Какие шансы у Жбанова забрать награду у легионеров? Всё проще, чем кажется

До конца регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ осталось совсем чуть-чуть — каждой команде необходимо сыграть один матч. Напрямую в плей-офф вышли «Зенит», ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Уралмаш» и «Автодор». Теперь осталось определить сильнейшие клубы в зоне плей-ин – и можно начинать самую важную часть сезона. Регулярка уже почти завершилась, значит, настало время поговорить о лучших.

Джален Рейнольдс Фото: Единая лига ВТБ

Единая лига представила тройку основных претендентов на звание «Лучшего игрока в обороне» в сезоне-2024/2025. В список вошли Джален Рейнольдс (УНИКС), Антониус Кливленд («Локомотив-Кубань») и Георгий Жбанов («Зенит»). Давайте поговорим более детально о каждом из них. Обратим внимание, что выделили двух игроков задней линии и лишь одного «большого». С него и начнём. Рейнольдс в среднем набирает 14,3 очка, 6,0 подбора, 1,4 перехвата и 0,7 блок-шота. За счёт колоссальных габаритов его нельзя просто взять и затолкать под кольцо. Вряд ли вообще кто-либо в лиге способен на такое. При этом Джален отлично координирован и управляет своим телом. Он занимает шестое место в чемпионате по подборам за игру и является единственным центровым, который попал в топ-10 по перехватам.

Антониус Кливленд Фото: Единая лига ВТБ

Если Рейнольдс отвечает за защиту в «краске», подстраховку и подборы, то Кливленд — про персональную опеку и осложнение жизни соперникам. Антониус в среднем набирает 13,4 очка, 4,0 подбора, 1,9 перехвата и 0,8 блок-шота. Да-да, защитник больше блокирует, чем центровой. Игрок «Локо» невероятно быстр, в свою очередь, он показывает свои скоростные навыки не только когда несётся к кольцу в быстром прорыве, но и в обороне. Кливленд способен взять на себя лидера соперника.

Главным фаворитом в борьбе за награду всё же является Жбанов. Георгий не только помог своей команде двумя победными «трёшками» в матчах с «Локо» и «Пари НН», но и на протяжении всего сезона выделялся в защите. Его статистика — 7,0 очка, 3,1 подбора, 1,3 перехвата и 0,5 блок-шота. Но не стоит делать поспешных выводов. Хоть показатели и не самые высокие, баскетболист «Зенита» является, наверное, лучшим персональщиком в лиге. По крайней мере лишь два-три игрока могут с ним поспорить за это звание. Жбанов выделяется своей самоотдачей и отличным баскетбольным IQ, который помогает ему считывать моменты передач. Это не говоря про скорость и выносливость.

Георгий Жбанов Фото: Единая лига ВТБ

27-летний Жбанов делает разницу на паркете за счёт своих действий в обороне. Он может спокойно защищаться с первой по четвёртую позицию, порой даже доставляя проблемы некоторым центровым. Георгий, несмотря на не самые топовые показатели в индивидуальной статистике, является вторым лучшим игроком «Зенита» по «плюс-минус» — «+10,4». Во многом разница достигается из-за колоссального объёма в защите. Также он шикарно проходит пик-энд-роллы, не много фолит (2,1 фола в среднем) и является неким цепным псом, которого Хавьер Паскуаль выпускает в надежде, что тот будет охранять территорию от недоброжелателей и «съест» всех тех, кто угрожает кольцу.

Влияние Жбанова было прекрасно видно по встречам с топами Единой лиги. Закрыть Алексу Аврамовича или Патрика Миллера — обращайтесь, без проблем! Георгий всегда был великолепным защитником, однако в этом сезоне его прогресс было невозможно не заметить. Его игру на своей половине площадке отмечают не только партнёры по команде, но и противники, тренеры и эксперты. «Лучший обороняющийся игрок» — та награда, которая чаще других, за исключением «Лучшего молодого», уходит в руки россиян. С 2013 по 2025 год её получили Александр Каун, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов, Дмитрий Кулагин и Евгений Бабурин. В 2024-м обладателем статуэтки стал Винс Хантер. Настало время передать её партнёру по «Зениту» или нет?