Шок! «Голден Стэйт» проиграл лузерам — и теперь может не попасть в плей-офф

«Голден Стэйт» подошёл к домашней встрече с «Сан-Антонио» с одной простой задачей — победить во что бы то ни стало, чтобы сохранить место в зоне прямого выхода в плей-офф. Соперник казался идеальным: без турнирных амбиций, без звёзд, с уклоном на прокачку молодёжи. На бумаге всё выглядело гладко, но реальность оказалась куда более горькой.

Начало матча вселяло оптимизм. «Уорриорз» вышли на корт с огнём в глазах, быстро оформили рывок 11:0, задав темп и захватив контроль. Защита работала слаженно, атака — уверенно. Первая четверть завершилась с комфортным преимуществом хозяев — «+9» (32:23), и всё шло по плану.

Но во второй четверти начались сбои. Атака «Голден Стэйт» застряла в «болоте», темп упал, а точность бросков ушла в отпуск. «Сан-Антонио» это почувствовал и хладнокровно воспользовался шансом. Простые комбинации, меткие дальние броски и работа на слабостях хозяев перевернули сценарий. Барнс, Касл и Крис Пол, несмотря на возраст и статус запасного, устроили хозяевам мастер-класс. Гости взорвались рывком 24:3, шокировав хозяев. На большой перерыв «Уорриорз» ушли уже в роли догоняющих, проигрывая «-4» — 51:55.

Третья четверть стала лучшим моментом для «Голден Стэйт» в этом матче. Карри поймал кураж, Батлер включился на полную, и хозяева снова взяли игру под контроль. Жёсткая защита, уверенные быстрые отрывы и точность в переходных атаках позволили не просто вернуть лидерство, но и уйти в отрыв к началу четвёртой четверти — 88:76. Всё выглядело уверенно и расчётливо: минимум рисков, максимум концентрации на изоляциях и быстрых прорывах.

Стефен Карри и Стефон Касл Фото: Eakin Howard/Getty Images

Однако всё, что было сделано, рухнуло за финальные 12 минут. «Голден Стэйт» умудрился не забросить ни одного трёхочкового, а их нападение превратилось в предсказуемый хаос. «Сан-Антонио», напротив, включился на максимум: 7 из 10 с дуги, хладнокровные решения в ключевые моменты, минимум ошибок. Разница в счёте начала стремительно сокращаться, а хозяева с каждой атакой выглядели всё более растерянными.

Концовка превратилась в настоящую драму. За 49 секунд до сирены Батлер реализовал два штрафных и вывел «Голден Стэйт» вперёд — 109:107. Но Джонсон тут же ответил, вернув равенство на табло. Карри попытался сыграть «два за одно», однако вместо этого допустил роковую потерю, которую Джонсон мгновенно конвертировал в два очка. Грин был точен со штрафной линии и снова сравнял счёт, но у гостей оставалось пять секунд. И этого оказалось достаточно: Барнс в изоляции со стальным хладнокровием забросил победный мяч из угла, оставив «Уорриорз» ни с чем.

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Результат не просто болезненный, он хлещет по амбициям. «Голден Стэйт» скатился на седьмое место на Западе и теперь балансирует на грани плей-ин, где можно неожиданно прекратить борьбу за выход в постсезон. Команда больше не держит свою судьбу в руках — всё зависит от того, как сыграют конкуренты. Да и им самим нужно выигрывать, если «Уорриорз» хотят попасть в плей-офф напрямую.

Лидеры «воинов» вроде бы сделали своё: Карри набрал 30 очков, Батлер добавил 28 (из которых 16 — с линии штрафные), а Грин выдал почти трипл-дабл с 13 очками, девятью подборами и восемью передачами. Но общая картина удручает: скромные 41,9% с игры и жалкие 33,3% из-за дуги. У «Спёрс» всё наоборот: Джонсон и Касл набрали по 21 очку, а Барнс завершил встречу с 20 очками и шесть попаданиями из девяти, всё — с периметра.

Теперь «Уорриорз» ждёт выезд в Портленд. Времени на рефлексию почти нет, однако главный вопрос остаётся без ответа: почему команда с амбициями как минимум на дальний проход в плей-офф регулярно уступает там, где должна закрывать игры на классе?