«Локо» или «Уралмаш»? Дуэль, ради которой стоит смотреть плей-офф Единой лиги

Сезон Единой лиги ВТБ потихоньку движется к своему логическому завершению. Всем командам осталось провести по две встречи в регулярном чемпионате, однако «Локомотив-Кубань» и «Уралмаш» уже знают, с кем им предстоит сыграть в плей-офф. Друг с другом! Что нам ждать от этой серии и как она будет протекать — в материале «Чемпионата».

Ещё до старта плей-офф командам предстоит встретиться между собой в рамках последнего матча регулярного чемпионата. 13 апреля в Краснодаре «Локо» примет уральцев. Так скажем, это будет репетиция перед четвертьфинальной серией до трёх побед. В этом сезоне клубы встречались между собой трижды. Две победы забрали кубанцы, одной отметился «Уралмаш». Причём проиграли подопечные Андрея Ведищева прямо после февральской паузы. Команда не сумела правильно настроиться на игру, а также была не в лучших физических кондициях. Не хватило и Андрея Мартюка, который на тот момент восстанавливался от травмы.

«Уралмаш» превратился в команду, которая в большинстве своём проигрывает лишь «большой четвёрке». Екатеринбургский клуб во второй половине регулярки уступил в овертайме «Парме» (84:88 ОТ) и МБА-МАИ (65:71). Это если брать в расчёт соперников не из топ-4. В противостояниях с топами пока присутствуют большие проблемы — по четыре поражения от ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. Лишь у «Локо» удалось выцарапать одну победу в тот момент, когда краснодарцы испытывали проблемы с составом и только вышли после паузы. Тем не менее «Уралмаш» — сильная команда, которая заслуженно занимает пятое место, можно даже сказать, лучшая за пределами топ-4.

Джеремайя Мартин Фото: Единая лига ВТБ

В составе уральцев есть Джеремайя Мартин — самый результативный игрок нынешнего сезона. В среднем разыгрывающий набирает 18,4 очка. Американец не только является главной опцией в нападении, но ещё и отдает приличное количество передач на партнёров — 4,7. Мартина сложно назвать элитным защитником, впрочем, за счёт скорости и своего ума он находится на втором месте по перехватам в Единой лиге (2,1), уступая лишь Калебу Агаде из «Автодора» (2,3). Во многом игра «Уралмаш» строится от действий Джеремайи, однако ещё есть в команде качественный снайпер Хэйден Далтон, перебравшийся из «Самары», Тайрелл Нэльсон, стягивающий на себя внимание под кольцом и способный побороться с любым оппонентом за подбор, а также Джавонте Даглас, связывающий атаку и защиту.

Это не говоря уже о шикарной россыпи российских игроков. Вячеслав Зайцев и Антон Глазунов дают команде не только багаж своих знаний в связи с опытом, но ещё и качественные минуты на паркете. Илья Попов, Антон Карданахишвили и Иван Пынько играли за «Самару», однако после реструктуризации клуба с берегов Волги покинули команду, перебравшись в «Уралмаш». Эта троица получает много времени, полностью оправдывая своё нахождение на паркете. Попов и Карданахишвили — лучшие россияне по статистике после легионеров. Представьте, как бы была сильна эта команда, если бы ещё полноценно вернулся в состав Октавиус Эллис. Центровой в прошлом сезоне набирал в среднем 18,0 очка и собирал 8,0 подбора. К сожалению, повторная травма голеностопа мешает ему стабильно выходить на паркет и обрести былую форму.

Ростислав Вергун Фото: Единая лига ВТБ

Ростислав Вергун второй сезон кряду проводит в «Уралмаше». Его команда чуть было не сотворила сенсацию в прошлом розыгрыше плей-офф, где его подопечные затянули серию с «Зенитом» в четвертьфинале до пяти матчей. К тому же боролись до последних секунд в самом важном матче сезона, уступив со счётом 83:86. Вергун не только очень опытный тренер, но и хороший ментор. При этом максимально хладнокровный и спокойный. «Уралмаш» старается отталкиваться от сильных качеств своих баскетболистов. Например, Мартин любит идти под кольцо, значит, для него необходимо поставить несколько заслонов, чтобы он нашёл себе неравноценный размен, а с «большим» на дуге он справится без проблем – и там уже либо лёгкая «двушка», либо свободный проход. Команда хорошо играет на пик-н-роллах, находя свободные позиции для бросков снайперов. Часто задействуют в посте Нэльсона и Дагласа, которые умело пользуются своими габаритами.

Хоть «Уралмаш» и очень хорош, но всё же «Локомотив-Кубань» — фаворит. Регулярка для краснодарцев получилась как американские горки – со взлётами и падениями. Были и три подряд поражения от «Пармы» и неудачи в играх с «Самарой» и «Пари НН», однако также присутствовали и радостные моменты — великолепный старт в сезоне с девяти побед, когда вроде бы дела в Суперкубке были не очень. В самый ответственный момент «Локо» умеет собираться с мыслями и выходить на паркет в полной боевой готовности. Это прекрасно было видно в противостояниях с другими командами из топ-4. Кубанцы никому из своих принципиальных соперников не проиграли сезонную серию — 2-2 с ЦСКА, 2-2 с «Зенитом» и 3-1 с УНИКСом. Получается, команда Ведищева больше страдает во встречах с клубами вне топ-4, чем со своими конкурентами в борьбе за чемпионство.

Андрей Ведищев Фото: Единая лига ВТБ

Тем не менее в последнее время «Локо» показывает хорошую игру. Команда хоть и уступила ЦСКА и УНИКСу, но затем одержала четыре уверенные победы, где присутствовал ещё один матч с казанцами. Даже в тех встречах, в которых краснодарцы проигрывали, они боролись до конца. Все знают, что в матчах с «Локо» нельзя выключаться ни на секунду, так как эта команда может буквально за четверть перевернуть всё с ног на голову. Наглядный пример: последний матч с УНИКСом. Краснодарцы в третьей четверти уничтожили соперника (28:17) и спокойно довели дело до победы. В состав вернулся Мартюк, который в трёх встречах кряду был просто неотразим (11, 15 и 23 очка). Не сбавили оборотов и Антониус Кливленд с Патриком Миллером. Последний и вовсе играет на уровне самого ценного игрока турнира.

Патрик находится на восьмом месте в списке самых результативных игроков Единой лиги, на первом — по передачам, на пятом — по перехватам и на третьем — по коэффициенту полезности. В общем, фантастический сезон от Миллера. У «Локо» очень глубокий состав: Кирилл Елатонцев, Владислав Емченко, Кирилл Темиров, Антон Квитковских, Айзея Уэйли, Дмитрий Узинский и Александр Гудумак — очень приличный состав. К нему ещё добавился отличный снайпер Джон Дженкинс, который точно должен помочь Ведищеву давать ответ на различные ситуации на паркете.

3-0 в плей-офф в этой паре, по нашему мнению, точно не будет. «Уралмаш» может зацепить как минимум одну игру. Тем не менее «Локо» всё же сильнее по многим параметрам. Плюс будет начинать четвертьфинал на домашнем паркете. В Краснодаре своих поддерживают отчаянно и до потери голоса. Уральцам будет нелегко, но когда это их останавливало? Может быть, мы и вовсе станем свидетелями сенсации. Узнаем уже через две недели.