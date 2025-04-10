А кто является Овечкиным в истории НБА? У легендарного немца много схожего с Александром!

Рекорд Овечкина стал по-настоящему событием мирового масштаба. На таких топовых американских шоу, как First Take, впервые за долгое время заговорили о хоккее: начали сравнивать россиянина с Леброном и другими великими атлетами.

Параллельно разгорелись споры о том, какое место в истории спорта теперь занимает Александр. Некоторые критики сразу же вспоминают, что у Гретцки гораздо больше голевых передач, но подобные замечания здесь совершенно неуместны. Никто и не утверждает, что Овечкин — величайший в истории. Однако то, что он уникальный и легендарный хоккеист — это уже неоспоримый факт. Его имя ещё долго будет звучать на весь спортивный мир, ведь вряд ли кто-то вскоре сможет побить его достижение.

В этот момент я задумался: с кем из легенд НБА можно сопоставить Александра? Проанализировав несколько вариантов, я нашёл, как мне кажется, самый логичный. Позвольте объяснить, почему у этих двух звёзд так много общего — и в игровом стиле, и в том, как сложились их карьеры. Речь идёт о Дирке Новицки — великом немецком баскетболисте, выступавшем в НБА с конца 1990-х до завершения карьеры в конце 2010-х.

Верность одному клубу

Александр Овечкин Фото: Cameron Bartlett/Getty Images

Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года — и по сей день остаётся верен этой команде. Лишь в сезоне-2012/2013 он ненадолго вернулся в родное «Динамо» из-за локаута в НХЛ. Кстати, Александр сам заявлял, что, скорее всего, завершит карьеру именно в бело-голубых цветах после окончания контракта с «Кэпиталз» в 2026 году. Таким образом, у россиянина два клуба — в России и США, — которым он предан всю свою долгую карьеру.

Невозможно не отметить, что Александр стал настоящей легендой «Вашингтона» — возможно, величайшим спортсменом в истории команд этого города. В «Динамо» им тоже очень гордятся, и некоторые ставят его в один ряд с такими иконами, как Лев Яшин, — в качестве великого представителя московского клуба.

Похожая история у Дирка Новицки. Первые четыре года своей карьеры он провёл в немецком «Вюрцбурге» — команде родного города, — а в 1998 году перебрался в «Даллас Маверикс», где и выступал до самого завершения карьеры в 2019-м. В «Далласе» далеко не каждый сезон был сильный состав, и Дирком интересовались многие клубы. Но для Новицки преданность значила больше, чем погоня за титулами. Он не прыгал из команды в команду, как это стало привычным в НБА.

Эпохальные снайперы

Дирк Новицки и Тим Данкан Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Если Овечкина не назовут величайшим хоккеистом всех времён, то вот лучшим снайпером — вполне могут. Александр, возможно, и не идеален по всем аспектам игры, но в умении взять клюшку и забросить шайбу в ворота он действительно претендует на звание лучшего в истории.

Все знают про его «Ови-спот» — точку на левом круге вбрасывания, откуда он наносит свои фирменные броски. Все соперники в курсе, чем он опасен — но остановить его почти невозможно. Такие же слова можно смело адресовать и Дирку.

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

Новицки стал революционным игроком в истории баскетбола. При росте 213 см он навсегда изменил представление о том, каким может быть функционал у большого игрока. Многие команды конца 1990-х наверняка попытались бы сделать из него классического бигмена, однако, к счастью, в «Далласе» не стали игнорировать его уникальный бросковый талант.

Дирк — абсолютный гений среднего и дальнего броска. А его коронный фэйдуэй с опорой на одну ногу — один из самых узнаваемых приёмов в истории НБА. Новицки также провёл впечатляюще долгую карьеру, демонстрировал чудеса выносливости и набрал огромное количество очков. Да, до Карима Абдул-Джаббара он немного не дотянул, но 31 560 очков и шестое место в истории лиги — это феноменальный результат. Для сравнения: у Майкла Джордана лишь немногим больше — 32 292.

Поздний, но легендарный титул

Билл Расселл и Джейсон Кидд Фото: John W. McDonough/Getty Images

Лояльность одной франшизе автоматически делает игрока заложником того, какую команду сумеют выстроить руководство и тренеры. У тебя нет возможности сменить обстановку. Соответственно, твоё чемпионское окно может быть очень коротким — если вообще появится.

Дирк и Овечкин — легенды, но без какого-то потрясающего успеха в плей-офф на протяжении большей части карьеры. Оба подвергались критике: мол, их стиль игры не позволяет побеждать на самом высоком уровне, они якобы недостаточно хороши. Однако в итоге оба сумели доказать обратное.

Александр принёс «Вашингтону» титул в 2018 году. И это был не просто чемпионский кубок, а один из самых значимых и эмоциональных титулов этого века. Тогда Овечкин доказал, что он не только великий снайпер, но и настоящий лидер, способный привести команду к вершине.

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

Дирк завоевал свой единственный чемпионский титул в сезоне-2010/2011, когда его «Маверикс» вовсе не входили в число фаворитов. Однако в плей-офф они сначала выбили действующих чемпионов «Лос-Анджелес Лейкерс» с Коби Брайантом, затем одолели «Оклахома-Сити Тандер» с тремя будущими суперзвёздами — Кевином Дюрантом, Расселлом Уэстбруком и Джеймсом Харденом, а в финале справились с легендарным трио из «Майами Хит». То был один из самых сенсационных финалов XXI века: Дирку и группе ветеранов удалось обыграть трёх звёзд на пике, объединившихся, чтобы создать династию. Речь, конечно, о Леброне Джеймсе, Дуэйне Уэйде и Крисе Боше.

То поражение до сих пор считается самым болезненным в карьере Леброна. Многие и сегодня приводят тот финал как один из главных аргументов в спорах о величии Майкла Джордана. Вот такое наследие у Дирка — он подарил «Далласу» долгожданный титул и окончательно закрепил за собой статус величайшего игрока в истории клуба.

Легионеры и международные иконы

Александр Овечкин Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Важно также отметить, что и Новицки, и Овечкин — легионеры в НБА и НХЛ соответственно. Александр — один из величайших не североамериканских игроков в истории хоккея, а Дирк — один из самых великих баскетболистов не из США в истории НБА.

Новицки, по сути, стал первой настоящей европейской суперзвездой, открыв путь следующим поколениям. Сегодня в НБА всё больше игроков из Европы, а Лука Дончич и Никола Йокич входят в число лучших в лиге. Но первым был именно Дирк!

Оба с огромной честью представляли свои страны на международной арене. Овечкин — трёхкратный чемпион мира. А Новицки — призёр чемпионатов мира и Европы. И пусть Германия не является баскетбольной сверхдержавой, именно при Дирке у неё были отличные времена.

Искренность и харизма

Дирк Новицки Фото: Ralph Orlowski/Getty Images

По характеру Дирк и Овечкин довольно разные. Немец — улыбчивый, лёгкий, любит пошутить. Александр — более сдержанный, скромный и закрытый. Однако их объединяет главное: искренность. Их не испортила слава.

Многие звёзды американского спорта со временем растворяются в гламуре: бизнес, вечеринки, тусовки с селебрити. Это делает их надменными и неискренними. Но про Дирка и Овечкина такого точно не скажешь. Именно поэтому их ценят и уважают повсюду.

А кто вам приходит на ум из легенд НБА, кого можно сравнить с Овечкиным?