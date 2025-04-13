Нас ждёт самый огненный финал в истории? Превью плей-офф Евролиги

Подходят к развязке сезоны во многих баскетбольных лигах, в том числе и в Евролиге. Ходят настойчивые слухи о возможном возвращении российских клубов в главный европейский турнир, но пока этого не происходит. На этом фоне для многих отечественных болельщиков на первый план вышла Единая лига ВТБ, а за событиями на континенте стали следить куда реже.

Но на самом деле Евролига радует — здесь по-прежнему много интересного, а уровень баскетбола растёт с каждым годом. Регулярный сезон уже завершён, и через несколько дней стартует постсезон. Сначала — стадия плей-ин, затем — плей-офф. Давайте поговорим о грядущих противостояниях и о том, в каком состоянии команды подходят к решающей части турнира.

Стадия плей-ин. «Реал» Мадрид — «Париж»

Коллин Малкольм и Габриэль Дек Фото: Getty Images

О том, что «Реал» вскоре столкнётся с проблемами возрастного состава, догадывались многие. После трёх подряд финалов Евролиги этот сезон для мадридцев оказался по-настоящему тяжёлым. Помимо старения ветеранов и ухода некоторых из них, команду серьёзно подкосили травмы. Особенно остро ощущалось отсутствие Марио Хезоньи.

Тем не менее руководство клуба не стало паниковать и увольнять главного тренера Чуса Матео. Во второй половине сезона команда начала оживать. Серж Ибака уверенно влился в состав, а Андрес Фелис приятно удивил прогрессом. Испанцы всё ещё могут выйти в плей-офф и пошуметь, доказав, что справились с лёгкой перестройкой по ходу чемпионата.

Но шансы «Реала» в матче с «Парижем» вовсе не выглядят очевидными. В прошлом сезоне французский клуб в ярком стиле выиграл Еврокубок и заслуженно получил повышение в классе. И самое приятное — столичная команда совсем не затерялась!

Туомас Иисало Фото: Getty Images

В прошлом сезоне «Париж» возглавлял финский специалист Туомас Иисало, сумевший выстроить яркий, атакующий коллектив. Летом его пригласили в НБА, а совсем недавно он получил пост главного тренера в «Мемфисе»! От Еврокубка до руля команды НБА уровня плей-офф — менее чем за год. Впечатляет!

На смену ему пришёл хорошо известный в прошлом баскетболист Тьяго Сплиттер. Он, наоборот, начал свою тренерскую карьеру в НБА в роли ассистента, а теперь решил попробовать себя в качестве главного тренера в Европе. Тем более в последние годы американские франшизы всё чаще доверяют специалистам со Старого Света — так что у Тьяго ещё будет шанс вернуться за океан.

Тьяго Сплиттер Фото: Getty Images

Он может вернуться — ведь, пойдя по стопам Иисало, Тьяго Сплиттер сохранил игровую идентичность «Парижа», и команда по-прежнему выглядит ярко. Отличный тому пример — недавняя очная встреча с «Реалом», завершившаяся со счётом 105:104! Конечно, главная звезда французского клуба — Ти Джей Шортс, который стабильно выдаёт дабл-даблы с передачами.

Так или иначе, команды встречаются в верхней сетке плей-ина, а значит, у проигравшего будет ещё один шанс пробиться в плей-офф. Победитель же выходит напрямую в четвертьфинал, где встретится с «Фенербахче». Давайте поговорим и о них.

Четвертьфинал. «Фенербахче» — победитель верхней сетки плей-ин

Уэйд Болдуин и Шарунас Ясикявичюс Фото: Getty Images

В прошлом сезоне «Панатинаикос» наглядно показал, что можно радикально обновить состав и уже в первый год после изменений выиграть титул. Именно греческий клуб разгромил «Фенер» в «Финале четырёх» со счётом 73:57.

Вдохновившись примером «Пао», турецкий клуб тоже решился на серьёзную перестройку. Команду покинули Ник Калатес, Георгиос Папаяннис, Тайлер Дорси, Джонатан Мотли и другие. Но им на смену пришли не менее яркие игроки — прежде всего Уэйд Болдуин, ставший одним из лидеров нового «Фенера».

Тем не менее главным героем команды считается Найджел Хэйс-Дэвис — один из фаворитов в гонке за MVP Евролиги. В его активе в среднем 16,8 очка и 5,2 подбора за матч. Впечатляет, как быстро команда обрела «химию» и сыгранность, несмотря на масштабные изменения и проблемы с травмами по ходу сезона. Но хватит ли этого для титула?

Стадия плей-ин. «Бавария» — «Црвена Звезда»

Карсен Эдвардс и Джоэл Боломбой Фото: Getty Images

А в нижней сетке плей-ина нас ждёт матч на выбывание: проигравший завершает европейский сезон, а победитель получит шанс побороться за выход в плей-офф с одной из команд верхней части сетки.

«Бавария» не провела масштабной кадровой революции, но заметно прибавила — во многом благодаря смене тренера. Гордон Херберт сумел выжать максимум из не самого звёздного состава и вывести мюнхенцев в плей-ин. Напомним, что в прошлом сезоне немцы находились в нижней части турнирной таблицы.

«Црвена Звезда» также выступила значительно лучше, чем в прошлом году, который стал настоящим разочарованием для сербов. Вспомните, какими были ожидания болельщиков перед стартом сезона-2023/2024 — многие всерьёз говорили о шансах попасть в «Финал четырёх». В итоге команда даже не приблизилась к зоне плей-ин.

Ещё по ходу прошлого сезона в клуб был назначен Иоаннис Сфаиропулос — специалист, призванный навести порядок в команде. С задачей он справился: сейчас сербы играют самоотверженно, с характером, хотя и с довольно ограниченным потенциалом. В предстоящем матче именно «Бавария» будет считаться фаворитом.

Четвертьфинал. «Олимпиакос» — победитель нижней сетки плей-ин

Эван Фурнье и Александар Везенков Фото: Getty Images

«Олимпиакос» в четвертьфинале сыграет с командой, занявшей символическое восьмое место, и будет явным фаворитом, независимо от соперника. После драматического поражения от «Реала» в финале позапрошлого сезона пирейцы пережили крайне эмоциональный год. А «Панатинаикос», наконец, не просто догнал, но и обошёл своего заклятого врага, положив конец многолетнему доминированию «Олимпиакоса» в греческом баскетболе.

Неудачу прошлого сезона во многом связывали с уходом, возможно, лучшего игрока Евролиги — Александра Везенкова. Теперь он вернулся. Более того, вместе с ним из Америки приехал Эван Фурнье — баскетболист с солидным опытом в НБА. Именно этот дуэт сейчас определяет лицо команды.

Везенков — главный претендент на MVP Евролиги: в среднем он набирает 20,2 очка и делает 6,6 подбора. Фурнье также быстро адаптировался и приносит команде 15,8 очка за матч. Остальные игроки жертвуют личной статистикой ради общего дела — никто из них не выходит на двузначные цифры по набранным очкам.

В последние годы «Олимпиакос» не раз был близок к титулу, но чего-то всегда не хватало. Сейчас кажется, что у команды лучший шанс за долгое время. Последний раз Евролигу пирейцы выигрывали в 2013 году — и хотят вернуть себе этот трофей.

Четвертьфинал. «Барселона» —«Монако»

Николас Лапровиттола и Майк Джеймс Фото: Getty Images

«Барселона» в очередной раз провела сильный регулярный сезон, но мы уже привыкли к такому. А вот реальных успехов в плей-офф у каталонцев не было давно. В прошлом году «Барсе» не хватило жёсткости, физики и того самого инстинкта убийцы — в результате далеко не идеальный «Олимпиакос» прошёл их в четвертьфинале.

Этим летом были сделаны выводы: состав пополнили мощные и атлетичные игроки — Джастин Андерсон, Чимези Мету и Юссуфа Фалл. А новым лидером нападения стал Кевин Пантер, набирающий в среднем 16,9 очка. Однако сезон начался с кошмара — опытный разыгрывающий Николас Лапровиттола получил тяжёлую травму и выбыл до конца сезона.

Тем не менее команда собралась и выдала достойный отрезок. Особенно стоит отметить Дарио Брисуэлу — он получил значительно больше игрового времени после травмы Лапровиттолы и справился с новой ролью. Но есть ли у «Барсы» реальные шансы на титул? В этом сезоне это вызывает большие сомнения.

Даниэль Тайс Фото: Getty Images

«Монако» продолжает собирать экс-игроков НБА и звёзд Евролиги, а затем столь же уверенно от них избавляться (привет Фуркану Коркмазу). Однако несмотря на серьёзные финансовые вложения, команда пока не оправдывает ожиданий. При таком составе монегаски должны доминировать — но пока не получается.

Во второй половине сезона команда подписала Даниэля Тайса — ход, который внёс хоть какую-то системность в игру. Немецкий бигмен добавил баланса в ростер, полный атакующих исполнителей. Майк Джеймс, как обычно, набирает много очков — в этот раз по 15,8 в среднем за матч.

«Монако» считается фаворитом серии, но их перспективы в «Финале четырёх» выглядят туманно. Индивидуальный класс игроков высок, и в матчах на вылет это может стать решающим фактором. Но сначала нужно пройти «Барселону».

Четвертьфинал. «Анадолу» Эфес — «Панатинаикос»

Эргин Атаман Фото: Getty Images

«Анадолу» предстояла серьёзная перестройка после эпохи Эргина Атамана и невероятных успехов начала 2020-х. Руководить обновлением в начале прошлого сезона доверили Эргину Джану, но команда выглядела блекло, и под давлением нетерпеливых фанатов руководство решило сменить курс. На место главного тренера был приглашён Жоан Пеньярройя.

Именно он вдохнул новую жизнь в команду, которой совсем чуть-чуть не хватило, чтобы пробиться в плей-офф через плей-ин. Перспективы были обнадёживающими, но было ясно — без доработки состава не обойтись. И работа была проделана: заметно улучшилась защита благодаря приходу Венсана Пуарье и Джордана Нворы, оба с опытом выступлений в НБА.

Все эти усилия сложились в хороший сезон, и болельщики «Эфеса» вновь заговорили о возможном возвращении золотых времён. Однако четвертьфинал — это испытание особого рода: туркам предстоит встреча с действующим чемпионом.

Хуанчо Эрнангомес Фото: Getty Images

«Панатинаикос» совершил настоящее чудо в прошлом сезоне. При почти полностью обновлённом составе Эргину Атаману удалось за один год собрать чемпионскую команду. Настоящее баскетбольное волшебство. И хотя нынешний сезон нельзя назвать идеальным, по игре «Пао» выглядит как один из главных претендентов на титул.

И вот здесь стоит обратить внимание на слона в комнате. Два главных фаворита этого плей-офф — «Олимпиакос» и «Панатинаикос». Причём не просто фавориты — а на голову выше всех остальных. И сетка сложилась так, что они могут впервые в истории встретиться в финале Евролиги.

Это противостояние — одно из самых жарких в мировом спорте, но парадоксально, что в финале Евролиги они ещё ни разу не пересекались. То по разным сеткам, то вылетают раньше, то сталкиваются в полуфиналах. Но теперь дороги обоих ведут прямо в бой за трофей. И если это случится — нас ждёт история.

Болельщики «Панатинаикоса» Фото: Getty Images

Конечно, у многих вызывает недоумение место проведения «Финала четырёх» — Объединённые Арабские Эмираты. Но если будет греческий финал, это скорее плюс. Мы все знаем, на что способны фанаты этих команд, и провести такую игру в другом месте было бы куда опаснее.

А вот арабы вряд ли допустят балаган. Организация будет строгой, чёткой, с жёсткими мерами, если потребуется. И это хорошо: шанс на беспорядки снижается, но накал на арене всё равно будет невообразимый. Так что обязательно следите за плей-офф Евролиги. Развязка может получиться исторической.