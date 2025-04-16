8 клубов в истории Единой лиги, о которых вы могли забыть. Где они сейчас?

С сезона-2009/2010, ставшего первым полноценным розыгрышем Единой лиги ВТБ, в турнире выступали 35 различных команд. 12 из них по сей день продолжают свой путь в чемпионате: среди них есть как гранды с большой историей, так и совсем молодые клубы. Но за все 15 лет существования Лига ВТБ изменилась до неузнаваемости. Её прошлое было настолько насыщенным, что уже начало понемногу стираться из памяти. Поэтому в большой (и ностальгической) серии материалов «Чемпионат» вспомнит каждую команду-участницу Единой лиги и расскажет, как сложилась её судьба. Это вторая часть спецпроекта, в которой мы поговорим о клубах из Северной и Восточной Европы: от Чехии до Финляндии.

«Байзонс Лоймаа» Фото: https://bisons.fi

«Байзонс»

В Единой лиге ВТБ: с 2014 по 2016 год.

Лучший результат: 13-е место — 9-21, 2015 год.

Худший результат: 13-е место — 8-22, 2016 год.

Финский «Байзонс» завершил своё выступление в Единой лиге ВТБ в 2016 году. Всему виной финансовые трудности, с которыми команда столкнулась в ходе сезона-2015/2016 — осенью клуб лишился двух спонсоров и не смог привлечь дополнительное финансирование. Более того, участие в международных турнирах (включая Лигу ВТБ) оказалось не столь прибыльным, насколько ожидалось, и к февралю у «Байзонс» начались реальные проблемы. Завершение сезона оказалось под угрозой, руководство разрешило игрокам искать новые команды, и за несколько недель клуб из Лоймаа остался без ключевых баскетболистов. Доиграть чемпионат всё же удалось: «Байзонс» даже выступил в плей-офф Корислиги, в итоге заняв пятое место (и 13-е — в Лиге ВТБ). Однако летом 2016 года организация лишилась лицензии на выступление в высшем дивизионе страны. В лиге сообщили, что «бизоны» не выполнили требуемые обязательства в установленный дедлайн.

В итоге из-за финансовых проблем «Байзонс» был понижен аж до четвёртого финского дивизиона. Зато там команда не проиграла ни одного матча и быстро заработала повышение в классе до дивизиона Б. Ещё через год поднялась во второй по значимости дивизон А — в 2021-м «Байзонс» стал победителем этого турнира и вернулся в Корислигу спустя пять лет отсутствия. Через год команду ждал ещё один вылет во второй дивизион, но в сезоне-2023/2024 «бизоны» вновь поднялись в высшую лигу. Прошлым летом «Байзонс» усилился несколькими американскими легионерами и с тех пор показал неплохой результат в Корислиге: с 12 победами в 22 матчах клуб занял шестое место, что позволило ему выйти в плей-офф. Там «бизоны» не одержали ни одной победы в серии с «Катайей» и завершили выступления на стадии четвертьфинала.

«Нимбурк» Фото: fiba.basketball

«Нимбурк»

В Единой лиге ВТБ: с 2011 по 2016 год.

Лучший результат: выход в 1/4 финала (8-е место), 2016 год.

Худший результат: 15-е место — 5-13, 2013 и 2014 годы.

Чешский «Нимбурк» прекратил выступления в Единой лиге ВТБ летом 2016 года. Причина – клуб не мог позволить себе регулярные поездки в Россию и все сопутствующие расходы, особенно с учётом низкой посещаемости матчей в Лиге ВТБ. При этом в «Нимбурке» заявляли, что намерены вернуться спустя год. Тогда, летом 2016-го, команда завоевала 13-й в своей истории титул чемпиона Чехии. Сейчас трофеев уже 19: «Нимбурк» остался без золотых медалей только в сезоне-2019/2020 и сезоне-2022/2023. Первый был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, а второй принёс чешcкой команде лишь бронзовые медали — тогда «Нимбурк» в семи матчах уступил в полуфинале будущим чемпионам из «Опавы». Однако в нынешнем сезоне, вновь в статусе действующего победителя, «Нимбурк» уверенно занял первое место в регулярке, выиграв 33 из 36 матчей, что позволило отобраться сразу во второй раунд плей-офф. Там команда сыграет с девятым номером посева «Остравой» в предстоящий уикенд.

Более того, «Нимбурк» проводит потрясающий сезон в баскетбольной Лиге чемпионов. Недавно там прошло анонимное голосование функционеров, по результатам которого 64% респондентов признали чешский клуб «Открытием сезона». «Нимбурк» стал победителем своей группы в регулярном чемпионате, вышел в следующую стадию и занял первое место в группе и там, обеспечив себе выход в четвертьфинал турнира. Это при том, что в сезоне-2023/2024 чехи не сумели пройти квалификацию и остались без Лиги чемпионов. В этом году первым соперником «Нимбурка» в стадии на выбывание стал турецкий «Галатасарай». Оба матча закончились победой последних — 106:80, 90:74.

«Турув» Фото: ksturow.eu

«Турув»

В Единой лиге ВТБ: с 2012 по 2014 год.

Лучший результат: 14-е место — 6-12, 2014 год.

Худший результат: 16-е место — 4-14, 2013 год.

Польский «Турув» покинул Единую лигу ВТБ по окончании сезона-2013/2014. «Не по своей воле, а, скажем так, из-за противоречий между Федерацией баскетбола Польши и самим клубом», — сказал тогда Сергей Иванов, ныне почётный президент турнира.

Несмотря на уход из Единой лиги, в 2014 году «Турув» был на подъёме. Клуб впервые в истории стал чемпионом Польши, обыграв «Зелёна-Гуру», и благодаря этому получил право дебютировать в Евролиге. Осенью того же года у команды появилась современная домашняя арена, соответствующая требованиям европейских соревнований. Однако тогда Евролига проходила в другом формате, и по итогам 10 игр регулярного чемпионата «Турув», занявший последнее место в своей группе с результатом 1-9, выбыл из турнира и продолжил выступления в Еврокубке. Там поляки не прошли дальше первого раунда плей-офф.

После этого дела у «Турува» пошли на спад, и в результате продолжительных финансовых сложностей и наличия долгов в 2018 году команда лишилась своего главного спонсора — энергетической компании PGE. Клуб был признан банкротом, однако через несколько месяцев его возродили местные энтузиасты – с понижением в классе. Сезон-2018/2019 «Турув» провёл в третьей польской лиге, но не выиграл там ни одного матча и опустился в четвёртый по силе дивизион. Со временем клубу удалось подняться обратно, а также возродить сотрудничество с PGE. В сезоне-2024/2025 команда продолжает выступление в этом чемпионате. На момент написания материала «Турув», занявший третье место в своей группе с 26 победами в 30 матчах, вышел в плей-офф, добрался до стадии 1/8 финала и сохраняет шансы на попадание в четвертьфинал.

«Арка» Фото: arkagdyniakosz.pl

«Проком» (ныне — «Арка» Гдыня)

В Единой лиге ВТБ: декабрь 2008-го и с 2010 по 2012 год.

Лучший результат: 8-е место — 3-7, 2011 год.

Худший результат: 9-е место — 8-8, 2012 год.

В Единой лиге ВТБ «Проком» был предшественником вышеупомянутого «Турува». В 2012 году команда, которая ныне носит название «Арка» Гдыня, не смогла предоставить необходимые финансовые гарантии и была вынуждена покинуть турнир — а освободившееся место в итоге заняли соотечественники из «Турува».

Так уж получилось, что сезон-2011/2012 ознаменовал конец золотой эпохи «Прокома». Завоевав девятый титул чемпиона Польши подряд, команда пришла в упадок. В 2013-м она пережила серьёзные кадровые потери, вызванные финансовыми проблемами одного из спонсоров. В результате в польской лиге Гдыня осталась без медалей впервые за 13 лет. Это также был последний сезон, когда «Проком» выступал в Евролиге. Клуб лишился лицензии категории А, заняв по итогам чемпионата-2012/2013 последнее место в рейтинге аккредитованных команд. Благодаря этому, кстати, уайлд-кард на участие в Евролиге получила другая команда из нашего списка — «Будивельник».

Затем в «Прокоме» началась масштабная перестройка. Сотрудничество с клубом прекратил ключевой спонсор — Ричард Краузе, основатель одноимённой IT-компании «Проком». Само предприятие на бумаге перестало существовать ещё в 2008 году в результате слияния с другим польским гигантом — «Ассеко». И хотя «Ассеко» продолжил быть титульным спонсором (сотрудничество продлилось до 2022 года), команду пришлось выстраивать практически с нуля при поддержке города Гдыня. Стратегия заключалась в развитии воспитанников и молодых талантов — на протяжении нескольких лет в составе не было ни одного легионера. Несмотря на это, «Арке» (на тот момент клуб уже сменил название) удалось вернуться в топ-3 чемпионата Польши и даже провести два сезона в Еврокубке. Правда, после пандемии коронавируса и её экономических последствий команде пришлось несладко. От амбициозных планов пришлось отказаться, и с тех пор «Арка» не поднималась в чемпионате Польши выше 10-го места. Сейчас команда занимает скромную 13-ю строчку, находясь в двух победах от зоны вылета.

«Зелёна-Гура» Фото: basketzg.pl

«Зелёна-Гура»

В Единой лиге ВТБ: с 2018 по 2022 год.

Лучший результат: выход в 1/4 финала (6-е место), 2021 год.

Худший результат: 12-е место — 5-21, 2019 год.

Польская «Зелёна-Гура» вышла из состава участников Единой лиги из-за обострения отношений между Россией и Украиной в 2022 году. Сначала клуб объявил о приостановке участия в турнире, а вскоре покинул его окончательно.

При этом сезон-2021/2022, который «Зелёна-Гура» начала с победы в Суперкубке Польши, завершился для команды первым за долгие годы непопаданием в полуфинал чемпионата страны. После этого в клубе началась масштабная перестройка. В сезоне-2022/2023 «Зелёна-Гуру» называли главным аутсайдером турнира, но ей удалось выступить лучше, чем ожидалось — команда остановилась в одной победе от в плей-офф, заняв девятое итоговое место. А вот уже спустя год «Зелёна-Гура» и правда боролась за выживание в высшем польском дивизионе, с трудом избежав понижения в классе – 15-е место из 16 возможных. На момент написания этой статьи команда занимает в чемпионате Польши 12-е место с девятью победами в 25 матчах.

С 2022 по 2024 год «Зелёна-Гура» также выступала в Североевропейской баскетбольной лиге ФИБА. Возможно, кто-то помнит турнир с похожим названием и аббревиатурой НЕБЛ — он проходил с 1998 по 2003 год. Здесь же речь идёт о другой лиге, созданной ФИБА в 2021 году. Её название пришлось чуть-чуть изменить и превратить в ENBL. В дебютном розыгрыше, кстати, принимал участие красноярский «Енисей». Так вот, в ENBL «Зелёна-Гура» пробилась в четвертьфинал в 2023-м, а в 2024-м заняла девятое место. Право на участие в сезоне-2024/2025 команда не получила.

«Жальгирис» Фото: zalgiris.lt

«Жальгирис»

В Единой лиге ВТБ: с 2008 по 2013 год.

Лучший результат: выход в 1/2 финала (3-е место), 2010 и 2013 годы.

Худший результат: 5-е место — 7-3, 2011 год.

Самый титулованный баскетбольный клуб Литвы «Жальгирис» начал выступления в Единой лиге ВТБ с первого же её розыгрыша. Однако спустя пять лет – летом 2013 года – клуб уведомил руководство турнира об официальном отказе от участия. Причины – напряжённый график и смена формата чемпионата Литвы — вместо одно круга его начали проводить в два.

Непосредственно в 2013 году о выходе «Жальгириса» в Лиге не сожалели. Бывший тогда генеральным директором Андрей Широков говорил: «Это большой вопрос, насколько ценен для нас литовский клуб. Кроме имени, увы, от «Жальгириса» мало что осталось. Бедственное финансовое положение не позволяет ему конкурировать на равных со многими европейскими командами. До переговоров я боялся, что Лига многое потеряет с уходом «Жальгириса», но теперь — нет. Когда гендиректор клуба на полном серьёзе говорит, что боится проиграть ЦСКА с разницей в 50 очков, а главная цель клуба – попробовать обыграть «Страсбург» в Евролиге — такой «Жальгирис» Лиге не нужен».

А уже в 2021 году Сергей Иванов сказал: «Нам очень жаль, что из Единой лиги ВТБ ушли «Жальгирис» и все литовские клубы. Литва — баскетбольная страна. У неё сильные клубы, там молодых игроков воспитывают прекрасно. Но решение, почему они не играют [в Единой лиге ВТБ], на 100% политическое. Им было приказано выйти из Лиги ВТБ и не играть с враждебным государством. Они откровенно используют спорт как политику».

«Жальгирис» Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Эти слова в каком-то смысле подтвердились спустя всего несколько месяцев. В сезоне-2021/2022 «Жальгирис» стал первым клубом Евролиги, который отказался играть против российских команд. Это при том, что для самого «Жальгириса» тот сезон получился просто катастрофическим. Команда показала один из худших в своей истории результатов в Евролиге, заняв последнее место в регулярке. Более того, впервые за всё время существования чемпионата Литвы «Жальгирис» не вышел в финал и с третьего места наблюдал за триумфом принципиального соперника и другой команды из этого списка — «Ритаса».

И хотя в сезоне-2022/2023 «Жальгирис» сумел реабилитироваться, добравшись до четвертьфинала Евролиги и вернув себе титул чемпиона Литвы, в 2024 году команду вновь настигла полоса неудач. Сначала команду покинул лидер — Игнас Браздейкис, перешедший в «Олимпиакос». Потом были постоянные травмы, смена тренера, вызванная провальным результатом в Евролиге, и страдания в чемпионате Литвы. И если в Евролиге с приходом к рулю Андреа Тринкьери «Жальгирису» удалось хоть как-то оправиться, то во внутреннем первенстве обидная травма разыгрывающего Кинана Эванса стала последней каплей. Трофей у команды из Каунаса отобрал всё тот же «Ритас». Воспользовавшись тяжёлой ситуацией в стане соперника, вильнюсцы одержали победу в финальной серии со счётом 3-1.

Летом Эванс также отправился в «Олимпиакос», зато в «Жальгирис» оттуда после неудачного сезона вернулся Браздейкис. Команда усилилась ещё несколькими игроками, но в итоге стратегия Тринкьери не сработала. Благодаря потрясающей защите клубу удалось добыть несколько побед на старте сезона Евролиги, однако уже тогда было понятно, что в нападении у литовцев серьёзные проблемы. Их должен был решить Лонни Уокер, но он так и не вписался в схему «Жальгириса» и в дедлайн уехал обратно в НБА. В итоге каунасцы заняли 13-е место и остались вне зоны плей-ин. Помимо этого, команда заняла последнее, 18-е место в рейтинге результативности с 77,4 очка в среднем за матч. По слухам, будущее Тринкьери на посту главного тренера находится под угрозой, несмотря на уверенное первое место в чемпионате Литвы (23 победы в 25 матчах).

«Ритас» Фото: rytasvilnius.lt

«Летувос Ритас» (ныне — «Ритас»)

В Единой лиге ВТБ: с 2010 по 2014 год.

Лучший результат: выход в 1/2 финала (3-е место), 2012 год.

Худший результат: 13-е место — 9-9, 2013 год.

Ещё один литовский клуб, до 2018 года носивший название «Летувос Ритас», покинул Единую лигу ВТБ через год после «Жальгириса». Официальной причиной была названа очередная смена формата проведения чемпионата Литвы, который тогда решили провести уже в четыре круга. Помимо 40 матчей в первенстве страны, «Ритасу» предстояло сыграть как минимум 20 в Единой лиге — и потому руководством клуба было принято решение о снятии с турнира.

Вообще, сезон-2013/2014 принято считать тёмным периодом в истории «Ритаса». Перестройка, проблемы с посещаемостью на новой арене, провальное выступление в Евролиге и Еврокубке, каждое из которых привело к смене тренера, неудачи в Кубке и чемпионате Литвы, а также в Лиге ВТБ, что вылилось в непопадание «Ритаса» в будущий розыгрыш Евролиги. Окончательный крах случился в 2017 году, когда команда оказалась в центре международного скандала. Тогда Гедвидас Вайнаускас, основатель и на тот момент президент «Ритаса», обвинил темнокожих игроков команды во всех её проблемах. По его мнению, в команде не должно быть больше двух баскетболистов африканского происхождения, а при тренере Томасе Пачесасе их собралось сразу четверо. По словам Вайнаускаса, эти парни организовали «что-то вроде банды» и стали корнем всех проблем. Через четыре дня после этого заявления в команде сменился владелец, а на пятый Вайнаускас покинул должность президента.

Вайнаускас также был главой медиагруппы «Летувос Ритас» и главным редактором одноимённой газеты. И так как команда больше не была связана с изданием, спустя год, когда перемены в руководстве утряслись, клуб провёл ребрендинг и сменил название на «Ритас». С тех пор дела пошли в гору: во внутреннем чемпионате удалось не только навязать серьёзную борьбу заклятым соперникам из «Жальгириса», но и дважды отобрать у них трофей. Это принесло свои плоды с коммерческой точки зрения: бюджет команды на сезон-2024/2025 превысил отметку в € 5 млн во второй раз в её истории. На данный момент «Ритас», являясь действующим чемпионом Литвы, занимает второе место в первенстве страны, находясь в четырёх победах от «Жальгириса».

На европейской арене также произошли большие перемены: «Ритас» начал выступать под эгидой ФИБА и сменил Еврокубок на баскетбольную Лигу чемпионов. Произошло это осенью 2020 года, когда бюджет команды был значительно сокращён в пользу выплаты имевшихся задолженностей. Предложение ФИБА выглядело куда более заманчивым благодаря финансовой поддержке, обещанной участникам, и потому «Ритас», которому и без того не светило повышение в классе до Евролиги, всё же решился на переход. В нынешнем сезоне Лиги чемпионов клуб пробился в Топ-16, но в итоге занял третье (из четырёх) место в группе.

«Нептунас» Фото: bcneptunas.lt

«Нептунас»

В Единой лиге ВТБ: с 2012 по 2014 год.

Лучший результат: 16-е место — 5-13, 2014 год.

Худший результат: 20-е место (последнее) — 3-15, 2013 год.

«Нептунас», как и «Ритас», покинул Лигу ВТБ в 2014 году из-за смены формата проведения чемпионата Литвы. При этом в график клуба из Клайпеды добавилось выступление в Евролиге, которого клуб удостоился, выиграв серебряные медали внутреннего первенства в сезоне-2014/2015. Правда, для «Нептунаса» это был первый и пока что последний сезон в Евролиге. Остановившись в шаге от попадания в Топ-16, команда продолжила выступления в Еврокубке, но там заняла последнее место в группе, одержав всего одну победу в шести матчах. Проведя ещё один сезон в Еврокубке, в 2016 году в клубе приняли решение перейти под эгиду ФИБА и присоединиться к баскетбольной Лиге чемпионов. Там «Нептунас» отыграл четыре сезона и трижды выходил в плей-офф, однако ни разу не прошёл дальше 1/16 финала.

В 2017 году из клуба со скандалом был уволен президент Освалдас Кураускас. Тогда ещё не было известно, что с 2010 по 2017 год он и его подопечные проводили в «Нептунасе» многочисленные финансовые махинации, из-за которых клуб по сей день продолжает гасить долги. При этом в 2017-м к Караускасу было много других претензий: совет директоров беспокоил, например, тот факт, что в клубе каким-то образом оказалась трудоустроена его жена. Не менее горячей темой было сотрудничество клуба с BMW, в результате которого «Нептунас» потерял больше, чем получил. По подсчётам местных СМИ, по условиям так называемого сотрудничества клуб тратил € 50 тыс. в год на автомобили для игроков — для сравнения, это почти в два раза больше, чем сумма, по документам уходившая на зарплаты администрации.

Но то, насколько плохо дела обстояли на самом деле, стало известно только в 2021 году. Тогда в региональном суде Клайпеды начался процесс в отношении Караускаса. Ему было предъявлено обвинение по четырём статьям — растрата имущества в особо крупном размере, мошенничество с бухгалтерией, предоставление неправильных сведений о доходах клуба и подделка документов. В обвинительном заключении было указано, что, управляя «Нептунасом», Кураускас заключил с зарегистрированными за рубежом компаниями фиктивные договоры на использование имиджевых прав игроков и тренеров. Всего этим компаниям было перечислено более € 1 млн, из которых € 500 тыс. подпали под статью «растраты клубного имущества».

В итоге Караускас был приговорён к штрафу и выплате компенсации, вот только у «Нептунаса» в результате его деятельности до сих пор остались задолженности перед налоговой службой и страховой компанией. В конце 2024 года была озвучена цифра в € 230 тыс. На тот момент бюджет клуба на сезон-2024/2025 ещё не утвердили, и в руководстве не были уверены, что сумеют найти средства для выплаты задолженности.

«Цена, которую клуб сейчас платит клуб, — это полная ответственность бывших директоров, которые руководили клубом с июля 2010 года по февраль 2017 года. Мы работаем прозрачно и последовательно, и это подтверждается снижением долгов клуба за последние несколько сезонов», — заявил нынешний директор «Нептунаса» Мартинас Мажейка. Мажейка, кстати, является воспитанником клуба и выступал за команду в том числе с 2010 по 2017 год. Он также давал показания в суде по делу Караускаса.

В отсутствие средств и еврокубков (пройти отбор в Кубке Европы ФИБА не получилось) нынешний сезон складывается для «Нептунаса» довольно неплохо. В феврале команда дошла до финала Кубка Литвы, где уступила «Жальгирису» с разницей всего в два очка. В чемпионате страны клуб из Клайпеды идёт восьмым (10-15), находясь у нижней границы зоны плей-офф.