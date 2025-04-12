«Зенит» повторил свой рекорд, а «Пари НН» показал характер! Итоги игрового дня ЕЛ

Сегодня, 12 апреля, проходил предпоследний игровой день в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Он получился небольшим, но интересным! «Астана» принимала лучшую команду турнира «Зенит», а «Парма» и «Пари НН» боролись за право начинать плей-ин на домашней площадке. Обзор игрового дня и немного статистики — в материале «Чемпионата».

«Зенит» подходил к противостоянию с «Астаной» безоговорочным фаворитом. Гостям с первых минут удалось показать своё превосходство: команда набрала 12 безответных очков кряду. Выделялись Винс Хантер, Андрей Воронцевич и Трент Фрейзер. Правда, затем за дело взялся Ти Джей Старкс, который практически в одиночку тащил клуб из Казахстана. «Трёшка» от Вадима Щербака под сирену сократила отставание всего лишь до четырёх очков — 16:20.

Во второй четверти игра выравнялась. «Астана» за счёт усилий Старкса, Ильи Пестова и Валерия Симонова держалась вблизи соперника, в определённый момент сравняв счёт — 36:36. Скамейка «Зенита» не лучшим образом себя показала, поэтому Хавьеру Паскуалю пришлось возвращать на паркет основную пятёрку. Правда, особо не помогло, так как хозяева забрали десятиминутку со счётом 24:23. Старкс набрал почти половину очков своей команды — 19.

Данила Походяев и Алексей Швед Фото: Единая лига ВТБ

Пауза и наставления Паскуаля в перерыве пошли на пользу игрокам «Зенита». Команда стала активнее встречать Старкса и не давать ему получать много пространства после постановки заслонов от партнёров, а в нападении Хантер просто разрывал «краску» оппонента. Но не одним Винсом едины! Гости включились на максимум и командными усилиями добыли себе огромное преимущество. За две минуты до конца отрезка счёт был 29:9 в пользу «Зенита». Сине-бело-голубые поймали кураж: Швед отдавал навесные передачи на Пойтресса, а Карасёв «поливал» из-за дуги. В итоге подопечные Паскуаля забрали четверть с результатом 32:9.

Интрига после третьей четверти умерла, «Зенит» продемонстрировал свою силу и то, что в нужный момент он может выдать мегауверенную игру. Заключительная десятиминутка ушла в актив гостей со счётом 26:18, и они спокойно побеждают в Астане — 101:67. Шикарную игру провёл Старкс. На счету американца 30 очков и четыре подбора, однако даже такой перформанс не позволил его клубу побороться за выигрыш. В составе «Зенита» каждый игрок в заявке набрал очки и получил много игрового времени. Швед оформил второй дабл-дабл в сезоне: 12 очков и 10 передач, Хантер набрал 19 очков, пять подборов и четыре перехвата. Ещё под кольцом делал разницу Пойтресс, который отметился 13 очками и восемью подборами. Сине-бело-голубые повторили свой рекорд сезона-2016/2017, выиграв 20 встреч кряду, и не собираются останавливаться!

«Парма» стартовала с «трёшки» от капитана Станислава Ильницкого и в целом выглядела лучше. Тем не менее в составе «Пари НН» отлично действовал Илья Карпенков. Центровой отлично открывался под кольцом, набрав шесть очков кряду. Команды обменивались результативными атаками. Самсон Руженцев улетал в быстрые отрывы, Стэнли Уиттакер собирал на себе фолы и лез в «краску», а Александр Хоменко, Евгений Бабурин и Игорь Вольхин отправили в цель по «трёшке». Карпенков в первой четверти набрал 10 очков, ни разу не промахнувшись с игры (пять из пяти). Во многом благодаря этому «Пари НН» забрал отрезок со счётом 27:25.

Нижегородцы не собирались сбавлять оборотов, гости оформили рывок 7:0. Евгений Пашутин взял тайм-аут, чтобы привести в чувства своих игроков. Это возымело эффект, так как Ильницкий запульнул две «трёшки» подряд, а затем за дело взялся Уиттакер, который отказывался мазать. На все удачные действия Неманьи Джуришича и Александра Чадова хозяева отвечали своими. «Парма» полностью вернулась, перехватив инициативу.

«Парма» — «Пари Нижний Новгород» Фото: Единая лига ВТБ

Хозяева хотели продолжения банкета, правда, «Пари НН» был полон решимости выиграть матч на выезде. Вольхин стал изрядно набирать очки, Алекс Хэмилтон со скамейки был очень полезен, Сергей Зоткин взял на себя роль главного плеймейкера, а Бабурин в нужные моменты реализовывал трёхочковые броски. Всё это вкупе с шикарной обороной позволило гостям добиться весомого преимущества в третьей четверти — 23:12.

В заключительном отрезке накал страстей сильно возрос. «Парма» хотела отыграться, а «Пари НН» — сохранить преимущество. Лидеры хозяев Уиттакер, Хэмм и Нэвелс провели на паркете больше 30 минут. Пашутин дал огромное игровое время своим звёздам в надежде догнать оппонента. За четыре минуты до конца встречи «Парма» вела в четверти со счётом 10:8, но этого всё равно не хватало, чтобы приблизиться хотя бы на расстояние двух результативных атак.

В самый важный момент «трёшку» положил Хэмилтон, который играл против своей бывшей команды, поэтому хотел показать себя во всей красе. Нельзя не отметить и выступление Александра Чадова. Форвард не взрывался отрезками, однако реализовал почти все свои броски. «Пари НН» не выключился в концовке, доведя дело до победы со счётом 90:79. Лучшими по результативности стали Уиттакер и Чадов, на счету обоих по 17 очков. Однако многие игроки шикарно себя проявили прежде всего в составе гостей. Речь о Карпенкове, Бабурине, Хэмилтоне, Зоткине и Вольхине. У «Пармы» же выделалась лишь стартовая пятёрка, набравшая 67 очков, а скамейка была вообще незаметна — всего 12 очков.

Завтра завершающий игровой день регулярного чемпионата. Пройдёт четыре матча, но всё внимание к себе приковывают два из них — УНИКС попробует впервые в сезоне одолеть ЦСКА, а «Локомотив-Кубань» отрепетирует старт серии плей-офф с «Уралмашем», так как клубы встретятся между собой в постсезоне. Будет интересно посмотреть за этими противостояниями.