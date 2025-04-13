УНИКС впервые в сезоне одолел ЦСКА. Регулярка Единой лиги завершилась огненным триллером!

Сегодня прошёл заключительный игровой день регулярного сезона Единой лиги. Многие команды заранее знали свою судьбу, поэтому последние встречи для них носили скорее подготовительный характер перед грядущим плей-офф. Но лига напоследок подарила нам матч, который, вне зависимости от турнирных раскладов, невозможно было пропустить — УНИКС с ЦСКА.

Армейцы уже гарантировали себе второе место в таблице, так что с точки зрения турнирной борьбы игра ничего не решала. Но всё равно баскетболисты выкладывались по полной, а в арене царила настоящая атмосфера плей-офф. Это самое культовое и принципиальное противостояние в российском баскетболе, пройти мимо него невозможно.

Дополнительную интригу придавало то, что в трёх предыдущих встречах сезона ЦСКА неизменно выходил победителем. УНИКС просто не мог позволить себе проиграть серию всухую своему принципиальному сопернику — тем более на своём паркете. К тому же, если взглянуть на сетку плей-офф, именно эти команды, скорее всего, встретятся в полуфинале Единой лиги. А значит, сейчас самое время для генеральной репетиции.

Амат М'Бай и Девон Акун-Пёрселл Фото: Единая лига ВТБ

Матч начался на высоких скоростях: первую половину стартовой четверти команды провели в очень результативном темпе, но затем УНИКСу стало тяжело его поддерживать. Именно в этот момент ЦСКА оформил первый серьёзный задел. Особо стоит выделить подвижного Ливио Жан-Шарля, который своими манёврами не раз переигрывал Исмаэля Бако, не давая одному из лучших рим-протекторов лиги себя заблокировать.

УНИКС продолжил погоню и во второй четверти, однако долгое время безуспешно. Разница в счёте порой становилась двузначной, но ветераны казанского клуба вовремя разряжали обстановку. К большому перерыву ЦСКА вёл — 46:38. Главный икс-фактор — реализация бросков.

Семён Антонов Фото: Единая лига ВТБ

Армейцы в очередной раз доказали, что располагают куда более эффективной атакой. Какие бы схемы ты ни выстраивал — всё упирается в точность. Гости в первой половине реализовали 60% бросков с игры, включая 50% с трёхочковой дистанции. Хозяева — лишь 44% и 20% соответственно. После такой статистики можно было бы заканчивать анализ.

Однако УНИКС не был бы УНИКСом, если бы не нанёс ответный удар! Во второй половине команда перешла на супервысокую пятёрку с Джаленом Рейнольдсом, Исмаэлем Бако и Андреем Лопатиным, игравшим на позиции третьего номера. Жан-Шарль продолжал набирать очки, но казанцы под рёв своей арены всё же оформили камбэк. Дальние попадания Артёма Комолова и Лопатина дали необходимый импульс. Всё просто: когда начинаешь попадать — игра преображается.

К середине четверти УНИКС даже перехватил лидерство — 51:50, и дальше началась яркая борьба за инициативу. Баскетбол плей-офф уровня, хайлайт за хайлайтом. А сложнейший трёхочковый с сиреной от Маркоса Найта стал настоящей вишенкой на торте — 63:61 в пользу хозяев.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

В четвёртой четверти борьба продолжилась, превращаясь в настоящее зрелище. Тут уже и комментировать сложно — это нужно было видеть. До последних минут сохранялось равенство, но было очевидно: УНИКС больше жаждал этой победы. Ключевые броски взяли на себя ветераны — Маркос Найт и Девон Акун-Пёрселл. Они не подвели. Казанцы впервые в сезоне обыграли ЦСКА — в эмоциональном, напряжённом и зрелищном матче.

Закончить регулярку такой игрой — дорогого стоит. Впереди плей-офф, и таких огненных встреч предстоит ещё немало. УНИКС подтвердил свои амбиции и точно будет бороться за титул. На старте пути — серия с «Автодором». ЦСКА же ждёт своего соперника по итогам плей-ин. Всё самое интересное только начинается!