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Лука Дончич сыграл первый матч с Даллас Маверикс в Техасе: как прошло возвращение словенца на родную площадку в НБА, Леброн Джеймс

Дончич рыдал, но уничтожил «Даллас». Леброн даже не волновался — он на пороге истории
Артемий Берстенев
Дончич рыдал, но уничтожил «Даллас»
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«Маверикс» дали ему овации, а Лука в ответ — 45 очков.

Лука Дончич впервые ступил на паркет Далласа как чужак. Тот самый парень, который за шесть с лишним сезонов стал лицом «Маверикс» и задавал стиль и дух всей команды, теперь возвращался домой в форме «Лейкерс». Его возвращение стало событием не только для болельщиков, но и для всей лиги. Ведь как часто увидишь, чтобы игрок в самом расцвете карьеры, ушедший не по своей воле, снова оказался там, где его возвели в звёзды?

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Встреча была устроена с размахом. «Маверикс» подготовили трибьют-видео, собравшее лучшие моменты Луки в их составе. Это был одновременно жест уважения и болезненное напоминание о том, кого они потеряли. Дончич не смог скрыть эмоций — слёзы навернулись ещё до стартового свистка. Он обнял бывших партнёров, но уже через секунду вернулся к делу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

И вот тут стало ясно: к соперникам Лука никогда не относился с сентиментальностью. Он диктовал темп, находил свои моменты, шёл через контакт. Ему не нужно было ничего доказывать — он просто играл, как умеет. Итог? 45 очков с шикарной реализацией, восемь подборов, шесть передач. Одна из лучших игр в сезоне. И как символично, что она случилась именно в том зале, где он некогда строил свою легенду.

Для «Лейкерс» этот матч был не просто о принципах, а о деле. Победа гарантировала место в плей-офф, а ещё одна — третью строчку на Западе. Леброн, как всегда, был в своём стиле: 27 очков, семь подборов, три передачи. Но самое громкое событие — его выход на второе место в истории НБА по количеству сыгранных матчей, обойдя Карима Абдул-Джаббара. До абсолютного рекорда Роберта Пэриша осталось всего 51 игра.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

А теперь вернёмся к Дончичу. Этот матч стал для тестом на стойкость. Несмотря на шквал эмоций и давление, он остался собой: сконцентрированным, эффективным и универсальным. Лука вновь доказал, почему его имя — на устах всей лиги. И это не прошло мимо его новых партнёров: игроки «Лейкерс» поддерживали его на площадке и за её пределами, что особенно важно в свете всех слухов и напряжения, окружавших его после обмена.

После финальной сирены «Даллас» проводил своего бывшего героя достойно. Никакого негатива, никакого напряжения — только аплодисменты. Это был момент уважения. Дончич закрыл эту главу красиво. Он доказал, что способен выдерживать удар и продолжать играть на вершине. Итог встречи: «Лейкерс» — «Маверикс» — 112:97.

НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2025, четверг. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
97 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Маршалл - 23, Вашингтон - 14, Дэвис - 13, Кристи - 11, Гэффорд - 10, Мартин - 9, Лайвли - 6, Томпсон - 6, Динвидди - 5, Экзам, Харди, Пауэлл
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 45, Джеймс - 27, Хатимура - 15, Ривз - 11, Финни-Смит - 5, Хэйс - 3, Вандербилт - 2, Кнехт - 2, Винсент - 2, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Джемисон, Моррис
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Новости. Баскетбол
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