Меньше матчей в НБА? Сейчас расскажем, почему это не сработает

Идея урезать регулярный сезон НБА с привычных 82 матчей до 65 продолжает кипеть в баскетбольных кругах, и свежий виток дискуссии подогрел Стив Керр, главный тренер «Голден Стэйт». Его аргументы звучат убедительно: здоровье игроков и качество игры. По его словам, современный баскетбол стал куда более изнурительным, чем во времена его карьеры. Больше трёхочковых, выше темп, сумасшедшая нагрузка на тела игроков — всё это делает календарь невыносимым. Но даже если согласиться с Керром, проблема лежит глубже. Станет ли такое решение благом для лиги или обернётся катастрофой для её наследия?

НБА — история, запечатанная в цифрах. И если сократить сезон, все сравнения между эпохами отправятся в мусорную корзину. Уилт Чемберлен оформлял рекорд за рекордом в рамках нынешнего формата. Карим Абдул-Джаббар стал вечным рекордсменом, играя при той же системе, что позволяло звёздам долгие годы штамповать феноменальные результаты. Даже Леброн Джеймс, побивший рекорд Карима, сделал это в эпоху 82-матчевых сезонов. А что останется новому поколению? Условные Лука Дончич, Виктор Вембаньяма и другие вряд ли смогут приблизиться к этим вершинам в условиях урезанного календаря. Здесь уже вопрос не в том, кто перепишет историю, а в том, будет ли её вообще возможно переписать.

Влияние на сезонную статистику заслуживает отдельного разговора. Современные звёзды вроде Николы Йокича, Джоэла Эмбиида или Янниса Адетокунбо штурмуют высоты регулярного чемпионата, превращая свои показатели в очках, подборах, передачах или трёхочковых в часть баскетбольной истории. Но если сезон урежут, достижение знаковых цифр, таких как 2000 очков за год, станет редким исключением, а не правилом. В результате мы начнём иначе смотреть на понятие «выдающийся сезон». Аргументы в духе «меньше матчей — больше концентрации» звучат красиво, но не компенсируют потерю масштаба.

Полноценный регулярный сезон из 82 игр — это не просто статистика, это арена для драм, сенсаций и перерождений. Именно на этом фундаменте строятся легенды: от провалов до триумфов, от борьбы за плей-офф до сказочных камбэков. Взять хотя бы «Лос-Анджелес Лейкерс» сезона-2022/2023: стартовали с жалких 2-10, но в итоге добрались до финала конференции. Сокращённый календарь вырежет такие истории под корень. В формате из 65 встреч любая затяжная серия поражений станет приговором. Меньше игр — меньше шансов на второе дыхание, меньше пространства для сюрпризов и меньше времени наказать конкурентов за их ошибки.

Матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Хьюстон Рокетс» Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Ритм сезона изменится до неузнаваемости. В формате из 65 игр каждая осечка будет стоить дороже, и команды начнут «экономить силы» совершенно иначе. Вместо привычного отдыха для лидеров мы можем увидеть тактические уступки или, что ещё хуже, раннее переключение на подготовку к следующему году. Представьте, франшиза после 40 матчей понимает, что плей-офф недостижим, и просто сдаётся. Уже сейчас некоторые команды бросают борьбу за 15–20 туров до конца, а при укороченном календаре это станет нормой. Итог? Меньше конкуренции, меньше интриги, меньше зрелища.

Не забудем и про деньги: ведь баскетбол — это не только спорт, но и бизнес. Доходы клубов зависят от количества игр: билеты, телеправа, реклама, мерч. Каждый матч — это шанс заработать, особенно для команд из небольших рынков. Городам вроде Мемфиса, Милуоки или Шарлотт жизненно важно проводить 41 домашнюю игру. Сократите это число до 32 или 33, как предполагается при новом формате, и их доходы рухнут. Для таких франшиз это удар под дых, который ещё больше увеличит разрыв с гигантами из мегаполисов. Баланс в лиге и так держится на честном слове, а сокращение сезона только увеличит финансовую пропасть.

Ещё один горячий вопрос — влияние на зарплаты. Благодаря многомиллиардным контрактам с телеканалами потолок зарплат в НБА растёт как на дрожжах: в следующем сезоне он достигнет $ 154,6 млн, и это только начало. Основная причина — стабильные доходы, где регулярный сезон играет ключевую роль. Сокращение количества игр неизбежно вызовет пересмотр рекламной стоимости продукта, а значит, и условий контрактов. Говоря проще, те, кто мечтают о зарплатах в $ 60–70 млн в год, могут забыть о таких суммах. Топ-звёзды, возможно, не сразу почувствуют удар, но ролевики, молодые баскетболисты и те, кто только пытается закрепиться в лиге, окажутся на линии огня. Для них это может стать серьёзным финансовым ударом.

Леброн Джеймс и Стефен Карри, сезон-2024/2025 Фото: Michael Owens/Getty Images

Приверженцы сокращения сезона любят прикрываться заботой о здоровье игроков. Но сухие цифры говорят об обратном. Даже собственный отчёт НБА за 2024 год не нашёл доказательств, что меньшая нагрузка снижает риск травм. В 1980-х средняя звезда пропускала около 10 матчей за сезон, сейчас эта цифра выросла до 24. При этом исследования не выявляют связи между отдыхом и реальным уменьшением травматизма. Да и практика подтверждает: Кавай Леонард, Зайон Уильямсон и другие игроки пропускают встречи не из-за плотного графика, а из-за хронических проблем, вызванных их физиологией и стилем игры. Сокращение игр тут ничего не изменит.

Изменения в стиле игры действительно заставляют задуматься. Более высокий темп, расширение ролей для игроков, рост числа трёхочковых — всё это увеличивает нагрузку на тела спортсменов. Но настоящие причины травм лежат глубже. Молодые баскетболисты уже с юных лет зациклены на одном виде спорта, не имея возможности гармонично развивать тело через другие дисциплины. Юниоры играют по 80–100 матчей в год, часто без должного медицинского сопровождения. Такой износ на раннем этапе карьеры неизбежно сказывается в будущем. Проблема не в количестве игр в НБА, а в самой системе подготовки молодых игроков. Именно её нужно пересматривать, а не сокращать календарь для профессионалов.

И, конечно, нельзя забывать о болельщиках. Каждое сокращение игр — это меньше шансов для фанатов увидеть свою команду вживую. Для городов, где НБА — главный спортивный продукт после НФЛ, это удар по взаимодействию с аудиторией. Билеты и так стоят недёшево, а если игр станет меньше, доступность для болельщиков ещё больше сократится. Особенно пострадают города, где баскетбол — это не просто спорт, а часть культурной идентичности: Портленд, Сакраменто, Солт-Лейк-Сити (до прихода НХЛ). Там НБА — единственная профессиональная лига топ-уровня, и сокращение встреч может серьёзно подорвать связь между клубами и их фан-базой.

Плей-офф — это вершина сезона, и его нельзя рассматривать в отрыве от регулярки. Полноценный календарь из 82 матчей даёт командам время на раскачку, преодоление кризисов и подготовку к решающим сражениям. Укороченный же сезон лишит их этого ресурса. Успех в плей-офф всё чаще будет зависеть не от мастерства, а от удачи. Конечно, случайность играет роль и сейчас, однако в формате, где 10 матчей — это уже шестая часть сезона, временная травма лидера или краткосрочный спад формы могут стать фатальными. И это изменит весь расклад сил.

Ещё один нюанс — традиции. Сезон из 82 игр — часть культуры НБА. Рождественские встречи, неделя Матча всех звёзд, весенняя гонка за плей-офф — всё это давно стало ритуалом для фанатов. Сокращение календаря разрушит эту привычную структуру. Более того, изменятся логистика трансляций, спонсорские кампании и даже внутренняя динамика сезона. Такие перемены ударят не только по традициям, но и по восприятию бренда НБА, создавая хаос и непредсказуемые последствия.

Но дело не в том, чтобы отвергать любые реформы. Возможно, баскетбол действительно нуждается в переменах. Однако сокращение — это лишь поверхностный пластырь, который не решает глубоких проблем. Для сохранения уровня зрелищности, конкурентоспособности и финансовой устойчивости лиги нужно смотреть шире. Уменьшение числа матчей — это слишком простой подход, который игнорирует системные вызовы и рискует оставить НБА без её культурного и спортивного ядра.