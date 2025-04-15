Об этом невозможно молчать. Чем удивил регулярный сезон Единой лиги?

В Единой лиге ВТБ завершился регулярный чемпионат. Далее — плей-ин и плей-офф. Однако есть что обсудить и по итогам регулярки, но не сами результаты, а то, что или кто удивил. «Чемпионат» подготовил материал о том, что точно нужно отметить из того, что происходило на протяжении последних почти семи месяцев.

«Локомотив-Кубань»

«Локомотив-Кубань», сезон-2024/2025 Фото: Единая лига ВТБ

«Локо», пожалуй, стал главным ньюсмейкером прошедшего лета. Сначала команду покинули лидеры Джейлен Барфорд и всё тот же Девон Акун-Пёрселл. Помимо этого, краснодарцы лишились и одних из лучших воспитанников — Александра Щербенёва и Захара Ведищева. А затем как гром среди ясного неба прогремела новость, что «Локо» расстаётся с главным тренером Александром Секуличем, который к этому времени уже вернулся в Краснодар после отпуска и был уверен, что продолжит работу в новом сезоне. Но даже эту новость красно-зелёные смогли затмить. После увольнения Секулича стало известно, что команду возглавит президент клуба Андрей Ведищев, который ранее не имел опыта работы главным тренером. Несмотря на такие серьёзные пертурбации и три поражения в предсезонке, сложно было представить, что «Локомотив» выпадет из топ-4. Так оно и сложилось.

Опасения оказались напрасны, однако кубанцы всё равно смогли удивить не только своих болельщиков, но и нейтральных зрителей. Южане при Ведищеве выдали лучший старт в своей истории, выиграв девять матчей подряд, а также обновили клубный рекорд по набранным очкам за одну встречу. Также «Локо» показал одинаковый результат с «Зенитом» в матчах с командами из топ-4 — 7-5. Но при этом у команды Андрея Ведищева преимущество над всеми конкурентами по «большой четвёрке» в этих матчах как по количеству набранных очков, так и по количеству пропущенных.

«Уралмаш»

Джеремайя Мартин, сезон-2024/2025 Фото: Единая лига ВТБ

«Уралмаш» был одной из самых ярких команд прошлого сезона, достойно пошумевшей как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф. Перед стартом сезона было стойкое ощущение, что уральцы не намерены сдавать позиции. Они сохранили практически всех лидеров, за исключением Гарретта Нэвелса. Но ему на смену пришёл ещё более сильный игрок — Джеремайя Мартин, который был второй скрипкой в том самом «Енисее» с Ксэвьером Ратэн-Мэйсом. И «Уралмаш» не прогадал с этим подписанием — Мартин стал самым результативным игроком Единой лиги ВТБ, набирая в среднем за матч 18,2 очка.

Также был подписан опытный ветеран и двукратный чемпион Единой лиги Вячеслав Зайцев. На фоне ослабления прошлогодних конкурентов и сохранения костяка трудно было представить, что команда из Екатеринбурга не будет бороться за прямое попадание в плей-офф. И действительно, команда Ростислава Вергуна досрочно гарантировала для себя участие в постсезоне, параллельно выиграв Кубок России. Ну и отдельно хочется отметить, как клуб поработал на трансферном рынке в момент, когда начала разваливаться «Самара». Четыре удачных подписания (Хэйден Далтон, Иван Пынько, Антон Карданахишвили, Илья Попов) по ходу сезона, и эти игроки сейчас являются костяком основного состава.

«Зенит»

Алексей Швед и Георгий Жбанов, сезон-2024/2025 Фото: Единая лига ВТБ

Естественно, «Зенит» удивил эпизодически, так как ещё перед стартом сезона котировался как один из главных претендентов на титул. Но всё же стоит отметить великолепную менеджерскую работу, когда в некотором роде в кризисный момент удалось очень удачно перестроиться и сделать точечные и нужные подписания в лице Алексея Шведа и Окаро Уайта. Отдельно возвращение Шведа не удивило, но поразило, что он быстро адаптировался, несмотря на отсутствие игровой практики, и теперь может стать если не икс-фактором в плей-офф, то точно джокером в рукаве Хавьера Паскуаля.

Также стоит упомянуть и Георгия Жбанова, который, очевидно, будет претендовать на награду лучшему защищающемуся игроку сезона. Но Жбанов удивил в первую очередь своим прогрессом по части нападения. Он прибавил по количеству набранных очков в среднем за матч и стал ещё одной опцией «Зенита», как правило, в моменты, когда изначально у лидеров в лице Бэйкона и Фрейзера не идёт в позиционной атаке.

Андрей Зубков

Андрей Зубков, сезон-2024/2025 Фото: Андрей Зубков

Невозможно не упомянуть ветерана и лидера МБА-МАИ Андрея Зубкова. Летом он перешёл из «Зенита», в котором, откровенно говоря, у него не складывалось последнее время, но точно смог вновь обрести себя в столице. Зубков стал лидером москвичей и вторым в лиге по количеству дабл-даблов, которых он оформил девять штук. И что самое примечательное — нынешний сезон стал для него самым результативным в карьере. Он набирал в среднем 14,7 очка. Андрей Зубков стал одним из лучших местных игроков в топ-лигах по очкам и подборам.

Калеб Агада

Калеб Агада, сезон-2024/2025 Фото: Единая лига ВТБ

По итогам прошлого межсезонья больше всех было жалко «Автодор». Команда летом лишилась не только звёзд предыдущего сезона, но и даже потенциальных лидеров предстоящего чемпионата. Как это возможно? Изначально саратовцы объявили о подписании чемпиона НБА Куинндери Уизерспуна, а также воспитанника «Барселоны» Марка Гарсии. С большей долей вероятности они бы являлись игроками стартового состава. Однако за две недели до начала сезона стало известно, что ни Уизерспун, ни Гарсия в расположение команды не приедут. В экстренном порядке был подписан Калеб Агада, но он толком не прошёл предсезонку с командой.

Однако это сыграло на пользу саратовцам. Канадец сразу же стал лидером команды, а также совершил один из главных перформансов сезона — оформил единственный в сезоне и первый с 2022 года трипл-дабл! В матче с «Астаной» Калеб набрал 19 очков, сделал 10 подборов и 15 передач. А в апрельском матче с «Пари НН» Агада не только установил новый рекорд лиги ВТБ по перехватам, совершив девять «краж», но и чуть вообще не перевернул историю чемпионата, почти собрав квадрупл-дабл за 23 игровые минуты! «11+8+8+9» — и кто знает, что было бы, если Агада провёл бы на площадке больше времени.

Самсон Руженцев

Самсон Руженцев, сезон-2024/2025 Фото: Единая лига ВТБ

Руженцев перешёл в «Парму» из ЦСКА путём аренды, но его дебют пришлось отложить, так как Самсон сломал ногу в августе в матче «Кубка Дружбы» против сборной России. В итоге впервые в составе пермяков он появился на паркете почти в середине декабря. На адаптацию ему потребовалось буквально два матча, после чего он выдал шестиматчевую результативную серию, в которой набирал в среднем 20,5 очка. В гостевом матче с «Зенитом» в апреле Руженцев обновил рекорд карьеры, набрав 29 очков! Самсон с первых же матчей стал лидером «Пармы» и незаменимой частью основного состава Евгения Пашутина. Для форварда этот сезон стал лучшим в карьере по результативности.

Александр Хоменко

Александр Хоменко, сезон-2024/2025 Фото: Единая лига ВТБ

Хоменко перебрался в «Пари НН» из МБА-МАИ летом и точно не прогадал. До ноября он обосновывался, после стал тем игроком, каким его и ожидали увидеть. Чего стоят шесть перехватов в матче с «Астаной» или карьер-хай в 26 очков против ЦСКА — родной команды, воспитанником которой он является. После ухода Зака Наталла у Хоменко был если не карт-бланш, то точно огромный кредит доверия от главного тренера Сергея Козина. Александр прекрасно влился в поволжский коллектив и стал одним из лидеров.

Ещё больше мнений автора можно найти в его телеграм-канале — «Чёрным по Оранжевому».