Эти клубы исчезли из Единой лиги: где они сейчас? Часть 1: призраки

С сезона-2009/2010, ставшего первым полноценным розыгрышем Единой лиги ВТБ, в турнире выступали 35 команд. 12 из них по сей день продолжают свой путь в чемпионате: среди них есть как гранды с большой историей, так и совсем молодые клубы. Но за 15 лет существования Лига ВТБ изменилась до неузнаваемости. Её прошлое было настолько насыщенным, что уже начало понемногу стираться из памяти. Поэтому в большой (и ностальгической) серии материалов «Чемпионат» вспомнит каждую команду-участницу Единой лиги и расскажет, как сложилась её судьба. Это первая часть спецпроекта: в ней мы поговорим о клубах, которые, увы, прекратили своё существование.

«Красные Крылья»

В Единой лиге ВТБ: с 2011 по 2015 год.

Лучший результат: выход в 1/4 финала, 2013 и 2014 годы.

Худший результат: 16-е место (последнее) — 7-23 (победы-поражения), 2015 год.

БК «Красные Крылья» Фото: Виктория Ламзина/ТАСС

Основанные в 2009 году «Красные Крылья» были правопреемниками самарского ЦСК ВВС и за свою недолгую историю успели дважды стать победителем Кубка России. От участия в Единой лиге ВТБ команда отказалась накануне сезона-2015/2016. Официальной причиной было названо несоответствие самарской «МТЛ Арены» пункту 6.2.1 Регламента соревнования («Наличие спортивной арены, вмещающей не менее 3000 зрителей»). Клуб рассчитывал, что получит новую площадку после реконструкции самарского дворца спорта: на деле же снос исторического здания откладывался несколько раз и состоялся только в 2017-м, когда «Красные Крылья» уже перестали функционировать, а новая арена была построена лишь к концу 2021 года.

В последние несколько месяцев существования «Крылья» также имели внушительные долги перед тренерским штабом и игроками в свете отсутствия спонсорской поддержки. Последний тренер в профессиональной истории «Крыльев» Борис Соколовский связывал задолженность с прошлым руководством и падением курса рубля.

«Красный Октябрь»

В Единой лиге ВТБ: с 2013 по 2016 год.

Лучший результат: выход в 1/8 финала (11-е место), 2014 год.

Худший результат: 12-е место — 9-21, 2015 год.

БК «Красный Октябрь» Фото: БК «Красный Октябрь»

«Красный Октябрь» из Волгограда, основанный в 2012-м, в итоге просуществовал всего четыре года. Проблемы у команды начались в мае 2015-го, когда по решению суда был расторгнут договор аренды с волгоградским дворцом спорта. А уже после того, как клуб остался без домашней арены, неприятности начались у его владельца, основателя и игрока Дмитрия Герасименко. Он был арестован по делу о мошенничестве, касавшегося деятельности Златоустского электрометаллургического завода, директором которого Герасименко являлся в прошлом. Расследование было прекращено спустя шесть месяцев, но неприятности «Красного Октября» продолжились. На матчи Кубка Европы приходилось летать в Москву, а в рамках Лиги ВТБ клуб принимал соперников на скромной арене «Альянс-баскет». Однако вскоре и её пришлось покинуть: руководство Единой лиги наложило запрет на проведение игр в связи с недостаточной вместимостью, а также невозможностью организации качественной телевизионной трансляции. В то же время полученное Герасименко разрешение на строительство собственного стадиона для «Красного октября» то отбирали, то возвращали из-за задержек по сдаче объекта. В результате команду покинул один из ключевых легионеров — защитник Тони Митчелл, который «устал жить в отелях и спать в самолётах».

При этом в начале 2016 года Герасименко приобрёл пакет акций и стал президентом итальянского «Канту», за молодёжку которого выступал его сын. Обещалось, что это никак не отразится на финансировании «Красного Октября», вот только уже в апреле того же года весь руководящий состав клуба был арестован в рамках уголовного дела о растрате крупной суммы. Сезон удалось завершить, но летом в Лиге ВТБ всё-таки приняли решение исключить «Красный Октябрь» из-за нестабильной ситуации внутри клуба. Изначально планировалось, что команда будет переименована в «Волгоград» и продолжит выступления в турнире, однако осенью 2016-го она потеряла профессиональный статус и была расформирована. В 2019 году Герасименко заявлял, что готов возродить «Красный Октябрь», но этого так и не произошло.

«Триумф»

В Единой лиге ВТБ: с 2012 по 2014 год.

Лучший результат: выход в 1/4 финала (7-е место), 2014 год.

Худший результат: выход в 1/8 финала (11-е место), 2013 год.

БК «Триумф» Фото: БК «Триумф»

Люберецкий «Триумф» начал выступать в Единой лиге в сезоне-2012/2013, однако закрепиться в турнире у команды не получилось — во всяком случае не в первоначальном виде. В связи с изменением условий финансирования подмосковной команде пришлось покинуть Лигу ВТБ накануне чемпионата-2014/2015. Примерно в то же время печальная участь постигла и другой клуб из нашего списка — санкт-петербургский «Спартак». Когда «Новатэк» объявил о прекращении спонсорской поддержки, деятельность красно-белой команды из Северной столицы была прекращена. И чтобы не оставлять город без баскетбола, власти Санкт-Петербурга и Московской области договорились с Единой лигой ВТБ и «Триумфом» о переезде костяка команды, которую тогда тренировал именитый петербуржец Василий Карасёв. Так был основан «Зенит», который в 2022 году стал чемпионом Единой лиги и по сей день остаётся одной из сильнейших команд лиги. В РФБ и Минспорта обсуждалась возможность создания команды Суперлиги на базе ДС «Триумф», но идею не реализовали.

«Спартак» Санкт-Петербург

В Единой лиге ВТБ: с 2011 по 2014 год.

Лучший результат: выход в 1/4 финала (6-е место), 2012 год.

Худший результат: выход в 1/8 финала (12-е место), 2014 год.

БК «Спартак» Санкт-Петербург Фото: БК «Спартак» Санкт-Петербург

Ленинградский «Спартак» был командой с богатой историей. Основанный аж в 1935 году клуб добился немалых успехов в чемпионате СССР: триумф был во многом связан с именами легендарного тренера Владимира Кондрашина и его не менее легендарного подопечного Александра Белова. В своё время за «Спартак» также выступали Евгений Пашутин, Андрей Кириленко, Патрик Беверли и другие известные баскетболисты. В 2011 году клуб вошёл в состав участников Единой лиги — однако спустя всего три года, 1 июня 2014-го, был вынужден прекратить существование. Сначала финансирование «Спартака» было значительно сокращено, а затем и остановлено вовсе. В руководстве отмечали, что трёхлетнее соглашение с ключевым спонсором — «Новатэком» — в итоге не было реализовано. Так «Спартак», по словам его президента, «остался без копейки» и был ликвидирован.

Спустя несколько месяцев Федерация баскетбола Санкт-Петербурга зарегистрировала для «Спартака» новое юридическое лицо. Из местных воспитанников была создана команда, которую возглавил бывший игрок красно-белых Сергей Гришаев. Команда стартовала с любительской лиги, после чего попала в Суперлигу-2, а уже оттуда – в Суперлигу-1. В 2019 году «Спартак» занял второе место, уступив в финале «Самаре». Однако через несколько месяцев после этого красно-белых вновь настигли финансовые трудности, преследовавшие их с момента возрождения команды. Бюджет был сокращён втрое, а выступление в сезоне-2019/2020 продолжил молодёжный состав «Спартака». Следующий сезон команда пропустила «из-за сложной экономической ситуации, вызванной мировой эпидемиологической обстановкой». Но за год экономическая ситуация не улучшилась — организация не смогла найти финансирования, необходимого для возвращения в Суперлигу-1. В августе 2021 года арбитражный суд зарегистрировал иск о банкротстве «Спартака». В 2024-м ходили слухи, что бренд «Спартака» может вернуться в Единую лигу, но об этом мы поговорим в одной из следующих частей спецпроекта.

«Донецк»

В Единой лиге ВТБ: сезон-2009/2010, затем с 2012 по 2014 год.

Лучший результат: выход в 1/8 финала, 2013 год.

Худший результат: 17-е место — 8-10, 2014 год.

БК «Донецк» Фото: БК «Донецк»

БК «Донецк» прекратил своё существование в 2014 году из-за нестабильной ситуации в регионе. В марте команда была вынуждена досрочно завершить выступления в Единой лиге ВТБ, несмотря на выход в плей-офф: игроки стремительно уходили, а безопасность проведения матчей в Донецке гарантировать было невозможно. Уже в сентябре основатель клуба Валерий Плеханов заявил, что «такой единицы, как баскетбольный «Донецк», больше не существует». Вся первая команда, дубль и даже молодые игроки разошлись по различным клубам украинской Суперлиги.

На данный момент в Донецке существует собственная федерация баскетбола. В ноябре 2022 года её президент Олег Головин рассказывал о планах создания баскетбольного «Шахтёра», за который выступали бы местные воспитанники. По его словам, на создание команды, способной выступать в Единой лиге ВТБ, потребуется три-пять лет с момента окончания конфликта в Украине. В рамках подготовки этого материала «Чемпионат» связался с Олегом Николаевичем, чтобы расспросить его о том, как на данный момент обстоит ситуация с развитием баскетбола в регионе.

«Баскетбол в Донецкой народной республике развивается очень активно и на данный момент является одним из самых популярных и массовых игровых видов спорта. У нас круглый год проводятся соревнования разных форматов. Существуют первенство Донецкой народной республики среди детских команд, детско-юношеская баскетбольная лига Донбасса. В ней участвуют 49 команд в пяти возрастных категориях: 29 – среди юношей и 20 — среди девушек. В течение восьми месяцев они соревнуются по круговой системе, и лучшие из лучших выходят в «Финал четырёх». Также у нас проводится межрегиональная любительская баскетбольная лига Донбасса. В ней участвуют 15 команд, разбитых на два дивизиона: Север и Юг. Соответственно, играют в Донецке и Мариуполе. Проводится чемпионат по баскетболу 3х3 среди женских команд. Здесь у нас участвуют 20 коллективов, по 10 в двух дивизионах. Мы также проводим студенческую лигу среди команд вузов и команд среднего профессионального образования в формате 3х3. Также в форматах 3х3 и 5х5 проходит школьная баскетбольная лига Донецкой народной республики, где на первоначальном этапе выступают все школы ДНР. В летнее время в форматах 3х3 и 5х5 проводится Летняя лига, в которой принять участие могут профессиональные и любительские команды, а также вообще все желающие.

Поэтому баскетбол развивается. И одним из примеров является дебют нашей команды — сборной Донецкой народной республики — в объединённом чемпионате Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В девяти матчах мы имеем уже пять побед, и для нас это большой прорыв. Наши сборные также участвуют в Единой континентальной лиге 3х3 и регулярно выезжают на туры в Смоленск, Калугу и другие города, где проводятся эти топовые мероприятия. Помимо этого, наши команды выступают в Студенческой баскетбольной лиге АСБ. Мужчины — в элитном дивизионе РЖД, а девушки — в высшем дивизионе «Вольный Дон». На базе Донецкого университета экономики и торговли сформирована основная мужская команда ДНР, которая представляет республику на всех статусных мероприятиях. И именно эту команду мы будем стараться в следующем сезоне выводить в Высшую лигу России. По уровню мы, в принципе, подтянулись и готовы соперничать с командами этого дивизиона. Открытым стоит вопрос строительства баскетбольного дворца для проведения матчей этой команды, которая будет называться «Шахтёр». Сейчас всё идёт к тому, чтобы велись проектные работы по строительству соответствующего спортивного сооружения, где наши донецкие команды смогут проводить домашние матчи», — сказал он.

«Азовмаш» («Мариуполь»)

В Единой лиге ВТБ: с 2008 по 2014 год.

Лучший результат: выход в 1/2 финала (4-е место), 2011 год.

Худший результат: 19-е место — 4-14, 2014 год.

БК «Азовмаш» Фото: БК «Азовмаш»

«Азовмаш» из Мариуполя трудности также настигли в 2014 году. Из-за нестабильной обстановки в регионе команда была вынуждена отказаться от участия сначала в Единой лиге ВТБ, а затем и в чемпионате Украины. Сезон-2014/2015 было решено пропустить полностью, а вот в 2015 году клуб вернулся в Высшую лигу — второй по значимости дивизион страны. Однако запала хватило всего на один сезон: в 2016 году команда лишилась финансирования одноимённой группы предприятий, которая тогда проходила через процедуру банкротства и имела огромные долги перед сотрудниками. Привлечь новых спонсоров у организации не получилось, и единственная надежда была на поддержку местных властей. В итоге муниципальным советом Мариуполя было принято решение профинансировать баскетбольный клуб из городского бюджета и провести ребрендинг. Так, команда была переименована в МБК «Мариуполь». При этом финансовых гарантий для выступления в Суперлиге было недостаточно, и обновлённый коллектив вновь заявился в Высшую лигу. Там он выступал вплоть до 2022 года. Из-за обострения геополитической ситуации деятельность «Мариуполя» была приостановлена. Спорткомплекс «Азовмаш» также пострадал в результате конфликта.

«Хонка Плэйбойз» Эспоо

В Единой лиге ВТБ: сезон-2010/2011.

Результат: 12-е место — 0-10.

«Хонка Плэйбойз» Эспоо Фото: Станислав Красильников/ТАСС

«Хонка» из Эспоо, второго по величине города в Финляндии, была основана в 1971 году в результате отделения от спортивного сообщества «Тапиолан Хонка». На момент включения в Единую лигу ВТБ в сезоне-2010/2011 «Хонка» была самым титулованным клубом страны, выиграв семь чемпионатов и пять Кубков Финляндии. Несмотря на сотрудничество с финским гигантом Nokia, в то время у клуба наблюдались финансовые проблемы, из-за которых накануне сезона-2011/2012 «Хонку» не допустили до участия ни в первенстве страны, ни в Лиге ВТБ. В обоих случаях команде не удалось предоставить необходимые финансовые гарантии. Вскоре после этого организация объявила о банкротстве. Спустя некоторое время сообщество «Тапиолан Хонка» возродило мужскую профессиональную команду, которая существует по сей день. При этом в плане результатов новая «Хонка» уже не та: с 2012 года клуб пережил ещё два банкротства компаний-спонсоров и несколько понижений во вторую лигу. В нынешнем сезоне команда заняла девятое (из 12) мест в высшем дивизионе Финляндии.

«Вита»

В Единой лиге ВТБ: сезон-2015/2016.

Результат: 16-е место (последнее) — 1-29.

БК «Вита» Фото: Виктория Ламзина/ТАСС

Возрождение «Виты» в 2015 году было обречено на провал. Павел Гооге, который изначально был назначен на должность главного тренера, рассказывал, как от планируемого бюджета в $ 3,5-5 млн быстро не осталось ничего, кроме личных денег менеджера и президента. В итоге с финансовыми трудностями «Вита» боролась на протяжении всего сезона-2015/2016. Игроки не задерживались в команде, и даже увольнение тренера и перестройка, произошедшая посреди сезона, никак не помогли исправить ситуацию. Клубу из Тбилиси с горем пополам удалось выгрызть одну победу (над «Минском») в 30 матчах Единой лиги, однако за тур до конца регулярного чемпионата «Вита» была вынуждена сняться с турнира. Причины были всё те же: нехватка финансирования и недостаточное число игроков.

Во внутреннем первенстве дела обстояли чуть лучше, но история «Виты» всё равно обернулась неудачей. Сначала её не допустили до участия в Суперлиге — команда должна была заработать право выступать в высшем чемпионате, пройдя через второй дивизион. Увы, «Вита» остановилась в одном шаге от повышения: в решающем матче она уступила путёвку в Суперлигу принципиальным соперникам из другой тбилисской команды с забавным названием «Кактус». В итоговой таблице «Вита» отстала от соседей всего на одно очко. И всё бы ничего, но тот самый решающий балл несколькими месяцами ранее отняла Федерация баскетбола Грузии — за то, что клуб неправомерно переманили легионера «Кактуса», Кларенса Джексона. Неудивительно, что после обидного поражения в решающем матче «Вита» отказалась от медалей.

Вскоре президент «Виты» Темур Датикашвили со скандалом оставил свой пост в совете Федерации баскетбола Грузии. Он обвинил её руководство в растрате денежных средств, пошедших на сотрудничество с испанской «Басконией» в рамках развития молодых грузинских баскетболистов. Но это уже другая история, на расследование которой у компетентных органов ушло несколько лет. Что касается самого Датикашвили, после краха «Виты» он стал совладельцем баскетбольного клуба «Сухуми». В 2017 году там произошёл скандал, связанный с договорными матчами, в результате которого Датикашвили и ещё несколько человек были арестованы и приговорены к шести месяцам тюремного заключения.