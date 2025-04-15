Эти суперзвёзды будут биться за последний шанс. Всё, что надо знать о плей-ин НБА

Плей-офф в НБА был на протяжении всей истории лиги. Именно в этом турнире команды решали судьбу трофея имени Уолтера А. Брауна, а с 1977 года чемпионский кубок носит имя Ларри О’Брайена. Но с 2020 года добавилась ещё одна стадия в этом незабываемом походе за чемпионством — и называется она плей-ин.

Совет управляющих НБА утвердил проведение плей-ин в сезоне-2020/2021. Что из себя представляет этот мини-турнир? Первые шесть команд Западной или Восточной конференции отправляются прямиком в плей-офф, а клубы, занявшие места с седьмого по 10-е, поспорят между собой за последние две путёвки в постсезон. Сначала седьмая и восьмая команда в каждой конференции играют между собой, победитель этой пары выходит в самую важную часть сезона под седьмым посевом — то есть попадает на соперника, занявшего второе место в регулярке.

После этого в дело вступают девятые и 10-е места конференций. Уступивший в очном противостоянии выбывает из борьбы за плей-офф, а победитель должен сразиться с тем, кто уступил в прошлой паре. В итоге проигравший в паре между седьмым и восьмым местом в регулярке встречается с сильнейшим из пары девятой и 10-й строчки. Победитель этого противостояния получает восьмой посев в плей-офф, тем самым начиная путь с серии с победителем своей конференции.

Джимми Батлер Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Плей-ин был нововведением, поэтому каждый сезон руководство лиги смотрело за рейтингами матчей, привлекательностью данного мини-турнира. Но уже с 2022 года было принято решение проводить турнир на постоянной основе. Всё из-за того, что это намного интереснее, чем простое деление на лучшие восемь команд конференции. И всё. Дальше оставался только плей-офф. К тому же в плей-ин аутсайдер может сотворить сенсацию и пробиться в постсезон, что добавляет интриги и интереса.

Именно из стадии плей-ин вышел «Майами» в 2023 году, когда команда добралась до финала НБА. «Хит» при этом в своей первой встрече уступили «Атланте» (105:116), а после этого обыграли «Чикаго» (102:91), тем самым получив худший (восьмой) посев на Востоке. Джимми Батлер и Эрик Споэльстра с первых матчей стали удивлять в серии с лучшей командой конференции «Милуоки». В итоге «огненные» вынесли «оленей» со счётом 4-1. Затем джентльменский «свип» «Нью-Йорка» — 4-2, невероятная серия с «Бостоном», где «Майами» вёл со счётом 3-0, но затянул серию до семи встреч (4-3) и финал с «Денвером», где Йокич показал, кто тут является MVP.

Очевидно, это самый яркий кейс из плей-ин за последние четыре года. Большинство клубов, выходящих в плей-офф из этого турнира, покидают постсезон сразу же после первого раунда. Это связано с тем, что команда из плей-ин попадает сразу на первого или второго по силе соперника в конференции. Мало кто хочет в этом сезоне, например, сразу попасть на чемпионский «Бостон» или же очень вариативные и интересные «Кливленд» с «Оклахомой», которые катком прошлись по регулярному чемпионату. Ещё есть оборонительный «Хьюстон», менее заметный из этих клубов, но всё равно сильный, раз занял второе место на Западе.

Трей Янг Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Завтра, 16 апреля, «Орландо Мэджик» и «Атланта Хоукс» открывают плей-ин 2025 года. Победитель этой пары напрямую выходит в плей-офф на «Бостон Селтикс». «Магические» парни являются фаворитами предстоящего противостояния во многом из-за игры на домашнем паркете, который так важен в решающей части сезона. К тому же у «Орландо» все игроки залечили свои повреждения. Франц Вагнер и Паоло Банкеро — топовые баскетболисты, способные влиять на игру на обеих сторонах паркета. Впрочем, «Атланту» нельзя списывать со счетов. В команде продолжает отвечать за атаку Трей Янг, и сильно выросли за сезон Дайсон Дэниэлс и новичок Закари Рисашер. «Ястребы» на бумаге – аутсайдер, но в плей-офф Айс Трей может выдать всё что угодно.

Наибольшее внимание притягивает пара «Голден Стэйт Уорриорз» и «Мемфис Гриззлиз». «Воины» в последнем матче регулярки в овертайме уступили «Лос-Анджелес Клипперс» (119:124 ОТ) и из-за этого не смогли напрямую оказаться в плей-офф, довольствуясь лишь седьмым местом в турнирной таблице. Стефен Карри, Джимми Батлер и Дрэймонд Грин феноменально провели вторую половину регулярки, однако поражение от «Сан-Антонио» — одного из аутсайдеров Запада — сильно ударило по шансам «Уорриорз» оказаться в постсезоне здесь и сейчас. Поэтому команде придётся бороться с «Мемфисом».

«Мишки» решили уволить Тейлора Дженкинса, который занимал свой пост с 2019 года. Смена тренера прямо перед самым стартом плей-офф — довольно неоднозначное решение. Оно может сыграть как на пользу команде, так и полностью выбить её из колеи. Потому что один тренер ставит одну игру, а другой может видеть ситуации или стратегии совсем иначе. Вряд ли Туомас Иисало станет кардинально что-то менять здесь и сейчас. Это было бы просто выстрелом себе в голову. То, каким видит «Мемфис» новый тренер, мы узнаем в новом сезоне, а пока, наверное, Джа Морант и компания будут играть так, как они действовали по ходу регулярки.

Стефен Карри Фото: Christian Petersen/Getty Images

«Воины» являются главным претендентом на проход дальше. «Голден Стэйт» встречался с «Мемфисом» четыре раза в сезоне. Подопечные Стива Керра трижды оказывались сильнее. Опытной калифорнийской банде намного комфортнее было бы попасть в плей-офф на молодой «Хьюстон», нежели на такую же молодую, но более сыгранную и талантливую «Оклахому». Поэтому «воинам» захочется побеждать в первой же встрече плей-ин. Вряд ли у них есть желание продолжать бороться с кем-то из пары «Сакраменто» — «Даллас»

На Западе ещё есть «Сакраменто Кингз» и «Даллас Маверикс». В эти клубы верится меньше, чем в «Голден Стэйт» и «Мемфис». Скорее, худшими шансами обладают «короли», в стане «бродяг» есть Энтони Дэвис, который уже не раз в этом сезоне показывал, что в рамках одного матча он может сделать разницу. На Востоке последние две команды — «Чикаго Буллз» и «Майами Хит». «Быки» молоды и амбициозны, правда, готова ли команда к плей-ин или плей-офф? Вопрос интересный. К подопечным Споэльстры меньше претензий, так как клуб ближе к важной части сезона всегда расцветает. Тем не менее на Востоке более непредсказуемый плей-ин. Выйти может совершенно любой при удачном раскладе.

Запад в этом сезоне просто невероятен — второе и восьмое места турнирной таблицы разделяет всего четыре очка. Получается, в конференции семь команд, разница между которыми совсем мизерная, находятся примерно на одном уровне. Плей-ин и плей-офф должен получиться на вес золота. Многие пары будут невероятно интересными.