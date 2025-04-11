«Зенит» феноменален, но! У одного игрока чешутся руки и язык

«Зенит» во второй раз в истории клуба выиграл регулярный чемпионат. Команда из Санкт-Петербурга одержала 19 побед кряду в Единой лиге ВТБ и не собирается останавливаться. На бумаге всё просто великолепно, но в любой бочке мёда есть ложка дёгтя. Что же не так с сине-бело-голубыми?

Встреча с «Пармой» на протяжении трёх четвертей была равной. Ни один из клубов не мог завладеть весомым преимуществом. Лидеры пермяков Самсон Руженцев, Стэнли Уиттакер и Гарретт Нэвелс делали всё возможное, чтобы не отпустить «Зенит» далеко вперёд. И у них это прекрасно получалось. Правда, в заключительной десятиминутке силы иссякли. Подопечные Евгения Пашутина подсдали, а Алексей Швед и Алекс Пойтресс включили режим «турбо», принеся своей команде победу со счётом 105:90.

Вроде бы всё хорошо: команда сохранила победную серию и выиграла регулярку, однако случился в матче момент, который говорит о том, что в «Зените» не всё так гладко. Один из лидеров Винс Хантер на повышенных тонах общался с Дуэйном Бэйконом во время тайм-аута. Впрочем, простыми словами инцидент не закончился. Центровой не захотел стоять вдалеке и выслушивать что-то про себя, он пошёл прямиком к форварду, чтобы выяснить отношения. Его пытались сдержать партнёры, но удалось это лишь помощнику главного тренера Иньиго Зорсано. Испанский специалист был тем, кто держал дистанцию между конфликтующими и старался не допустить того, чтобы всё это переросло в нечто большее.

Эмоции Винса Хантера Фото: Кадры из телеграм-канала Zona Basketa

Эмоции — всегда хорошо, однако нужно их направить в правильное русло. Выпускать гнев и конфликтовать с партнёрами — далеко не лучшее решение. Хантер очень экспрессивный игрок, желающий побеждать в каждой ситуации на паркете, в четверти, матче и в жизни. Но это же не значит, что другие хотят этого меньше, не так ли? Всех деталей конфликта мы не знаем. Тем не менее вряд ли нужно орать на партнёра и пытаться с ним выяснить отношения прямо на площадке. На виду у всех. К слову, это уже не в первый раз.

11 января «Зенит» дома разгромно проиграл «Локомотиву-Кубань» со счётом 98:117. Петербуржцы при поддержке родных трибун никогда не пропускали столько очков, что вдвойне обидно. Игра у сине-бело-голубых не складывалась, а Винс вышел из себя! Хавьер Паскуаль взял тайм-аут, чтобы попытаться донести до своих игроков некоторые вещи, но Хантер перебил тренера и начал говорить сам. В итоге у испанца осталось времени только на пару слов. На этом центровой не остановился, и, когда «Локо» уже вёл с разницей в 20 очков, Паскуаль снова вмешался в игру.

В тот раз Хантер снова был очень эмоционален и пытался на повышенных тонах поговорить с Паскуалем. Правда, тренера прикрыл всё тот же Зорсано. Стычка прекратилась, а Винс больше на паркете в тот день не появлялся. Центровой является вице-капитаном команды. Позволительно ли так себя вести по отношению к партнёрам и тренерам? Это уже решать не нам, а штабу «Зенита».

Клуб никаких комментариев по этим двум эпизодам в течение сезона не давал. Хоть «Зенит» и побеждает всех без разбору в последнее время, но в команде не всё так хорошо, как кажется. Конфликты между ведущими игроками — это вряд ли то, что нужно команде перед скорым стартом плей-офф. Состав должен работать как единый механизм, а любая сломанная шестерёнка или зарубка на детали может привести к выходу из строя целого механизма.

Ещё в этом сезоне был конфликт у Омари Спеллмена и спортивного директора команды Маноса Пападопулоса. Скорее всего, из-за этого баскетболист и покинул клуб по ходу регулярного чемпионата. В общем, сезон «Зенита» точно нельзя назвать спокойным с точки зрения конфликтных ситуаций на паркете и за его пределами.

Впрочем, после того самого конфликта Хантера с Паскуалем и Зорсано «Зенит» одержал 19 побед кряду. Возможно, этой команде иногда необходимо выйти из зоны комфорта и выяснить отношения по-мужски — хотя бы в качестве разговора на повышенных тонах. Так скажем, выплеснуть негативную энергию. Нужно разобрать все моменты на берегу, чтобы к плей-офф сине-бело-голубые подходили лишь с одной целью — победить. Тогда мы получим максимально интересный постсезон, в котором будет много интересных матчей.