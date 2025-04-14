Камбэк Шведа, скандал или крутость Жбанова? Выбираем самое яркое событие регулярки ЕЛ

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ подошёл к концу. Все команды заняли свои заслуженные места: кто-то кровью и потом заслужил прямое попадание в плей-офф, кто-то поборется в плей-ин, а кто-то остался за бортом постсезона. Но что же яркого происходило с 21 сентября по 13 апреля?
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Две победные «трёшки» Георгия Жбанова
Игрок «Зенита» Жбанов известен всей лиге прежде всего своими шикарными способностями в защите. Георгия всегда отличала уверенность в себе и собственных силах. В этом сезоне защитник феерил не только на своей половине площадки, но и на чужой. Сперва баскетболист положил победную «трёшку» от щита в матче с «Локомотивом-Кубань» в Краснодаре. «Зенит» выиграл со счётом 92:89.
Буквально через неделю сине-бело-голубые на выезде играли с «Пари НН». Встреча складывалась для «Зенита» сложно. Гости проигрывали до начала заключительной четверти (51:57). Впрочем, подопечным Паскуаля удалось довести дело до равной концовки, где снова своё хладнокровие продемонстрировал Жбанов. Георгий реализовал победную «трёшку», а его команда победила со счётом 75:73. Красота, да и только!
Яркое начало сезона от «Локомотива-Кубань»
В Суперкубке Единой лиги ВТБ «Локо» выступил, мягко говоря, не очень. Краснодарцы уступили в группе ЦСКА и «Црвене Звезде». Матч за пятое место тоже складывался для команды Андрея Ведищева не лучшим образом. Железнодорожники проявили характер, отыгравшись со счёта 57:73. Антониус Кливленд в овертайме реализовал сложнейшую «трёшку». Казалось, «Локо» ждёт трудный старт в регулярном чемпионате Единой лиги. К тому же команда сменила тренера. Президент клуба Ведищев решил встать у руля.
Мало кто верил в успех «Локо» после неудачи в Суперкубке. Однако краснодарцы просто феноменально начали сезон — с девяти побед подряд. Ведищев установил рекорд для российских тренеров-новичков и показал, что готов руководить топом Единой лиги. Кубанцы могли и ЦСКА обыграть в 10-й встрече чемпионата, но немного не получилось — 91:92.
Обри Доукинс отнял победу у ЦСКА
Армейцы на старте сезона внушали страх. Команда стала обладательницей Суперкубка, а затем очень уверенно обыграла УНИКС (71:55), «Уралмаш» (98:56) и «Астану» (91:48). Лишь «Енисей» немного посопротивлялся, но всё равно проиграл (71:82). Настало время ехать в Нижний Новгород. «Пари НН» отлично начал сезон, однако победить ЦСКА на ходу — мечта.
Которая стала явью! С первых минут нижегородцы боролись, но после первой половины «горели» с разницей в девять очков — 28:37. Правда, во второй не просто собрались, а обыграли действующего чемпиона и лидера Единой лиги. Судьбу матча решило попадание Обри Доукинса. Американец принял мяч от партнёра, обошёл заслон, а затем с сопротивлением Никиты Курбанова послал оранжевый в цель с трёхочковой дистанции. Трибуны и публика сходят с ума, баскетболисты ликуют — праздник. К слову, это было единственное поражение ЦСКА на отрезке из 16 матчей.
Изменения под конец сезона в УНИКСе
Немногие решаются на изменения перед скорым стартом плей-офф. Игроки УНИКСа Луи Лабери и Тони Тэйлор на протяжении этого регулярного чемпионата долго боролись с различного рода травмами. Клуб, видимо, устал ждать, когда эти двое окажутся в оптимальной форме, выбрав вариант с приглашением новых баскетболистов. Маркус Кин и Дэрран Хиллиард прибыли на помощь казанцам из Европы. За игроков пришлось заплатить неустойку клубам, но оба уже знакомы с Единой лигой. Кин выступал за эстонский «Калев», а Хиллиард — за ЦСКА.
Казанцы серьёзно усилились перед самым стартом плей-офф. Теперь команде необходимо будет сыграться буквально за неделю, так как УНИКСу уже совсем скоро предстоит серия с «Автодором» в четвертьфинале. Посмотрим, что из этого выйдет, но всё это довольно интересно и неожиданно.
Возвращение Алексея Шведа в Единую лигу
18 января «Зенит» подписал контракт со Шведом. Лучший игрок в истории Единой лиги по набранным очкам первое время только тренировался с клубом, набирая форму и привыкая к системе Хавьера Паскуаля. Но с 28 января не пропустил ни одной встречи регулярного чемпионата. Алексей с ходу показал, что может влиять на игру так, как никто другой в Единой лиге. Конечно, сейчас он не набирает по 18 очков за игру, впрочем, это и не нужно. В составе сине-бело-голубых есть ещё игроки, способные взять на себя роль главной звезды нападения.
Швед же сконцентрировался на организации атак, передачах и «трёшках». И делает свою работу на высочайшем уровне! Он лучший в составе по передачам — 6,1 в среднем, второй по реализации трёхочковых бросков — 43,4% (уступает только Окаро Уайту — 43,6%), а ещё обладает лучшим показателем «плюс-минус» в команде — «+11,5», что показывает его невероятное влияние на атаку и защиту. Всё это вкупе с тем, что с ним на паркете «Зенит» выиграл все 17 матчей, говорит о шикарном приобретении для клуба из Санкт-Петербурга, который выиграл регулярку.
Проблемы «Самары»
В декабре 2024-го стали появляться новости о том, что у «Самары» огромные долги перед различными структурами и команда испытывает серьёзные трудности. В итоге клуб полностью перешёл под курирование Самарской области. Губернатор Вячеслав Федорищев пообещал решить все финансовые проблемы. Первым делом команда избавилась от всех легионеров в составе, после этого последовало увольнение Дражена Анзуловича. Команда сделала ставку на игру российскими баскетболистами и своими воспитанниками.
Позднее стало ясно, что в клубе произойдёт реструктуризация. «Самара» станет автономной некоммерческой организацией (АНО). Результаты команды пошли вниз: состав, состоящий полностью из россиян выиграл лишь три матча из 28. В большинстве своём клуб с берегов Волги уступал с большой разницей в счёте. Долги и проблемы остались на старом юридическом лице, а какой станет «новая» «Самара» мы увидим в сезоне-2025/2026.
Судейский скандал в матче ЦСКА — «Локомотив-Кубань»
Краснодарцы за последние несколько лет приучили всех, что для них нет авторитетов. «Локо» не раз огорчал армейцев в чемпионате и плей-офф. 22 декабря подопечные Ведищева дома обыграли ЦСКА со счётом 69:65, а уже 19 января клубам предстояло встретиться вновь, но уже в Москве. Столичной команде наверняка хотелось поквитаться за поражение, поэтому градус игры был накалён до предела.
Команды шли вровень вплоть до финальной сирены, но под конец всё свелось к тому, что в дело пришлось вмешаться судьям. Каспер Уэйр и Дмитрий Узинский боролись за позицию, в результате чего игрок ЦСКА вылетел за боковую линию. По правилам это технический фол. Данное решение судей не понравилось тренеру Андреасу Пистиолису. Грек вспылил, судьи удалили его, выписав второй «технарь». В общем, работа рефери была весьма спорной и навела много шуму. «Локомотив» же победил со счётом 106:104.