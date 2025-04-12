УНИКС пошёл ва-банк перед плей-офф. Клуб усилился в неожиданный момент

Мало кто отважится перед скорым стартом плей-офф делать изменения в составе. Однако УНИКС не из тех, кому ведом страх, особенно если команда нуждалась в изменениях. У казанцев цель одна — чемпионство, поэтому необходимо делать всё, что потребуется ради достижения задачи. Кто пополнил УНИКС, с кем пришлось попрощаться — в материале «Чемпионата».

Сегодня, 12 апреля, — последний день в Единой лиге ВТБ, когда можно оформлять переходы, заявлять игроков и подписывать с ними контракты. Если кто-то хотел заполучить какого-то баскетболиста, необходимо было действовать как можно быстрее. УНИКС вовремя подсуетился объявил о трансферах Маркуса Кина и Дэррана Хиллиарда. Правда, заявка на легионеров у клуба не резиновая, поэтому пришлось попрощаться с Тони Тэйлором и Луи Лабери. Оба баскетболиста пропустили очень много игр в регулярном чемпионате в связи с различного рода травмами. Тони спокойно принял новость о разрыве контракта, потому что понимал, что не может помочь клубу в ближайшее время. Но вот Лабери был очень расстроен. Форвард начал набирать понемногу форму, впрочем, руководство не захотело ждать его оптимальных кондиций, так как на носу плей-офф — результат нужен здесь и сейчас.

33-летний Лабери провёл три последних сезона в УНИКСе, став одним из важнейших игроков того состава, который принёс первое в истории клуба чемпионство. Конечно, Луи очень жаль, но это спорт, такие ситуации случаются. Руководство казанцев заменило Тэйлора Кином, так как оба являются чистыми разыгрывающими. Из-за роста Маркуса (175 см) можно подумать, что он отвечает только за доставку мяча партнёрам, но не тут-то было. Американец является шикарным снайпером и тем, кто изрядно набирает очки в любой команде, где бы он ни находился. Ещё одним большим плюсом является то, что Кин знаком с Единой лигой. Он играл в эстонском «Калеве», став лучшим по набору очков в сезоне-2020/2021 — в среднем набирал 20,0 очка с хорошим процентом реализации — 55,4% — с двухочковой дистанции, 37,4% — с трёхочковой.

Маркус Кин Фото: БК УНИКС

29-летний Маркус поиграл в Словении, Италии, Франции и Греции. В каждой команде он был лучшим или одним из главных бомбардиров. Вероятно, он будет напоминать Ненада Димитриевича, который так полюбился казанской публике. Его стиль игры схож с македонцем, поэтому будет интересно посмотреть за тем, как Кин вольётся в команду прямо перед стартом плей-офф. Если говорить о Хиллиарде, его болельщики Единой лиги знают ещё лучше в связи с тем, что он провёл в нашем чемпионате два сезона за ЦСКА. Дэрран играет на второй-третьей позиции в зависимости от того, что желает видеть тренер.

13 апреля ему исполнится 32 года, он является неплохим снайпером, но отнюдь не клатчером. Во многом из-за этого он и покинул ЦСКА, так как в составе гранда просто набирать очки могли на тот момент очень многие, а вот попасть в цель в самый ответственный момент — единицы. Хиллиард — опытный и разносторонний баскетболист, успевший поиграть в различных командах и освоить множество аспектов игры. УНИКС усилил прежде всего атаку, так как подписал двух игроков с ярко выраженными атакующими навыками. Видимо, Перасович и руководство посчитали, что для защиты хватит Исмаэля Бако, Михаила Беленицкого, Маркоса Найта Джалена Рейнольдса и Дмитрия Кулагина, так как остальные не так выделяются в обороне.

Дэрран Хиллиард Фото: БК УНИКС

Казанцы пошли на рискованный шаг: перед плей-офф решили немного перекроить состав. Мало кто в прошлом году понимал действие ЦСКА уволить Эмила Райковича и назначить на его место Андреаса Пистиолиса, однако оказалось, что это был невероятно продуманный и единственно верный шаг, который помог команде добыть чемпионство. Возможно, УНИКСу тоже поможет данное решение с подписанием двух игроков. Клубу из столицы Татарстана предстоит сыграть в плей-офф с «Автодором». Правда, сначала необходимо будет пройти важнейшую проверку.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 13 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Последний матч перед стартом плей-офф УНИКС проведёт с ЦСКА. Казанцы в этом сезоне не побеждали армейцев: три поражения в регулярке и одно — в Суперкубке. Команда Перасовича во второй части чемпионата выступает намного лучше, чем в первой. Сейчас клуб играет стабильнее, а каждый игрок знает и досконально понимает свои роли на паркете. Травмы, конечно, сыграли свою роль, но без них никуда. В последний день регулярного чемпионата УНИКС и ЦСКА точно должны подарить нам красоту!