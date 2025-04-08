Они что, сошли с ума? Йокич готовился к плей-офф НБА, а ему подложили свинью

Всего за неделю до начала плей-офф «Денвер» уволил главного тренера Майка Мэлоуна и генерального менеджера Келвина Бута. Решение стало полной неожиданностью для лиги и вызвало массу вопросов как внутри клуба, так и за его пределами. На тот момент «Наггетс» шли четвёртыми на Западе с балансом 47-32, всего в полутора победах от третьей строчки, с тремя играми до конца регулярки.

Мэлоун — уже культовая фигура для «Денвера». За десятилетие он принёс клубу 471 победу, чемпионский титул в 2023-м и вывел Николу Йокича в пантеон величайших игроков современности. И вот, несмотря на шансы на глубокий плей-офф, его убирают. Подобный ход за три игры до постсезона — настоящий нонсенс для НБА. ESPN подтверждает: такого в истории лиги ещё не было, если команда оставалась реальным претендентом на титул.

За этим дерзким шагом, как поговаривают инсайдеры, скрывается внутренняя драма, которая зрела весь сезон. Разногласия между Мэлоуном и Бутом достигли точки кипения: менеджер хотел строить будущее на молодых игроках, а тренер настаивал на проверенных ветеранах. Всё это усугубилось неудачным отрезком: четыре поражения подряд, включая ключевые игры с «Голден Стэйт» и «Миннесотой». Когда турнирная судьба повисла на волоске, руководство решило устроить революцию — без оглядки на то, какой хаос это может вызвать.

Ещё в сентябре прошлого года известный аналитик Зак Лоу тонко намекнул на трещины в руководстве «Денвера», заявив, что «разногласия между тренерским штабом и фронт-офисом выходят за рамки привычного даже для НБА». Тогда это звучало как преувеличение, но сейчас становится ясно: конфликт был не просто затяжным, а разрушительным. Заявление владельца клуба Джоша Кронке лишь подлило масла в огонь. Он подчеркнул, что решение далось «нелегко», но увольнение Мэлоуна якобы было необходимо, чтобы спасти шансы на титул. Временным рулевым стал Дэвид Адельман, который до этого работал первым помощником. Вот только плей-офф для него — совершенно новая территория, где на ошибки права нет.

Майк Мэлоун, сезон-2024/2025 Фото: Justin Edmonds/Getty Images

Эта отставка — не просто сенсация, а громкий вопрос к стратегии «Наггетс». Мэлоун — архитектор чемпионской команды, человек, который построил систему вокруг Йокича и раскрыл её до максимума. Его уход, да ещё и в паре с генменеджером Бутом, ставит под сомнение управленческую модель клуба. Бут, который всего за пару лет обновил состав и помог собрать чемпионский пазл, теперь тоже в стороне. В результате у «Денвера» ни главного тренера, ни генерального менеджера, ни долгосрочного плана. Организационная стабильность? Скорее всего, пока забудьте.

Для НБА это тревожный звоночек. «Денвер», который многие считали образцом стабильности, оказался клубом с мнимым равновесием. Даже титул и успешный сезон не спасли его от внутренних распрей. А увольнение Мэлоуна вывело на поверхность ещё одну любопытную деталь: Том Тибодо, возглавивший «Нью-Йорк» в 2020 году, теперь четвёртый (!) по длительности работающий тренер в лиге. Да, в НБА стабильность — редкость. Но когда рушится команда, недавно стоявшая на вершине, это говорит о том, что даже самые прочные конструкции могут рассыпаться быстрее, чем кажется.

Теперь всё внимание приковано к Николе Йокичу. Сербский гений, вокруг которого строилось всё в Колорадо, стал ключевой фигурой, от которой зависят и успех в плей-офф, и будущее франшизы. Пока он хранит молчание об отставке Мэлоуна, но их связь — почти семейная — давно известна всем. Именно Мэлоун дал Йокичу свободу, доверие и возможность стать тем, кем он является сегодня — трёхкратным MVP и лидером чемпионской команды. Потеря такого наставника в разгар сезона может вызвать у Николы вопросы о том, куда движется клуб. Если он почувствует, что принципы, сделавшие его и «Наггетс» успешными, больше не в приоритете, последствия могут быть непредсказуемыми.

Майк Мэлоун и Никола Йокич, сезон-2023/2024 Фото: Michael Reaves/Getty Images

Ирония судьбы тоже сыграла свою роль. Когда-то сам Мэлоун высмеивал «Сакраменто» за увольнение Майка Брауна, заявив: «Ни яиц, ни класса». Тогда он возмущался, что Брауна уволили по телефону, пока тот ехал в аэропорт. Теперь же история будто обернулась против него самого. Пусть его уход и оформили более «элегантно», момент — за три игры до плей-офф — делает ситуацию не менее болезненной и абсурдной.

И пока «Наггетс» пытаются собраться перед последними играми регулярки, команда оказалась в эпицентре хаоса. Увольнение и главного тренера, и генменеджера за неделю до постсезона = прыжок в пропасть. У них нет времени на адаптацию, нет новой структуры, которая могла бы поддержать игроков, а давление только нарастает. Все взгляды устремлены на Йокича, который, как всегда, должен быть спасителем. Но хватит ли даже его гениальности, чтобы удержать корабль на плаву, если он уже дал трещину?

Главная интрига: что теперь станет с «Денвером»? Найти нового тренера и генменеджера после такого скандального хода — задача, мягко говоря, непростая. Репутация клуба как бастиона стабильности трещит по швам. В эпоху, когда звёзды НБА выбирают не просто клубы, а проекты с надёжным управлением, последствия этих решений могут аукнуться «Наггетс» гораздо позже, чем закончится этот сезон.

Что касается текущего сезона, всё теперь зависит от того, насколько быстро Дэвид Адельман сможет удержать команду на плаву и хотя бы сохранить базовую структуру игры. Но даже если «Наггетс» удержатся в топ-4 на Западе и пройдут первый раунд плей-офф, главная история уже написана: команда, которая всего два года назад поднимала чемпионский трофей, в решающий момент осталась без тренера, без генерального менеджера и с большими вопросами к своему будущему.

И вот факты. Майк Мэлоун, тренер, который принёс клубу больше побед, чем кто-либо в его истории, уволен за неделю до старта плей-офф. Команда занимает четвёртое место и всего в полутора играх от третьей строчки. Вопросы множатся, ответы отсутствуют. А лига наверняка гадает: что, чёрт возьми, происходит в «Денвере»?