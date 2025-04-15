Если Леброн выиграет титул, он — официально GOAT? Снова возвращаемся к вечному спору

Вот и завершился регулярный сезон НБА — уже этой ночью стартуют матчи плей-ин. Круг претендентов на титул широк, интриг множество — как это обычно и бывает в последние годы. Среди соискателей трофея абсолютно точно находится «Лос-Анджелес Лейкерс»: игра команды в 2025 году внушает оптимизм, а наличие двух суперзвёзд, которые успели сработаться всего за пару месяцев, даёт особенное преимущество в плей-офф.

По мнению букмекеров, «Лейкерс» — четвёртый фаворит в борьбе за чемпионство. Некоторые аналитики оценивают их шансы ещё выше, не веря, что яркая игра «Кливленда» и «Тандер» сохранится и в плей-офф. В ход идут аргументы, основанные на истории: нередко качественные, но не очень звёздные команды, доминирующие в регулярке, оказывались бессильны против более элитных и опытных соперников в постсезоне (привет, «Атланта» сезона-2014/2015).

Леброн Джеймс и Соломон Хилл Фото: Harry How/Getty Images

У «Лейкерс» есть всё необходимое для успеха в плей-офф — и опыт, и звёзды. Однако главное — в этом сезоне у команды появились система и тренер, способный адаптироваться под соперника и конкурировать с самыми крутыми специалистами в тактических шахматах. Кажется, это лучший шанс Леброна Джеймса на титул с момента того чемпионского года. Или с того самого эпизода с Соломоном Хиллом…

В любом случае победа «озёрников» выглядит вполне реалистичной. Сетка плей-офф получилась достаточно проходимой — по крайней мере до финала конференции. В первом раунде «Лейкерс» сыграют с «Миннесотой», которая так и не сумела вернуться на уровень прошлого сезона. Во втором — с «Хьюстоном» или с победителем верхней сетки плей-ин, то есть с «Мемфисом» или «Голден Стэйт». Наиболее опасными здесь, пожалуй, выглядят именно «Уорриорз», которых букмекеры ставят на пятую строчку в списке фаворитов, но и им ещё предстоит добраться до этой стадии.

Чет Холмгрен Фото: Joshua Gateley/Getty Images

Главным фаворитом конференции, разумеется, считается «Тандер». Если первый раунд плей-офф станет для «Оклахомы» лёгкой разминкой, то во втором коллективу предстоит серьёзная проверка в лице «Лос-Анджелес Клипперс» или «Денвера». Так что на Западе хватает неопределённостей, и в этой мясорубке у «Лейкерс» вполне реальные шансы на успех — за счёт наличия двух суперзвёзд (чем могут похвастаться далеко не все конкуренты) и опыта Леброна Джеймса, который умеет доходить до финалов НБА как никто другой.

В финале НБА, предположительно, соперником станет «Бостон» — и вот тут, пожалуй, будет по-настоящему тяжело. Но если «Лейкерс» пройдут такой путь, то, видимо, они покажут, что способны на всё. А если судьба сведёт их с «Кавальерс», то здесь вообще большинство поставит на «озёрников». В такой серии у калифорнийцев, без сомнений, будет два сильнейших игрока на паркете.

Фанаты Леброна на ОИ-2024 Фото: Jamie Squire/Getty Images

А теперь представим: «Лейкерс» выигрывают титул. Вы ведь и сами понимаете, какая тема взорвёт на следующее утро все главные спортивные передачи Америки — «Леброн Джеймс теперь GOAT?». Давайте попробуем заранее задуматься, как это чемпионство повлияет на восприятие вечного спора между Леброном и Джорданом.

Уже в последние пару лет в Сети заметен сдвиг в сторону Леброна, связанный со сменой поколений. Всё больше пользователей интернета — это те, кто Джордана и вовсе не видел. А многие даже не застали прайм Джеймса: он, скорее всего, пришёлся на их раннее детство. Сейчас для них Леброн — это живая легенда, сопровождавшая их всю жизнь. Он по-прежнему регулярно мелькает в мемах — и, что важно, чаще всего в положительном ключе. Совсем недавно виральным стал тренд с ИИ-сгенерированными восторженными музыкальными треками, посвящёнными звёздному форварду.

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Долголетие Леброна начинает играть решающую роль на дистанции. Каждое его достижение, каждая удачная игра теперь сопровождаются восхищёнными возгласами: «Как он вообще делает это в 40 лет?!». Тут же от молодого поколения всплывают сравнения: Майкл такого не вытворял, да и вообще баскетбол 1990-х — переоценённая эпоха, в которой любая звезда нашего времени доминировала бы без труда.

На этом фоне усиливается и конфликт поколений. В этом сезоне многие фанаты НБА начали всё чаще критиковать бывших баскетболистов, которые сейчас освещают лигу. Мол, они застряли в прошлом, чересчур критично относятся к молодым звёздам и не способны говорить о них с позитивом. Иронично, но даже несмотря на то, что Леброну 40 лет и он сам — ранний миллениал на грани с поколением X, именно он стал символом для зумеров в их противостоянии с брюзжащими взрослыми, критикующими современность.

Главный козырь сторонников Джордана — шесть побед в шести финалах. Хорошо, допустим, Леброн возьмёт пятый титул. Что это изменит? Пожалуй, наоборот — появится повод для подколов: «Ну наконец-то Джеймс догнал Коби по перстням».

Леброн Джеймс и Лука Дончич Фото: Ronald Martinez/Getty Images

К тому же, скорее всего, MVP финала достанется Луке Дончичу, ведь именно он теперь — центр нападения «Лейкерс». Поэтому критики будут умалять значение чемпионства для Джеймса, утверждая, что его просто «вытащил» Дончич. А у Джордана, напомним, шесть титулов и шесть наград MVP финалов.

Но важно учитывать: немало людей до сих пор не определились в этом вечном споре. И именно для них возможное чемпионство Леброна может стать решающим фактором. Добиться титула в 40 лет, будучи одной из двух звёзд команды — это по-настоящему впечатляюще. Если Джеймс подарит нам ещё пару классических перформансов в плей-офф, то вся медийная машина заработает на полную мощность.

Итог? Количество тех, кто считает Леброна величайшим игроком всех времён, с каждым годом растёт. Новый титул этот процесс ускорит, но дискуссию не завершит. Слишком много людей будут на стороне Джордана, несмотря ни на что. Как например Стивен Эй Смит — тот уж точно не изменит своего мнения.

А вы? Как на ваше восприятие повлияет возможный пятый перстень Леброна?