы, но это не значит, что хозяева не могут удивить. Кто проявил себя, что происходило в матче — в материале «Чемпионата».

Полторы минуты потребовалось УНИКСу, чтобы распечатать корзину. Вторую встречу кряду первым очки набирает Андрей Лопатин. Российский форвард в центре площадки перехватил мяч, вколотив слэм-данк в свободном проходе. У «Астаны» не получалось позиционно вскрыть оборону гостей, ещё одна атака завершилась потерей, а Бако забросил сверху. 8:0 рывок УНИКСа, Глебу Плотникову пришлось брать тайм-аут. Видимо, получилось взбодрить своих подопечных, так как Ти Джей Старкс тут же положил «трёшку». Тем не менее Девон Акун-Пёрселл, недолго думая, в следующей же атаке ответил на это своим дальним попаданием.

Затем капитан Дмитрий Кулагин повесил соперника себе на плечо и оформил красивейший флоатер. Если УНИКС действовал командно, то «Астана» положилась на Старкса, который набрал 11 очков кряду для своего клуба. Акун-Пёрселл не реализовал легчайший проход, а Руслан Айткали был точен издали. «Астана» приблизилась на расстояние четырёх очков, это заставило лидеров гостей подсобраться. Маркос Найт включился в нужный момент и добыл преимущество — 26:19.

Матч «Астана» — УНИКС Фото: Единая лига ВТБ

Вторую четверть открыла очень дальняя «трёшка» от Ильи Пестова. К слову, у «Астаны» безупречная реализация с дальней дистанции — пять из пяти. Впрочем, это никак не повлияло на УНИКС. Акун-Пёрселл был точен издали, а Джален Рейнольдс вколотил эффектный слэм-данк. Клуб из Казахстана не собирался останавливаться: Старкс накручивал одного соперника за другим, набрав уже 15 очков. 9:9 — за три с небольшим минуты. УНИКС взвинтил темп и начал прессинговать оппонента на своей половине. Данная стратегия дала свои плоды, так как клуб набрал девять безответных очков кряду. На этом отрезке выделялись Найт и Кулагин, реализовавшие на двоих три трёхочковых броска. Преимущество с каждой минутой росло как на дрожжах. «Астана» периодически огрызалась, но допускала слишком много ошибок. Сергей Торопов часто выходил на линию штрафных и почти не мазал. Итог: мегауверенная четверть от УНИКСа — 38:16.

Перерыв подошёл к концу, а «Астана» вышла из подтрибунного помещения заряженной. Особенно Старкс, который раз за разом поражал кольцо соперника. Ти Джей в большинстве своём атаковал с ближней дистанции, но это не мешало ему изрядно набирать очки. Помогал и Данила Походяев. У УНИКСа Рейнольдс разбирался под кольцом с оппонентами за счёт своей мощи. Половина четверти позади, результат — 11:9 за хозяевами. Однако, как и в первой десятиминутке, Найт взял мяч в свои руки и начал делать разницу. Хоть Старкс уже и перевалил за 20 набранных очков, но Маркос тащил за собой свою команду. С минимальным преимуществом гости забрали отрезок — 20:19.

Заключительная четверть превратилась в формальность в связи с тем, что разница перевалила уже далеко за 30 очков. Вся игра «Астаны» вертелась вокруг движения Старкса, но магия разыгрывающего понемногу начала иссякать. УНИКС посадил лидеров на скамейку, дав поиграть тем, кто в сезоне получал меньше времени. Вышло неплохо: казанцы забрали отрезок со счётом 21:11, победив в матче со счётом 105:65.

Старкс завершил встречу с 23 очками и четырьмя передачами. Баскетболист «Астаны» реализовал 10 из 19 бросков с игры. Только Аскар Майдекин сумел преодолеть рубеж 10 очков среди остальных игроков команды. У УНИКСа больше всего времени на паркете провёл Торопов (27 минут). Сергей набрал 20 очков и восемь подборов, также став самым эффективным во встрече — 29 очков в этом показателе. Найт записал на свой счёт 18 очков, Лопатин и Рейнольдс — по 15, а Акун-Пёрселл — 10.

Казанцы во второй четверти набрали 38 очков — лучший показатель в сезоне в отдельно взятом отрезке. Было и ещё одно знаковое событие! Уже после первой половины Рейнольдс стал самым результативным иностранным игроком в истории Единой лиги. Джалену как раз не хватало 10 очков, чтобы обойти в списке француза Нандо Де Коло (2296), который долгое время выступал за ЦСКА. Сейчас на счету американца 2302 очка. Центровой УНИКСа также является лучшим легионером в лиге по количеству точных бросков с игры, подборам, а ещё он второй по сыгранным встречам и четвёртый – по блок-шотам. Рейнольдс вписал своё имя в историю Единой лиги!

Следующий матч для УНИКСа будет невероятно важным. Казанцам предстоит сыграть с ЦСКА. Подопечные Велимира Перасовича ни разу в этом сезоне не побеждали армейцев, поэтому необходимо показать свои намерения перед скорым стартом плей-офф.