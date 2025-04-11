Громкий скандал перед плей-офф. Почему команда Йокича пошла на радикальные меры?

Решения на финише регулярного чемпионата редко бывают спонтанными. Даже если со стороны они выглядят как гром среди ясного неба, за ними почти всегда стоят накопившееся напряжение и попытки затушить пожар, когда воды уже не осталось.

Как пишет The Athletic, именно так всё и произошло в «Денвере», где клубное руководство решилось на беспрецедентный шаг, одновременно отправив в отставку главного тренера Майка Мэлоуна и генерального менеджера Келвина Бута. Но дело тут не только в провалах на площадке. Это история о глубоком разладе, где управленческие подходы конфликтовали, доверие растворялось, а клубу пришлось идти на радикальные меры, чтобы сохранить конкурентоспособность команды, выстроенной вокруг одного из величайших игроков современности — Николы Йокича.

Судьба Мэлоуна и Бута не решалась в один миг. Их разногласия медленно подтачивали не только работу штаба и офиса, но и атмосферу в раздевалке. Команда, которая ещё два года назад впервые в истории подняла над головой чемпионский трофей, неожиданно оказалась в эпицентре затяжного кризиса.

Под гнётом череды поражений, внутреннего хаоса и нарастающего недовольства лидеров команды, включая самого Йокича, руководство клуба пришло к выводу: дальше так продолжаться не может. Джош Кронке, президент «Денвера», не стал тянуть ни с выводами, ни с действиями. Его решение — хладнокровное и стратегическое — убрать сразу обе стороны, положило конец затянувшемуся конфликту. Такой вот точечный выстрел.

Келвин Бут и Майк Мэлоун, 2022 год Фото: AAron Ontiveroz/Getty Images

Разлад между Бутом и Мэлоуном давно вышел за рамки профессиональных споров. Бут, занявший кресло генерального менеджера в 2022 году после ухода Тима Коннелли, не собирался быть простым продолжателем чужого курса. Коннелли, создатель команды вокруг Йокича, Маррея и универсальных ролевых игроков, выстроил «Наггетс» с акцентом на интеллект и гибкость. Однако с его уходом в «Миннесоту» началась новая глава, и Бут перехватил штурвал, сменив стратегию.

Будучи бывшим игроком НБА, Бут видел баскетбол иначе. Его ставка — физическая мощь, длина состава и глубина ротации. Подписания таких игроков, как Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Брюс Браун и Джефф Грин, стали фундаментом для чемпионства в 2023 году. Но даже на вершине успеха Бут не был уверен в Мэлоуне. По слухам из кулуаров, генеральный менеджер ещё до победного плей-офф раздумывал о смене тренера. И вот в итоге между амбициями Бута и видением Мэлоуна не осталось места для компромиссов. Кронке просто разорвал этот узел — решительно, без сантиментов, оставив «Наггетс» без обоих.

Главной точкой напряжения стал конфликт подходов к управлению составом. Бут требовал более активной интеграции молодых игроков — Джалена Пикетта, Пейтона Уотсона и других, которых он сам привёл на драфте. Мэлоун, напротив, как тренер, заточенный на результат здесь и сейчас, делал ставку на проверенных ветеранов, минимизируя минуты для необстрелянной молодёжи. Такие конфликты не редкость в НБА, но в «Наггетс» это противоречие переросло в скрытую войну, где компромиссы перестали быть вариантом.

«Денвер Наггетс», сезон-2024/2025 Фото: Dustin Bradford/Getty Images

На фоне ухудшающихся результатов ситуация обострилась. Команда проиграла 13 из 23 ключевых матчей регулярного чемпионата, что привело к нарастающему давлению со стороны игроков. Особенно громким стало недовольство Николы. Серб хоть и продолжал выдавать космические цифры, но не скрывал разочарования тем, что командная игра теряет связность, а защитные показатели клуба идут вниз. К марту «Денвер» скатился в нижнюю половину лиги по оборонительным метрикам, что стало сигналом о системных проблемах.

На этом фоне Бут оказался в шатком положении. Чемпионский титул уже не служил надёжной защитой. Его контракт с клубом так и не был продлён, а переговоры с Джошем Кронке зашли в тупик. Руководство, известное своей экономностью, не спешило одобрять повышение зарплаты для Бута, даже несмотря на его достижения. Ошибки в кадровых решениях усугубили его позиции: слабые обмены и провальные контракты, вроде четырёхлетнего соглашения с Зиком Ннаджи, который даже не попадает в ротацию, стали весомыми аргументами против продления.

Последней искрой стала история с Расселлом Уэстбруком. Бут настойчиво продвигал его подписание прошлым летом, заручившись поддержкой Йокича. И хотя поначалу Уэстбрук действительно добавил команде энергии, со временем его влияние стало скорее токсичным. Ошибки в ключевых моментах, нестабильная игра и, самое главное, упорное доверие со стороны Мэлоуна, который отказывался вносить очевидные коррективы, вызвали негодование в раздевалке. Некоторые игроки начали воспринимать это как фаворитизм, что окончательно подорвало их веру в тренера.

Кульминацией стал эмоциональный срыв Йокича после поражения от «Миннесоты» в начале апреля. В матче, где он набрал невероятные 61 очко, команда всё же проиграла из-за провальных решений в концовке. Это поражение стало для звёздного серба отражением общего хаоса. Через несколько дней, после ещё одного болезненного фиаско в матче с «Индианой», Мэлоун на пресс-конференции не сдержался и открыто обрушился с критикой на игроков, обвиняя их в отсутствии самоотдачи и нежелании учиться на своих ошибках. Для многих в лиге это стало явным сигналом: Мэлоун окончательно потерял контроль над командой.

Когда турнирная таблица начала показывать стремительное падение «Наггетс», а внутри коллектива воцарилось недоверие, Кронке решил больше не ждать. Увольнение сразу двух ключевых фигур за три матча до конца регулярного чемпионата стало шагом, который в НБА встречается крайне редко. Но в данном случае это было жестом отчаяния, продиктованным необходимостью убрать источник раздора, вернуть команде баланс и хотя бы попытаться сохранить лицо перед плей-офф. Временным наставником был назначен Дэвид Адельман — проверенный и уважаемый в раздевалке помощник Мэлоуна, известный своим спокойствием и трезвым подходом.

Ключевым моментом стала поддержка Адельмана со стороны лидеров команды. По информации из клуба, Йокич и Джамал Маррей открыто одобрили назначение Дэвида. Его уравновешенный и спокойный стиль работы резко контрастировал с эмоциональными вспышками Майка Мэлоуна, и именно такой подход необходим в момент, когда команда на грани развала. Уже в первой игре под руководством Адельмана «Наггетс» выглядели более дисциплинированными, заряженными и организованными. Победа в матче с «Сакраменто», конечно, не решила всех проблем, но стала мощным сигналом, что перезагрузка имеет шансы на успех.

Никола Йокич, сезон-2024/2025 Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Параллельно с назначением временного тренера клуб активно начал искать нового генерального менеджера. В списке кандидатов упоминаются как внутренние сотрудники, так и внешние претенденты. Главная интрига заключается в возможном возвращении Тима Коннелли, который сейчас возглавляет «Миннесоту». У Коннелли есть пункт в контракте, позволяющий ему покинуть «Тимбервулвз» этим летом, однако маловероятно, что руководство «волков» согласится отпустить его без борьбы. Также обсуждается имя Мэтта Ллойда — ближайшего соратника Коннелли по «Тимбервулвз».

Для «Денвера» началась новая глава, где всё зависит от баскетболистов. Именно их игра в ближайшие недели покажет, был этот радикальный шаг своевременным или же руководство поторопилось. Команде нужно срочно вернуться в игровой ритм, дождаться полного восстановления Маррея после травмы и, наконец, поднять уровень защиты, чтобы сохранить статус контендера. В раздевалке звучат призывы к единству и концентрации на главной цели. Никола Йокич, который, как оказалось, был заранее посвящён в планы руководства, воспринял это как сигнал: пора действовать.

Текущая турнирная ситуация оставляет «Наггетс» шанс закрепиться на четвёртом месте на Западе и миновать коварный плей-ин. Победа в матче с «Сакраменто» вкупе с поражением «Голден Стэйт» от «Сан-Антонио» стала первым шагом к исправлению ситуации. Но впереди плей-офф, где любая ошибка, будь то нехватка слаженности или усталость, может стоить слишком дорого. Теперь бремя ответственности ложится на плечи лидеров, и Йокич, недвусмысленно намекнув, дал понять: если команда снова провалится, следующими под удар попадут игроки.