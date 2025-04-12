Леброн сломался перед плей-офф? А ещё 20-летней серии Короля грозит неминуемый финал

Заключительные игры регулярного чемпионата нередко теряют турнирную интригу, но в этом случае интерес к встрече между «Лейкерс» и «Хьюстоном» был подкреплён сразу несколькими обстоятельствами. Леброн Джеймс охотился за продлением своей рекордной серии, «озёрники» бились за выгодную стартовую позицию в плей-офф, а Лука Дончич проводил один из тех матчей, в которых он способен влиять практически на все аспекты игры. Результат? Насыщенный сценарий.

Правда, «Хьюстон» выглядел как лёгкая добыча. «Рокетс» заявились в Лос-Анджелес без своих главных звёзд — Джейлена Грина и Алперена Шенгюна. Тренеры решили поберечь лидеров и не рвать жилы в игре, которая ничего не решает. В апреле такие действия стали нормой, особенно для команд, давно выпавших из гонки за плей-офф.

«Лейкерс» вышли на паркет максимально собранными, как и ожидалось. Уже в первом владении Лука Дончич выдал шикарную передачу на Леброна Джеймса, завершившуюся эффектным аллей-упом. Старт игры оказался бодрым: мяч двигался быстро, все стартовые игроки активно включились в атаку, а высокий процент реализации задавал нужный ритм. Первую четверть «озёрники» уверенно закрыли с «+6», и это был только разогрев — 38:32.

Главным героем стал, конечно, Лука Дончич, который тянул игру на своих плечах без малейших проблем. Словенский волшебник набрал 39 очков, добавил к ним восемь подборов и семь передач, превратившись в мотор атакующей машины «Лейкерс». Более того, он вошёл в историю клуба, став вторым после самого Коби Брайанта, кто провёл подряд два матча с минимум 35 очками, пятью подборами, пятью передачами и пятью дальними попаданиями.

Остин Ривз, Дориан Финни-Смит и Руи Хатимура отлично подстраховали главного героя. Ривз выдал 23 очка, добавив к ним шесть передач и семь подборов. Финни-Смит зажёг с периметра, попав шесть из восьми дальних бросков, что стало одним из ключевых факторов комфортного лидерства «Лейкерс» во второй половине. Практически все ролевые игроки, за исключением Гэйба Винсента, успели отметиться очками уже к большому перерыву. Команда завершила первую половину с «+22», реализовав внушительные 64% бросков с игры — 78:56.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Однако главным моментом стал не очередной шедевр Дончича, а тревожный эпизод с Леброном Джеймсом. За семь минут до конца третьей четверти король покинул площадку, взявшись за область паха, и больше на паркет не вернулся. По слухам из клуба, травма не выглядит серьёзной, но в его возрасте даже мелкие повреждения требуют осторожности. Особенно сейчас, когда на кону уникальная серия: 20 сезонов подряд с минимум 25 очками в среднем за игру. Чтобы сохранить её, Леброну придётся выйти на матч с «Портлендом» и набрать 65 очков — задача, мягко говоря, из области фантастики.

Леброн провёл на паркете всего 22 минуты, за которые успел набрать 14 очков и отдать восемь передач. До своего ухода он активно взаимодействовал с Дончичем — связка, которая в последние недели становится сердцем атакующей игры «Лейкерс». Если же Леброн всё-таки пропустит старт плей-офф, Дончичу, Ривзу и Хатимуре придётся взять на себя ещё больше ответственности. Пока поводов для паники нет, но этот инцидент добавил лишнюю тень неопределённости в и без того напряжённый график команды.

Впрочем, в целом «Лейкерс» выглядят готовыми к плей-офф. Команда поймала нужный ритм, наладила движение мяча, сделала нападение проще и эффективнее, а взаимодействия на периметре стали стабильнее. Трёхочковые залетают с завидной регулярностью (51% в этом матче), а игра в быстром нападении радует высокой результативностью. Состав позволяет тренерскому штабу свободно экспериментировать с пятёрками, не теряя баланса. Настроение перед плей-офф? Скорее боевое, чем тревожное.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Впереди у «Лос-Анджелеса» заключительная игра регулярки с «Портлендом». Турнирной интриги в этом матче практически нет, но возможное появление Леброна на паркете наверняка добавит зрелищности и привлечёт внимание. Третий посев уже в кармане, а это значит, что «озёрники» начнут первый раунд плей-офф дома — впервые с 2020 года. После разгрома «Хьюстона» Дончич не скрывал эмоций: «Это будет мой первый плей-офф с преимуществом своей площадки. Я ждал этого момента и готов к нему».

Постсезон стартует уже на следующей неделе. «Лейкерс» не числятся в топ-фаворитах конференции, однако у них достаточно ресурсов, чтобы решать задачи по ходу каждой серии. Состояние Джеймса пока остаётся под вопросом (хотя Джей Джей Редик сообщил, что с форвардом всё в порядке), но то, как команда провела последние недели, внушает оптимизм. Напоследок: «Лейкерс» уничтожили «Хьюстон» со счётом 140:109 и официально забронировали за собой третье место на Западе.