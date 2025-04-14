Думали, просто формальность? Последний матч регулярки НБА оказался по-настоящему огненным!

Последний день регулярки в НБА показал: драма здесь не опция, а правило. Матчи с турнирной мотивацией почти всегда выходят за рамки, особенно когда встречаются команды, претендующие на прямой выход в плей-офф. Эпицентром интриги стал Сан-Франциско, где «Голден Стэйт» сцепился с «Клипперс». Победа давала хозяевам заветное шестое место на Западе, поражение — билет в нервный плей-ин. Уже сама афиша кричала о напряжении, и команды оправдали все ожидания: это была игра с атмосферой плей-офф в самом прямом смысле.

«Уорриорз» с самого старта взяли быка за рога, несмотря на резвый рывок соперника. В атаке они крутили карусель без мяча, а в защите душили соперников высоким прессингом с первых секунд владения. Джимми Батлер играл в своём стиле: рвался под кольцо, невзирая на плотную опеку, и раздавал передачи с хирургической точностью. Молодой Брэндин Подзиемски снова показал зрелость, борясь без страха на обеих сторонах площадки. Да, Зубац доминировал в трёхсекундной зоне, но сохранить небольшой отрыв по итогам стартового отрезка для «Голден Стэйт» было вполне достойным результатом — 33:25.

Во второй четверти всё перевернулось, когда на сцену вышел Джеймс Харден, взявший на себя роль дирижёра атак «Клипперс». Его движения с мячом буквально притягивали двойную опеку, что тут же создавало коридоры для Леонарда и шутеров. В защите гости тоже прибавили: перекрыли передачи на дугу и плотнее взялись за игроков, режущих под кольцо. На этом фоне преимущество хозяев стало испаряться, а концовка первой половины осталась за «Клипперс». Финальный аккорд исполнил Норман Пауэлл, забив с сиреной — бросок, который сочетал в себе точность и красоту, зафиксировал микроскопический перевес гостей перед большим перерывом — 60:58.

Стефен Карри и Джеймс Харден Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Третья четверть превратилась в шахматную партию на высоких скоростях. Тренеры убрали лишнее, доверив матч ключевым фигурам, а скамейки остались в тени. «Голден Стэйт» сделал ставку на сдерживание Хардена на пик-н-роллах, но тот разрушал давление молниеносными решениями и филигранными передачами. Карри, несмотря на свежую травму пальца, бился как лев, хотя и не обошёлся без потерь под прессингом. В такой физически жёсткой игре подборы стали настоящей валютой, и здесь «Клипперс» чуть чаще выходили победителями благодаря позиционному превосходству Зубаца.

Четвёртая четверть началась с рывка «Клипперс»: серия точных попаданий позволила им оформить «+7». Но «Уорриорз» не дали сопернику уйти в отрыв, быстро подстроив защиту. Карри вернулся, чтобы вновь включить режим лидера, а Батлер продолжал набирать очки через контакт. В равной борьбе каждый момент становился решающим. Один из таких — Карри забивает три штрафных подряд и спустя мгновение, после очередного обмена атаками, кладёт дальний бросок, выводя команду вперёд за две минуты до финальной сирены. Однако удержать преимущество не удалось: за минуту до конца Харден остался никем не прикрытым под кольцом и спокойно завершил. А дальше — ключевой провал: Карри теряет мяч в ответной атаке, и победа ускользает в самый напряжённый момент.

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На последних секундах основного времени «Голден Стэйт» сыграл хладнокровно. После фола на Батлере Керр взял тайм-аут и нарисовал комбинацию, которая позволила спасти игру и отправить её в овертайм. Но там всё развернулось не в их пользу: Харден включил режим снайпера и дважды подряд зарядил из-за дуги. «Уорриорз» не сдались — Грин и Карри быстро сократили разрыв до двух очков, а защита не позволила Леонарду довести дело до верного. Однако промах Грина из-под кольца стал роковым. После этого Кавай пошёл на линию – и добавил лишь одно очко, оставив хозяевам шанс. Ключевой момент: Хилд получает мяч на дуге в идеальной позиции, но его бросок летит мимо. На Хардене тут же фолят, и Джеймс ставит жирную точку в этом матче – 124:119 ОТ.

Итог: «воины» завершают регулярку вне топ-6 Запада и отправляется в плей-ин. Их первым соперником станет «Мемфис», с которым в этом сезоне у команды Керра положительный баланс. Победа в домашнем матче гарантирует им седьмое место и встречу с «Хьюстон». В случае поражения в запасе будет второй шанс – с победителем пары «Даллас» — «Сакраменто». Но, как ни крути, поражение от «Клипперс» оставляет тяжёлое послевкусие.