Россияне зажигают, а «Зенит» красиво выиграл регулярку. Что творилось в ЕЛ?

Сезон движется к завершению. Осталось совсем мало времени до старта плей-офф, а сегодня мы узнали лучшую команду регулярного чемпионата. «Зенит» встречался с «Пармой», ЦСКА принимал «Пари Нижний Новгород». Кто был ярче остальных, кому удалось победить и что с дальнейшими раскладами — всё в материале «Чемпионата».

Гости не только первыми распечатали корзину, но и показали, что очень заряжены на победу. Рывок 5:0 от «Пармы», в котором два очка на счету Самсона Руженцева и три — у Гарретта Нэвелса. Впрочем, недолго пермякам удалось лидировать. Лидер «Зенита» Дуэйн Бэйкон шикарно воспользовался заслоном Винса Хантера и отправил в цель «трёшку». После этого лучший игрок марта в Единой лиге набрал ещё шесть очков кряду для своей команды. В составе «Пармы» выделялся Нэвелс, который оформил 2+1. Можно сказать, что между двумя игроками проходила дуэль. Хантер стал первым, кто поразил корзину соперника в «Зените», если не брать в расчёт Бэйкона. У гостей «зажёгся» Руженцев. Самсон реализовал трехочковый бросок, а затем положил мяч в цель с фолом. Пермяки летели заряженными в каждый быстрый отрыв, но у сине-бело-голубых Георгий Жбанов стал героем четверти. В нужный момент россиянин вышел и взял игру на себя: две точные «трёшки» и 10 набранных очков. «Зенит» перевернул десятиминутку, выиграв её со счётом 27:24.

«Парма» не собиралась далеко отпускать оппонента. Вторую четверть гости начали с рывка 8:4, выделялся под кольцом Ройс Хэмм, который сперва разобрался один на один с Алексом Пойтрессом, а затем вколотил слэм-данк без сопротивления. Правда, Трент Фрейзер и Пойтресс на двоих сообразили пять очков кряду, снова выйдя вперёд. В игре преобладала атакующая игра, на удачное действие одной команды другая отвечала своим. У «Пармы» в большинстве своём очки набирали лидеры, но и Александр Шашков отлично себя проявил (пять очков). Пермяки очень сильно держали Алексея Шведа. Разыгрывающий понял это и переключился на розыгрыш, к концу первой половины у него набралось шесть передач. Нэвелс, Уиттакер и Руженцев делали всё возможное, чтобы перехватить инициативу. Можно сказать, у них получилось! Подопечные Евгения Пашутина забрали отрезок 26:24, уступая к перерыву всего в одно очко — 50:51.

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Вы думали, что команды сбавят обороты после перерыва? Не тут-то было. Атакующая феерия продолжилась. «Парма» феноменально начала отрезок — 12:2, заставив Хавьера Паскуаля взять тайм-аут. В этом рывке выделялся Руженцев, который отметился уже 24 очками. Корректировки тренера «Зенита» помогли, так как Жбанов сразу же положил «трёшку», а Фрейзер реализовал бросок с фолом. В нужный момент ещё и Швед оказался точен из-за дуги. Хозяева сократили отставание практически до минимума — 64:66, настало время Пашутина взбодрить своих игроков в паузе. Троица лидеров «Пармы» активно набирала очки, но «Зенит» сократил отставание. Швед был просто феноменален и попал четыре «трёшки» в третьей четверти, закрыв отрезок своим дальним попаданием — 29:27.

На протяжении двух минут заключительной десятиминутки ни одна из команд не могла набрать очки. Зато потом полетело: две «трёшки» от Карасёва и одна — от Руженцева. «Зенит» стартовал с 8:5, а Пашутин взял тайм-аут, так как разница в счёте уже составляла шесть очков — 88:82. «Зенит» под давлением начал действовать чётче. Команда собралась в защите, а у «Пармы» понемногу заканчивались силы. Пойтресс разрывал «краску» оппонента, а Швед «поливал» из-за дуги. 23:11 — итог четверти в пользу сине-бело-голубых и закономерная победа в матче — 105:90.

Руженцев обновил личный рекорд по набранным очкам в карьере — 29. Уиттакер с Нэвелсом также были неостановимы — каждый записал на свой счёт по 21 очку. При этом Стэнли ни разу не промахнулся с игры, реализовав все свои семь бросков. Разыгрывающий почти не отдыхал в этом матче, проведя на паркете 37 минут. У «Зенита» сразу шесть игроков набрали как минимум 13 очков: Фрейзер, Карасёв, Бэйкон, Швед, Жбанов и Пойтресс. Самым результативным стал Алексей — 19, добавивший к этому девять передач и три подбора. Помимо этого, разыгрывающий стал лучшим во встрече по показателю «плюс-минус» («+23») и эффективности (27 очков).

Во второй половине Швед завёлся и взял игру на себя, сами видите, что из этого вышло: «Зенит» спокойно оторвался от соперника, и в самый ответственный момент Алексей не подвёл, можно сказать, принёс победу команде. Клуб из Санкт-Петербурга одержал 19-ю победу кряду в Единой лиге и досрочно выиграл регулярку. Независимо от результата последнего матча с «Астаной», сине-бело-голубые останутся на первом месте. Подопечные Паскуаля получат преимущество домашнего паркета во всех стадиях плей-офф.

ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» Фото: Единая лига ВТБ

«Пари НН» отлично выглядел с первых минут игры. Алекс Хэмилтон оформил 2+1, а Сергей Зоткин добавил ещё два очка. Правда, гости никак не могли остановить Ливио Жан-Шарля. Центровой набрал семь очков кряду, при этом доминируя на обеих сторонах паркета. Армейцы отлично двигали мяч, находя хорошие размены для своих игроков. Бо́льшую часть времени в первой четверти ЦСКА играл основным составом. Вероятно, это и повлияло на разницу в счёте. Хоть нижегородцы смотрелись ненамного хуже, но всё равно уступили в четверти со счётом 21:28. Впрочем, «трёшка» почти с логотипа от Зоткина под сирену вселила надежду в гостей.

Вторую десятиминутку можно смело назвать именем Зоткина. Разыгрывающий «Пари НН» набирал очки, отдавал передачи, прессинговал оппонентов, а также терял мяч, одним словом, — делал всё, за исключением подборов! У ЦСКА выделялись Мело Тримбл, Амат М’Бай и Жан-Шарль. И преобладала командная игра, в которой был задействован каждый. Усилия Зоткина оказались не напрасны, его три «трёшки» и много выходов на штрафную линию дали о себе знать. «Пари НН» выглядел прекрасно, но не сумел остановить отлаженное нападение ЦСКА — 27:28.

ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» Фото: Единая лига ВТБ

Не успел матч продолжиться, как Александр Чадов пошёл в проход и завершил его красочным слэм-данком. Тримбл действовал в излюбленном стиле, прорываясь под кольцо и собирая на себе фолы. Гости приблизились на расстояние четырёх очков, положение дел не понравилось Пистиолису, который взял тайм-аут. Греку удалось донести до своих подопечных, что нужно не терять хватку и продолжать бороться за каждый мяч. Сразу же армейцы стали играть по-другому. Тем не менее «Пари НН» не позволял ЦСКА уйти далеко вперёд, оказывая давление на соперника. Илья Карпенков набирал очки в «краске», Зоткин продолжил изрядно доставлять проблемы чемпиону Единой лиги, однако снова отрезок остался за хозяевами — 25:20.

Заключительный отрезок начался с точного броска издали от Тримбла. ЦСКА оформил рывок 7:0, доведя преимущество до 20 очков — 88:68. Тайм-аут Козина не помог, так как после выхода последовала бомбардировка: Ухов и Аврамович отправили в цель по «трёшке». Тренеру «Пари НН» пришлось тут же брать ещё одну паузу. Видимо, гости смирились с поражением и больше не показывали того рвения, которое имело место быть в первой половине. ЦСКА спокойно довёл дело победы в четверти — 28:14 и во встрече — 109:82.

Лучший матч в карьере провёл Зоткин, на счету которого 25 очков и восемь передач. Он стал самым эффективным игроком в составе «Пари НН» с показателем в 27 очков, намного опережая своих партнёров. Сергей реализовал 8 из 10 бросков с игры, пять из которых оказались «трёшками». Ещё неплохо себя показали Чадов — 15 очков и Карпенков — 12 очков. У ЦСКА сразу шестеро перевалили за рубеж 10 очков — Тримбл, Ухов, Жан-Шарль, М'Бай, Аврамович и Ганькевич. При этом Мело набрал дабл-дабл: 21 очко и 10 передач. Ко всему этому лучший показатель эффективности во встрече — 37 очков. Разыгрывающий армейцев реализовал все свои 12 штрафных и провёл шикарную игру.

ЦСКА гарантировал себе второе место по итогам регулярного чемпионата. Команда будет ждать своего соперника по плей-офф из стадии плей-ин. Ещё сегодня играл «Енисей» с «Самарой». Хозяева из Красноярска уверенно победили со счётом 100:68. Армейцы же готовятся к последнему матчу регулярки с УНИКСом. Репетиция перед самой важной частью сезона будет жаркой!