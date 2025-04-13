Блажь миллиардера. На что Майкл Джордан спускает своё миллиардное состояние?

За раз тратит столько, сколько обычный работяга не заработает и за всю жизнь.

Майкл Джордан любил пошуметь на площадке, но на заслуженной пенсии, как известно, предпочитает оставаться в тени. Это тем не менее не спасает его от вездесущих журналистов. Да и пойди спасись, когда спускаешь на ветер миллионы. Недавно мы писали о многомиллиардном состоянии Эм Джея, а сегодня речь пойдёт о тратах легендарного игрока. Как уже упоминалось ранее, состояние Джордана в настоящий момент оценивается примерно в $ 3,5 млрд. Нетрудно представить, что обладатель таких денег может позволить себе всё, в том числе хороший отдых.

Яхты

Яхта Joy Майкла Джордана Фото: Fabrizio Villa/Getty Images

О вечеринках Майкла с реками шампанского и живой музыкой говорилось неоднократно. Но, пожалуй, первое, что приходит на ум при упоминании вольготного времяпрепровождения спортсмена на пенсии — это его роскошная яхта. По некоторым данным, у него их сразу несколько. Настоящей изюминкой является M'BRACE, построенная в 2018 году. Принадлежавшая когда-то британскому миллиардеру Ллойду Дорфману, в 2022 году эта шикарная крошка перешла во владение Его Воздушества. Мощные двигатели, элегантный дизайн, огромный бассейн на палубе. Сообщалось, что бывший баскетболист выложил за это творение $ 115 млн.

Также, по данным из СМИ, у Эм Джея есть яхты Joy стоимостью $ 80 млн и Catch 23 за $ 8 млн. Но купить лакшери-судна — ещё полдела. На содержание M'BRACE Джордан тратит порядка $ 10 млн ежегодно. Едва ли Майкл как-то об этом жалеет, ведь похоже, что яхты — его настоящая слабость. Отправляясь в путешествия в различные уголки земного шара, Джордан время от времени берёт их в аренду. И выбирает самый шик. Как правило, за возможность порассекать волны в течение недели, не отказывая себе ни в чём, Его Воздушество выкладывает порядка $ 1 млн.

Особняки

Особняк Джордана в Чикаго, который он продал за $ 9,5 млн.

Дома в Северной Каролине, в Юте и во Флориде. По слухам, недвижимость у Майкла есть также и за пределами США. Недавно Джордан продал роскошное имение в пригороде Чикаго. Сообщалось, что в его строительство прославленный игрок вложил в общей сложности порядка $ 50 млн. Более 10 лет назад Эм Джей впервые выставил ценник на дом, остановившись на $ 29 млн.

Однако покупатель не находился, и через несколько лет Джордан снизил цену до $ 14,855 млн. Но и тогда желающих раскошелиться не нашлось. В итоге особняк ушёл по цене в $ 9,5 млн. Отдельного упоминания заслуживает налог на недвижимость в США. В зависимости от совокупной стоимости домов ежегодные траты Майкла могут варьироваться в пределах от $ 100 тыс. до более $ 1 млн.

Поле для гольфа

Майкл Джордан играет в гольф, 2014 год Фото: Isaac Brekken/Getty Images

Даже в 1990-е, когда Эм Джей блистал на паркетах баскетбольных арен, он был постоянным гостем на различных полях для гольфа. В наши дни Майкл сам принимает гостей. Ещё осенью 2019 года в Хоб-Саунде, штат Флорида, Джордан открыл Grove XXIII — загородный клуб с великолепным полем для гольфа. Говорят, там всё устроено по последнему слову техники. Прохладительные напитки, как и всё необходимое, в мгновение ока посетителям детища шестикратного чемпиона НБА доставит целая армия дронов.

Частные самолёты

Видео можно посмотреть на канале AVIATE ALABAMA в YouTube.

Долгое время Джордан был счастливым обладателем частного самолёта Gulfstream 550. Видимо, он ему так понравился, что не так давно Майкл приобрёл второй — Gulfstream 650ER. По слухам, Его Воздушеству двухдвигательный джет бизнес-класса обошёлся в $ 70 млн. Ещё почти $ 2 млн ежегодно уходит только на содержание этого красавца при условии 200 часов полёта. Не обошлось и без индивидуальной расцветки, на которую Эм Джей потратил ещё $ 0,5 млн — именитый баскетболист может позволить себе такие «мелочи».

Коллекция премиальных автомобилей

Майкл Джордан (справа) в качестве владельца команды NASCAR Фото: Sean Gardner/Getty Images

Любовь Джордана к автомобилям настолько легендарна, что в одном из художественных фильмов о нём было показано, что баскетболист согласился бы на пожизненный контракт с Nike только в том случае, если бы компания подарила ему красный «Мерседес». Сейчас в гараже Эм Джея есть такие штучные экземпляры, как Pininfarina Battista Targamerica, Hennessey Venom F5 Roadster.

А всего — больше десятка превосходных автомобилей, цена на многие из которых составляет $ 2-3 млн и даже более. Страсть Джордана к машинам так велика, что даже вышла за пределы его личного гаража. С 2020 года легенда НБА является совладельцем команды 23XI Racing, выступающей в Национальной ассоциации гонок сток-каров (NASCAR).

Благотворительность

Майкл Джордан, 2024 год Фото: Sean Gardner/Getty Images

Несмотря на любовь к роскошным покупкам, Джордан не забывает о нуждающихся и уже давно жертвует им солидные суммы. В 2018 году Эм Джей выделил $ 2 млн на помощь пострадавшим от урагана «Флоренс». В 2017 году он пожертвовал $ 7 млн на строительство двух медицинских клиник в Шарлотте (Северная Каролина).

После выпуска «Последнего танца» баскетболист помог малоимущим, перечислив им доход в размере $ 4 млн за счёт сборов от документального сериала. А летом 2024 года Майкл при содействии Jordan Brand выделил гранты на сумму в $ 8 млн почти 40 организациям, которые способствуют проведению устойчивых изменений для борьбы с расизмом.

Нетрудно подсчитать, что многие повседневные траты Джордана больше, чем заработок огромного числа работяг за всю жизнь. Однако с учётом миллиардного состояния Эм Джея удивляться этому не приходится. Чтобы прийти к такому образу жизни, спортсмен предпринял немало шагов. Ведь недостаточно просто обладать определённым талантом. Его ещё надо развить, а потом – грамотно использовать. В случае с Майклом получилось всё.