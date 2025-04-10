Он бежал от войны и должен был украсить НБА, но проиграл бюрократам. Как так вышло?

От беженца до звезды стартовой пятёрки топового университета Дьюк в NCAA — история Хамана Малуача могла бы стать воплощением американской мечты. Но теперь его перспектива в НБА, как и судьбы сотен других талантливых спортсменов, зависла на волоске из-за политических игр, никак не связанных со спортом. Вчера — яркий лидер студенческого баскетбола, сегодня — пленник визовых ограничений. Как система, которая десятилетиями привлекала лучших международных игроков, внезапно оказалась бессильна перед бюрократией? И почему студенческий баскетбол, всегда символизировавший равные возможности, теперь становится пешкой в геополитической партии?

Хаман Малуач выдал мощный дебютный сезон в NCAA: все 39 матчей за Дьюк он начинал в старте, доминируя в «краске» и доказывая, что его место — в первом раунде драфта НБА – 2025. При своих 218 см и выдающемся баскетбольном интеллекте он успел стать не только ключевым игроком команды, но и примером профессионализма. Однако теперь его американская мечта поставлена под сомнение — и дело тут вовсе не в травмах или спадании формы. Всё рушится из-за политики, к спорту не имеющей никакого отношения.

После драматичного вылета Дьюка в полуфинале «Мартовского безумия» внимание к Малуачу лишь усилилось, но теперь обсуждают не его игру, а визовые проблемы. Администрация США под руководством госсекретаря Марко Рубио ужесточила визовые правила для граждан Южного Судана, обвиняя страну в отказе принимать депортированных. Как результат — аннулирование виз и отказ в новых заявках. Малуач, никак не связанный с политическими играми своей родины, оказался заложником ситуации: его студенческая виза теперь под угрозой.

Хаман Малуач, сезон-2024/2025 Фото: Patrick Smith/Getty Images

Путь Хамана к NCAA начался далеко за пределами США — и даже за пределами баскетбольных площадок Дьюка. Ему было всего 13, когда его семья, спасаясь от гражданской войны, бежала из Южного Судана в Уганду. Баскетбол был для него не больше чем дворовым развлечением, пока однажды его не заметил Луол Денг — бывшая звезда НБА, взявшаяся поднимать южно-суданскую сборную. Денг сразу разглядел в мальчишке уникальное сочетание габаритов и умения учиться. Так началась история: сначала академия NBA Africa, затем сборная Южного Судана и Олимпиада-2024, а дальше — приглашение в Дьюк.

Своё первое появление в NCAA Малуач сделал ярким: 8,6 очка, 6,6 подбора и 1,3 блок-шота за матч. Этот прогресс заметили в офисах скаутов НБА. В эпоху, когда «большие» игроки с мобильной защитой и пониманием пространства в цене, Малуач уверенно выглядит как тот, кому можно доверить минуты на паркете уже через год. Особенно если учитывать, с какой скоростью он привыкает к новому уровню игры.

Теперь его спортивное будущее в США зависит от того, как именно юридически будет трактоваться его виза. Дьюк уже сделал официальный шаг, заявив, что университет «изучает ситуацию и работает над тем, чтобы понять, как новые правила отразятся на студентах». Сам Малуач, как и подобает профессионалу, хранит молчание, но сложно представить, чтобы происходящее оставило его равнодушным.

Хаман Малуач, сезон-2024/2025 Фото: Patrick Smith/Getty Images

Этот случай высветил проблему куда шире: насколько легко спортивные карьеры, особенно у иностранных студентов, могут пострадать из-за политических решений, которые не имеют никакого отношения к спорту. История Малуача — лишь один из примеров, однако она кричит о том, как быстро стирается грань, где талант и трудолюбие значат больше, чем паспорт и происхождение.

Малуач — не преступник и точно не виновник решений властей Южного Судана. Он — человек, который сбежал от войны, чтобы построить своё будущее. Центровой доказал, что может стать частью системы, будь то баскетбол или университет, и что он заслуживает шанса. Теперь остаётся главный вопрос: готова ли сама система защитить таких, как он, от внешнего давления?

Политика Рубио — это не о справедливости, а о рычагах давления, где под удар попадают те, кто не имеет к ситуации никакого отношения. Здесь речь идёт не об иммиграционном контроле, а о создании опасного прецедента. Если студент, легально прошедший все процедуры и добившийся успехов на спортивной арене, может внезапно оказаться за пределами системы, то насколько эта система надёжна для иностранных спортсменов вообще?

Видео можно посмотреть на канале March Madness в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

История Малуача — хрестоматийный кейс для университетов, лиг и спортивных организаций. Если решение не будет найдено, пострадает не только один талантливый игрок. Под угрозой окажется вся концепция NCAA как места, где международные звёзды могут расти, не завися от политических игр.

Сейчас, пока его статус остаётся подвешенным, университет и представители игрока делают всё возможное, чтобы сохранить его право остаться. Но независимо от исхода, этот случай уже стал тревожным сигналом для всей системы. Если даже тот, кто прошёл путь от лагеря беженцев до стартовой пятёрки мощнейшего колледжа страны, не может чувствовать себя в безопасности, значит, сама система нуждается в серьёзном пересмотре.