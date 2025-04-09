Прайм Йокича в опасности. Что нужно сделать «Денверу», чтобы всё исправить?

Этот сезон в очередной раз доказал, что НБА — то место, где удивительные вещи происходят на регулярной основе. Однако если трейд Луки Дончича хотя бы как-то объяснялся иллюзорным защитным прогрессом для «Далласа», а увольнение Тейлора Дженкинса из «Мемфиса» худо-бедно крылось шансом для талантливого Туомаса Иисало проявить себя на месте главного, то ситуация с «Денвером» и Майком Мэлоуном похожа на пранк, вышедший из-под контроля.

Почему Мэлоуну вообще указали на дверь?

Майк Мэлоун, сезон-2024/2025 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Слово владельцу «Наггетс» Джошу Кронке. Согласно его мнению, увольнение Мэлоуна должно придать команде буст в плей-офф. Возможность встряхнуть коллектив перед самыми важными матчами сезона похожа на шоковую терапию. Особенно с учётом момента принятия решения. Ни одна франшиза не меняла наставника так поздно с 1981 года. Положение осложняется и тем, что вместе с тренером свой пост покинул и генменеджер Келвин Бут.

По сообщениям инсайдеров, напряжённость между функционером и тренером нарастала давно. Бут ратовал за большее использование выбранных им молодых игроков, тогда как Мэлоун делал ставку на проверенных бойцов. Всё это усугубилось мерами по сокращению расходов прошлым летом.

Инсайдер Крис Бруссард отметил, что некоторых игроков раздражала жёсткая и старомодная манера тренера. Он слишком полагался на ветеранов и совсем иначе вёл себя со звёздами. Мэлоун мягче относился к Николе Йокичу и Джамалу Маррею. Получается, в команде не все равны, а это вполне могло сказаться на атмосфере внутри коллектива. Другой известный репортёр Шэмс Чарания сказал, что Мэлоуна должны были уволить ещё пару лет назад, если бы Денвер не взял титул.

Майк возглавил «Наггетс» в 2015-м, одержал 471 победу, принёс франшизе первый титул и стал самым успешным тренером в истории организации. Бут стал тем, без кого было бы невозможно собрать чемпионский состав 2023-го. Так или иначе, обоих в клубе больше нет, и теперь «Денверу» предстоит новая реальность. Какой она будет?

«Наггетс» рискуют пролететь мимо плей-офф

Никола Йокич, сезон-2024/2025 Фото: Tyler McFarland/Clarkson Creative/Getty Images

Такого с ними не случалось с сезона-2017/2018. Сейчас «Денвер» замыкает пятёрку лидеров на Западе, но даже за три встречи до завершения регулярного чемпионата команде ничего не гарантировано. «Самородки» идут с результатом 47-32, аналогичное количество побед и поражений у «Клипперс», «Уорриорз» и «Гриззлиз», а «Тимбервулвз» отстают всего на один выигранный матч. На три прямых места в постсезоне претендуют сразу пять команд. Концовка определённо будет жаркой, и далеко не факт, что «Денвер» быстро оправится от удара и сумеет избежать плей-ин.

Никола Йокич по-прежнему в топ-форме и генерирует всё командное нападение. Джокер — лидер по созданным очкам (66) и безусловный кандидат на четвёртый за последние пять лет MVP. Однако лишь слабовидящий не заметит проблемы «Наггетс» на своей половине. Майкл Портер-младший так и не стал надёжным защитником, а Джамал Маррей из-за повреждения не играет уже пять встреч. Как итог — «Наггетс» болтаются в третьей десятке оборонительного рейтинга, пропустив вперёд даже таких защитных монстров, как «Хоукс», «Нетс» и «Трэйл Блэйзерс».

Что дальше — Дюрант, Яннис или перестройка?

Никола Йокич и Кевин Дюрант, сезон-2023/2024 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Чтобы не профукать прайм Йокича, руководству «Денвера» придётся принять меры. Имя нового генерального менеджера пока не названо, но ему предстоит много работы. Главное — выбрать стратегию развития. Вариант уйти в перестройку выглядит сомнительно. Находящийся в расцвете сил Джокер никак не вяжется с такими намерениями. Зато за него можно получить огромную компенсацию. Обменяли же не так давно Дончича, значит, можно провернуть похожий трюк и с Йокичем.

Усиление через драфт тоже не будет лёгким. «Наггетс» были слишком хороши в последние годы, и у них нет хороших выборов на ближайших драфтах. Мэлоун — единственный тренер в заокеанской карьере Йокича. Наверняка его увольнение стало личным моментом для Николы. Уйдёт ли он теперь вслед за многолетним наставником — вопрос спорный. Поэтому самое логичное решение — строить контендер вокруг Джокера.

Наиболее хайповый и короткий путь к успеху лежит через обмены суперзвёзд. Одна из них как раз недовольна своим положением и результатами команды. Активные слухи о трейде Кевина Дюранта идут уже не первый месяц. «Финикс» лишился шансов даже на плей-ин, и Кей Ди станет главным лотом предстоящего межсезонья. Чтобы заполучить будущего члена Зала славы, «Наггетс» понадобится брать количеством и включать в сделку кого-то из основного актива, состоящего из Маррея, Портера и Гордона. А дальше – добирать полезных ролевиков и рингчейзеров. Пара Николы и Кевина выглядит интригующе, как и сюжетный поворот, в котором начинавшие в одном клубе карьеру Дюрант и Уэстбрук завершают её вместе.

Никола Йокич и Яннис Адетокунбо, сезон-2023/2024 Фото: Stacy Revere/Getty Images

Другой недовольный своим положением актив — Яннис Адетокунбо. После титула в 2021-м «Бакс» выиграли всего одну серию плей-офф. Дэмьен Лиллард в «Милуоки» так и не прижился (не говоря уже о тромбозе), состав у «оленей» не самый топовый, а возможностей для усиления немного. Всем этим великолепием руководит Док Риверс, что уже наталкивает на мысли, что будет весело, но не слишком продуктивно. Конечно, сочетаемость двух бигменов вызывает вопросы, однако высока вероятность, что Грик Фрик наконец устанет от балагана в родной команде и решит сменить обстановку. У «Денвера» есть что предложить. Почему бы и нет?

Топ-5 худших команд НБА по количеству трёхочковых:

Место Команда Количество 26 «Даллас Маверикс» 34,3 27 «Нью-Йорк Никс» 33,9 28 «Торонто Рэпторз» 33,6 29 «Клипперс» 33,5 30 «Денвер Наггетс» 32,1

Проблема «Наггетс» заключается в том, что им сложно обменять Маррея. Летом с ним заключили пятилетний контракт на кругленькую сумму, но он не убедил в прошлом плей-офф, а его история травм прозрачно намекает на ненадёжность в любой момент. «Денверу» необходимы 3D-игроки, способные впахивать в защите и попадать создаваемые Йокичем трёхочковые броски. С ними у «самородков» большие сложности, так как в этом сезоне «Денвер» реже всех реализует дальние попытки.

Всеми этими вопросами новые тренер и генменеджер займутся уже после окончания сезона. Нюанс в том, что завершиться для «Денвера» он может раньше, чем обычно. Пока действия руководства лучше всего поддаются девизу «Гори сарай, гори и хата».