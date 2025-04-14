Камбэк Шведа, скандал или крутость Жбанова? Выбираем самое яркое событие регулярки ЕЛ

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ подошёл к концу. Все команды заняли свои заслуженные места: кто-то кровью и потом заслужил прямое попадание в плей-офф, кто-то поборется в плей-ин, а кто-то остался за бортом постсезона. Но что же яркого происходило с 21 сентября по 13 апреля?

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