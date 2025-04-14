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Победитель регулярного чемпионата становился чемпионом Единой лиги: ЦСКА, Зенит, УНИКС, Локомотив-Кубань, баскетбол, плей-офф

Победа в регулярке — показатель? Кажется, «Зениту» надо будет напрячься
Никита Бирюков
«Зенит» — главный претендент на чемпионство?
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Плей-офф Единой лиги — место, где может произойти что угодно.

Хоть регулярный чемпионат и является основной и большей частью сезона любой баскетбольной лиги, но всё самое интересное и будоражащее кровь происходит в плей-офф. Появляется вопрос, а действительно ли победитель регулярки — главный претендент на чемпионство? Давайте разбираться на примере Единой лиги ВТБ.

Расклады перед самым важным отрезком сезона:
Всё, что нужно знать о плей-офф Единой лиги. Кто станет чемпионом?
Всё, что нужно знать о плей-офф Единой лиги. Кто станет чемпионом?

В прошлом сезоне УНИКС стал лучшим по итогам регулярного чемпионата. Казанцы в полуфинале в семи матчах одолели «Локомотив-Кубань», а затем в финале встретились с ЦСКА. Армейцы поменяли тренера перед самым стартом плей-офф, однако это не помешало им триумфально провести постсезон. В решающей серии столичный клуб победил со счётом 4-1, забрав чемпионство. В сезоне-2022/2023 лучшим по итогам регулярки оказался ЦСКА. Тогда москвичи потерпели лишь два поражения перед началом решающего отрезка (30-2). Правда, в полуфинале армейцы оказались слабее «Локо» (3-4), а чемпионом стал УНИКС.

А уже в финальной серии сезона-2021/2022 встречались ЦСКА и «Зенит». Армейцы закончили регулярку на первом месте, а сине-бело-голубые — на втором. Эти команды выделялись по ходу всего чемпионата и разыгрывали между собой чемпионство. Правда, уже в третий раз победитель группового турнира не взял трофей. В тот год «Зенит» оказался сильнее со счётом 4-3, забрав Кубок Белова в зубодробительной серии. Перейдём плавно к сезону-2020/2021. В регулярке лучше остальных выступали сине-бело-голубые. ЦСКА же был лишь четвёртым в турнирной таблице, впрочем, это не помешало команде стать чемпионом.

УНИКС — ЦСКА

УНИКС — ЦСКА

Фото: Единая лига ВТБ

Сезон-2019/2020 был досрочно завершён в связи с пандемией COVID-19. Поэтому переходим к ещё более далёкому чемпионату-2018/2019. Вот тут-то и сошлись звёзды. Регулярка – за ЦСКА и чемпионство в руках армейцев. Тогда в ЦСКА играли Серхио Родригес, Кори Хиггинс, Нандо Де Коло, Дэниэл Хэкетт и Кайл Хайнс. Просто вообразите, настолько давно это было.

Получается, четыре полноценных сезона, если не брать в расчёт ковидный год, команда, оказывавшаяся лучшей в регулярке, не становилась чемпионом. В последний раз ЦСКА удавалось выиграть и тут и там. Сможет ли «Зенит» в этом году повторить успех армейцев? Сейчас сине-бело-голубые в невероятной форме — команда победила в 20 матчах кряду, повторив свой рекорд по победам подряд. Сейчас подопечные Хавьера Паскуаля ожидают своего соперника в четвертьфинале плей-офф. Клуб сразится со слабейшей командой из стадии плей-ин — восьмым посевом.

Хавьер Паскуаль

Хавьер Паскуаль

Фото: Единая лига ВТБ

Прежде всего хотелось сказать, что в последнее время регулярный чемпионат — не главный показатель. Он, конечно, немаловажный и существенный, но отнюдь не определяющий. Чемпионом станет тот, кто проявит характер и стойкость в самый важный момент под давлением, кто предстанет перед нами прежде всего командой, а не набором индивидуальностей. В Единой лиге сейчас выделяются четыре клуба — «большая четвёрка»: ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив-Кубань».

Каждый из этих клубов при определённом стечении обстоятельств может стать чемпионом. Кто-то имеет больше шансов, кто-то — меньше, однако эти четыре команды точно способны побороться за трофей. В этом сезоне это было особенно заметно. «Локо» хоть и является самым слабым по результатам, но подпортил нервы всем своим прямым конкурентам в борьбе за чемпионство. УНИКС плохо начал сезон, однако затем включился на полную. ЦСКА — гранд, который обладает шикарным составом и может одолеть кого угодно. «Зенит» концовку регулярки провёл просто феноменально, но сможет ли команда сохранить настрой и запал на плей-офф? Узнаем совсем скоро.

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Новости. Баскетбол
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