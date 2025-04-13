Всё, что нужно знать о плей-офф Единой лиги. Кто станет чемпионом?

Вот и завершился регулярный сезон Единой лиги ВТБ. Впереди стадия плей-ин и плей-офф. Большинство пар были известны заранее — сегодня оставался лишь один вопрос: кто займёт девятое место и получит преимущество домашней площадки в стыковом матче нижней сетки. Давайте разберём каждую пару постсезона, обсудим шансы команд и их выступления в текущем розыгрыше Единой лиги. Нас ждёт масса ярких противостояний!

Стадия плей-ин. МБА-МАИ — «Енисей»

Андрей Зубков и Сергей Балашов Фото: Единая лига ВТБ

Так получилось, что соперники провели очную встречу в заключительный день регулярки, разыгрывая право сыграть решающий матч на своей площадке. В этом противостоянии фактор домашнего паркета имеет огромное значение — играть в Красноярске или Москве, согласитесь, не одно и то же.

МБА избежала перелёта в Сибирь, уверенно одолев «Енисей» на своей арене. Главной причиной провала гостей стали травмы в составе подопечных Йовицы Арсича. Сам тренер на пресс-конференции признался, что последнюю неделю команда почти не тренировалась. Впрочем, специалист пообещал, что к плей-офф всё изменится. Поверим?

Йовица Арсич Фото: Единая лига ВТБ

После ухода Джеремайи Мартина и Ксэвьера Ратэн-Мэйса «Енисею» пришлось перестраивать весь игровой подход. Арсич справился с задачей, превратив команду в настоящий оборонительный кулак. А за атакующую игру во многом отвечает Тимофей Герасимов. Благодаря такой роли россиянин нередко показывает звёздную статистику — на уровне лучших игроков лиги.

В очной встрече в Москве МБА будет считаться явным фаворитом. Но кто бы ни победил, для выхода в плей-офф придётся одолеть ещё одного соперника — а именно проигравшего из верхней сетки плей-ин, о которой сейчас и поговорим.

Сетка плей-ин. «Пари Нижний Новгород» — «Парма»

Алекс Хэмилтон и Самсон Руженцев Фото: Единая лига ВТБ

Обе команды весь 2025 год боролись за попадание в топ-6 и право напрямую выйти в плей-офф, но несколько обидных поражений на финише не позволили им достичь цели. Теперь оба клуба рискуют вовсе остаться за бортом плей-офф. Однако, находясь в верхней сетке плей-ин, они получат два шанса — в отличие от пары, о которой мы говорили выше.

«Нижний» на старте сезона выглядел очень убедительно и даже несколько раз обыграл представителей топ-4. Но затем команду накрыла настоящая катастрофа с травмами — порой приходилось выходить на встречу всего семью баскетболистами. Несмотря на это, нижегородцы с боем прошли через сложный период и сохраняли реальные шансы на топ-6. Не получилось — но были близки.

Ройс Хэмм Фото: Единая лига ВТБ

«Парма» провела сезон на уровне ожиданий, а порой даже приятно удивляла. В составе — группа качественных легионеров с солидным атакующим арсеналом. Однако обороняться пермякам было тяжело, особенно против сильнейших соперников. Часто приходилось вступать в настоящие перестрелки, где у команд классом выше обычно больше шансов на победу.

Кто бы ни проиграл в этом матче, всё равно будет считаться фаворитом в финале нижней сетки плей-ин, независимо от соперника. Так что велика вероятность, что оба этих клуба мы в итоге увидим в плей-офф. Но, конечно, ни один из них не рад тому, что судьба решается в стыковых играх. Победитель этой встречи в четвертьфинале сразится с ЦСКА — и вот что можно сказать об армейцах.

Четвертьфинал. ЦСКА — победитель верхней сетки плей-ин

Андреас Пистиолис Фото: Единая лига ВТБ

ЦСКА своим прошлогодним успехом, кажется, вдохновил «Денвер» и «Мемфис» — те тоже сменили тренеров прямо перед плей-офф. История армейцев тогда была действительно впечатляющей: команда, проводившая нестабильный сезон и страдавшая во встречах с топами, резко преобразилась. Андреас Пистиолис пришёл и очень быстро выстроил эффективные взаимодействия между игроками.

Летом к чемпионскому составу присоединился Алекса Аврамович — тот самый, что ещё недавно на равных сражался с американскими суперзвёздами на Олимпиаде и отбивал пятюню Стефену Карри. Старт сезона выдался для ЦСКА блестящим: казалось, что есть ЦСКА — и все остальные.

Однако по ходу турнира конкуренты начали прибавлять, а у ЦСКА случились несколько непростых отрезков. Говорить о серьёзных проблемах в клубе не приходится — в идеальной форме весь сезон не бывает никто. Но серия поражений в концовке, особенно то самое поражение от «Зенита», не может не настораживать болельщиков. Очевидно одно: это чемпионство точно не будет лёгкой прогулкой.

Четвертьфинал «Зенит» — победитель нижней сетки плей-офф

Дуэйн Бэйкон Фото: Единая лига ВТБ

Петербуржцы провели активную трансферную кампанию летом, собрав в составе ряд очень сильных индивидуальных исполнителей. Потенциал просматривался сразу, но Хавьеру Паскуалю было непросто выстроить из этого набора игроков внятную и цельную систему.

Позже команду покинул Омари Спеллмен, а Ксавьер Мун — быстро ставший любимцем болельщиков — выбыл до конца сезона из-за травмы. На их место пришли Алексей Швед и Окаро Уайт. С этими изменениями «Зенит» заиграл более слаженно, что наглядно подтвердила историческая победная серия команды в концовке регулярного чемпионата.

На данный момент «Зенит» действительно выглядит самой сильной командой на бумаге. Единственная причина сомневаться — это инерция восприятия: мы просто не привыкли, что фаворитом может быть кто-то, кроме ЦСКА. Отсюда и постоянное ожидание подвоха, мол, армейцы в плей-офф всё равно своё возьмут.

Четвертьфинал. УНИКС — «Автодор»

Душан Беслач и Дмитрий Кулагин Фото: Единая лига ВТБ

Даже с Ненадом Димитриевичем — одним из лучших игроков Единой лиги последних лет — УНИКС без особых шансов уступил ЦСКА в прошлогоднем финале. После ухода македонца радикальных изменений в составе не последовало, поэтому ожидания болельщиков перед стартом сезона были сдержанными.

Опасения начали подтверждаться уже на старте: УНИКС выглядел блёкло и никак не мог выдерживать темп побед с представителями топ-4. Пришедший на замену Димитриевичу Девон Акун-Пёрселл выдавал яркие индивидуальные выступления, но не оказывал такого же влияния на общую структуру игры, как Ненад.

Тем не менее недооценивать УНИКС не стоило. В команде собран костяк опытных и качественных игроков, а у руля всё тот же Велимир Перасович — тренер, который из сезона в сезон выжимает максимум из доступного состава. Казанцы ожили и провели очень приличную вторую половину чемпионата.

Керем Кантер Фото: Единая лига ВТБ

У УНИКСа даже был шанс побороться за топ-2, однако немного не хватило. В любом случае, с учётом старта сезона, уверенное третье место — достойный итог. А победа в матче с ЦСКА в последнем туре наверняка вселила надежду в сердца фанатов.

«Автодор» уже выступил выше ожиданий, и этот сезон однозначно будет воспринят как успешный. Это, пожалуй, самая «легионерская» команда лиги — на шестерых иностранцев возложена почти вся ответственность и в атаке, и в защите. Российские игроки выполняют роль ассистентов, занятых преимущественно черновой работой.

Каковы шансы «Автодора» в серии с УНИКСом? Невелики — букмекеры не особо верят, что саратовцы смогут зацепить хотя бы одну игру. Но я бы не стал делать однозначные выводы: у подопечных Миленко Богичевича действительно есть класс, и недооценивать их было бы ошибкой.

Четвертьфинал «Локомотив-Кубань» — «Уралмаш»

Игорь Новиков и Владислав Емченко Фото: Единая лига ВТБ

А вот это точно будет самый интересный четвертьфинал. Возможно, даже самый захватывающий за последние годы. «Уралмашу» ещё летом многие прочили пятую строчку в таблице. Далеко не сразу екатеринбуржцы начали демонстрировать яркий баскетбол, однако за вторую половину сезона их точно стоит похвалить. К тому же не забудем про победу в Кубке России.

«Локомотив» провёл крайне насыщенный сезон. После шокирующей смены главного тренера казалось, что клуб сбился с пути, хотя совсем недавно выходил в финал Единой лиги. Но Андрей Ведищев и его команда сумели выстроить очень боеспособный коллектив, где российские игроки играют ключевую роль.

Быстрый баскетбол, отличное движение мяча, непрекращающаяся интенсивность — ко всему этому соперники были просто не готовы в первые месяцы. «Локо» добился нескольких классных побед в матчах с топами. Однако затем начались серьёзные кадровые проблемы: травмы выбили игроков из строя, клуб стал терять позиции и в итоге выпал из борьбы за первое место.

Андрей Ведищев Фото: Единая лига ВТБ

В Краснодар прибыли новички, и Ведищеву снова пришлось искать оптимальную ротацию. Ему удалось это сделать ещё до конца регулярного чемпионата, и весенний отрезок «Локомотив» провёл на высоком уровне. Но уже в первом раунде плей-офф соперником станет очень серьёзная команда, против которой нельзя будет расслабиться ни на минуту. Если краснодарцы и пройдут дальше, то, скорее всего, окажутся более уставшими, чем их потенциальные конкуренты. А это может сказаться на шансах в полуфинале, особенно если соперником станет «Зенит».

В любом случае Единая лига радует всё больше с каждым сезоном. В ней больше нет единоличного фаворита, которому все остальные могут только противостоять. Уже на старте плей-офф — множество интриг и сюжетов. Так что нас ждёт настоящее баскетбольное зрелище!