Лояльность Йокича «Денверу» — его скрытая слабость. Это может стоить ему наследия

В эпоху, когда в НБА верность одному клубу становится редкостью, а звёзды прыгают по франшизам, как по ступенькам, Никола Йокич — вопиющее исключение. Уже этим летом, если верить инсайдерам, он подпишет новое продление контракта с «Денвером» — на три года и общую сумму $ 212 млн. Да, вы не ослышались: ещё три года абсолютной преданности одной команде.

Этот шаг — мощный сигнал. «Наггетс» показывают, что готовы держаться за своего MVP зубами, а Йокич, в свою очередь, доказывает, что благодарность команде, сделавшей его суперзвездой, для него не пустой звук. Однако вот в чём загвоздка: лояльность — это, конечно, красиво, но не всегда разумно. И есть риск, что этот романтичный выбор обернётся серьёзной ошибкой — как для франшизы, так и для самого Йокича.

Никола Йокич потихоньку завершает сезон. Он гарантированно закрывает регулярку с трипл-даблом в среднем за игру — 29,8 очка, 12,8 подбора и 10,2 передачи. Однако проблема в том, что цифры лишь вершина айсберга. Главный вопрос: способен ли «Денвер» распорядиться гением, который им выпал, как выигрышный билет в лотерее? А вот тут начинается самое печальное. С момента появления Йокича в лиге франшиза последовательно проваливает миссию по созданию команды, достойной его уровня. 0 звёздных партнёров. 0 участников Матча всех звёзд. 0 игроков в символических пятёрках сезона или защитных сборных. Даже по второстепенным показателям — ассисты, подборы, блоки — никто, кроме Йокича, не выделяется. Это уникальный случай в истории НБА: ни один MVP не оставался так долго в одиночестве, без настоящей элитной поддержки. «Наггетс» будто выиграли главный приз, но забыли, что его нужно ещё обналичить.

Кто-то может возразить: у «Денвера» есть сильный костяк. Джамал Маррей, Аарон Гордон, Майкл Портер-младший — все они доказали свою ценность, особенно в чемпионском сезоне-2022/2023. Маррей действительно тогда выдал феноменальный плей-офф, набирая в среднем 26,1 очка за матч. Но давайте смотреть правде в глаза: этот уровень он показал только в коротком всплеске. В регулярке его эффективность заметно падает, а стабильности не хватает, чтобы считаться звездой на протяжении всего сезона. То же самое можно сказать про Портера-младшего — его игра строится на броске, а физическая форма остаётся лотереей. Аарон Гордон? Да, отличный ролевик, однако его потолок очевидно ограничен, и он никогда не был близок к статусу элиты на своей позиции. Если говорить начистоту, за пределами Йокича у «Наггетс» нет ни одного игрока, который объективно мог бы претендовать хотя бы на место в топ-30 лучших игроков лиги.

Никола Йокич, сезон-2024/2025 Фото: Dustin Bradford/Getty Images

Всё это приводит к очевидному, хоть и неприятному выводу: «Денвер» проваливает миссию построения крепкой команды вокруг одного из величайших игроков своего времени. Чемпионство 2023 года? Да, это было круто, но скорее случайность, чем результат стабильной системы. Тогда всё сложилось идеально: Маррей был «в огне», Йокич выдавал магию, а глубина состава работала как часы. Однако повторить этот успех — миссия невыполнима. С тех пор клуб не сделал ни одного громкого хода, зато проблем внутри стало больше, чем звёзд в ночном небе. Генменеджер Келвин Бут и тренер Майкл Мэлоун сцепились так, что их конфликт из баскетбольной плоскости перекинулся на управленческую. В итоге клубу пришлось попрощаться с обоими. Это было вынужденное, но неизбежное решение, чтобы нажать кнопку «перезагрузка».

Всё это происходит на фоне ожидания нового контракта Йокича — момента, от которого зависит будущее клуба. Когда команда теряет и тренера, и генменеджера разом, удержание главной звезды становится задачей номер один. Однако вот вопрос: а есть ли у Йокича уверенность, что продление контракта с «Денвером» поможет ему достичь того, о чём он открыто не говорит, но явно хочет? Наследие. Титулы. Место среди величайших, чей успех стал символом династий. Оставаясь в «Денвере», Йокич добровольно загоняет себя в рамки клуба, который за девять лет так и не дал ему партнёра его уровня. Это системный провал. И он может стоить Йокичу шанса на второй, а может, и третий чемпионский трофей.

Современная НБА — мир возможностей для звёзд. Меняй клубы, подбирай идеальную систему, работай с тренерами, которые понимают твою игру. Но Йокич выбрал другой путь: он остаётся верен «Денверу», который превратил 41-й пик драфта в трёхкратного MVP. Этичный, уважительный выбор, без сомнений. Однако вот спортивный смысл вызывает вопросы. Сколько ещё сезонов он готов тратить на команду, которая максимум претендует на место в тройке Запада, но не на вершину? Сколько ещё раз Йокич будет закрывать сезон с исторической статистикой, только чтобы вылететь в плей-офф из-за отсутствия глубины состава или второй звезды рядом?

Никола Йокич, сезон-2024/2025 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Стоит отметить, что даже с новым контрактом у Йокича останется возможность пересмотреть своё будущее. Трёхлетнее продление — это лишь мост к следующему супермаксимуму, и с финансовой точки зрения такой шаг выглядит логично. Но время неумолимо. Возраст, конкуренция, износ тела — всё это рано или поздно даст о себе знать. И если за ближайшие два сезона «Денвер» не сможет перестроиться, привлечь сильных партнёров и навести порядок в руководстве, всё может пойти по другому сценарию. Йокич, возможно, впервые задумается: а не была ли его верность клубу ошибкой?

Сравнение с другими суперзвёздами последних лет явно не в пользу «Денвера». Яннис в «Милуоки» получил Дэмьена Лилларда, до этого — Миддлтона и Холидэя. Букер в «Финиксе» объединился с Дюрантом и… Брэдли Билом, ладно. Даже Тейтум, пусть и менее универсальный, играет в команде с чёткой структурой и внушительной глубиной. А у Йокича? Год за годом он тянет всё на себе, в системе, которая полностью зависит от его гениальности. В 2023 году этот риск оправдался, но надеяться на повторение чуда без серьёзного усиления состава — это игра с огнём.

Итак, продление контракта с «Денвером» — это выбор, где верность клубу сталкивается с жёсткими пределами его возможностей. Йокич заслуживает большего, чем вечная борьба за вторые места на фоне его собственного величия. Если в ближайшие пару лет клуб не пересмотрит свою стратегию и не обеспечит ему реальную поддержку, нынешний шаг может обернуться самым большим промахом в его карьере.