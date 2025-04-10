Дончич рыдал, но уничтожил «Даллас». Леброн даже не волновался — он на пороге истории

Лука Дончич впервые ступил на паркет Далласа как чужак. Тот самый парень, который за шесть с лишним сезонов стал лицом «Маверикс» и задавал стиль и дух всей команды, теперь возвращался домой в форме «Лейкерс». Его возвращение стало событием не только для болельщиков, но и для всей лиги. Ведь как часто увидишь, чтобы игрок в самом расцвете карьеры, ушедший не по своей воле, снова оказался там, где его возвели в звёзды?

Встреча была устроена с размахом. «Маверикс» подготовили трибьют-видео, собравшее лучшие моменты Луки в их составе. Это был одновременно жест уважения и болезненное напоминание о том, кого они потеряли. Дончич не смог скрыть эмоций — слёзы навернулись ещё до стартового свистка. Он обнял бывших партнёров, но уже через секунду вернулся к делу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

И вот тут стало ясно: к соперникам Лука никогда не относился с сентиментальностью. Он диктовал темп, находил свои моменты, шёл через контакт. Ему не нужно было ничего доказывать — он просто играл, как умеет. Итог? 45 очков с шикарной реализацией, восемь подборов, шесть передач. Одна из лучших игр в сезоне. И как символично, что она случилась именно в том зале, где он некогда строил свою легенду.

Для «Лейкерс» этот матч был не просто о принципах, а о деле. Победа гарантировала место в плей-офф, а ещё одна — третью строчку на Западе. Леброн, как всегда, был в своём стиле: 27 очков, семь подборов, три передачи. Но самое громкое событие — его выход на второе место в истории НБА по количеству сыгранных матчей, обойдя Карима Абдул-Джаббара. До абсолютного рекорда Роберта Пэриша осталось всего 51 игра.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

А теперь вернёмся к Дончичу. Этот матч стал для тестом на стойкость. Несмотря на шквал эмоций и давление, он остался собой: сконцентрированным, эффективным и универсальным. Лука вновь доказал, почему его имя — на устах всей лиги. И это не прошло мимо его новых партнёров: игроки «Лейкерс» поддерживали его на площадке и за её пределами, что особенно важно в свете всех слухов и напряжения, окружавших его после обмена.

После финальной сирены «Даллас» проводил своего бывшего героя достойно. Никакого негатива, никакого напряжения — только аплодисменты. Это был момент уважения. Дончич закрыл эту главу красиво. Он доказал, что способен выдерживать удар и продолжать играть на вершине. Итог встречи: «Лейкерс» — «Маверикс» — 112:97.