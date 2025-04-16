Фанат в перьях бесил всех, но «Орландо» это не смутило. Теперь их соперники — чемпионы НБА

Перед матчем с «Атлантой» главный тренер «Орландо» Джамал Мозли коротко описал день команды: «Ничего необычного». И это, пожалуй, самое точное определение к тому, как «Мэджик» подошли к решающей игре за выход в плей-офф. Спокойно, без лишнего шума, с чёткой реализацией всех установок и уверенной работой тех, от кого этого ждали.

В течение регулярки «Орландо» не раз доказывал: зрелищность не их конёк, но задачу они выполняют безукоризненно. В плей-ин против «Хоукс» всё шло по привычному сценарию: жёсткая защита, выверенное движение мяча, контактные атаки и максимальная отдача от скамейки. Ничего яркого, ничего сверхъестественного — но именно эта слаженность стала тем, к чему «Атланта» оказалась не готова.

Стартовая пятёрка «Орландо» отработала первую половину ровно и надёжно, но настоящую разницу сделала скамейка. Коул Энтони вошёл в игру с хладнокровием снайпера, закрыл несколько атак подряд и продолжал уверенно набирать очки после перерыва. Энтони Блэк, хоть и получил не так много времени на паркете, использовал его максимально эффективно — особенно в концовке, где два его точных трёхочковых подряд окончательно добили интригу.

Паоло Банкеро начал неудачно, промахнувшись трижды, но быстро перестроился: сделал ставку на проходы и уверенно зарабатывал очки с линии штрафных. Уже в первом квартале он реализовал семь из восьми бросков с линии, параллельно демонстрируя мастерство в розыгрыше — его семь передач стали лучшим результатом матча. При этом Банкеро оставался активным на щитах, уверенно справляясь с оппонентами на периметре.

Франц Вагнер, несмотря на ноль из пяти из-за дуги, не исчез с радаров: 13 подборов при 13 набранных очках подчёркивают его грамотную работу в трёхсекундной зоне. В защите он действовал надёжно, особенно при сменах и против скоростных атакующих «Хоукс». Джонатан Айзек напомнил, почему его ценят за оборону: он перекрыл воздух под кольцом и вынудил соперников искать сложные варианты для завершения атак.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

У «Атланты» всё, как всегда, крутилось вокруг Трея Янга. Он разгонялся медленно, но во второй и третьей четвертях набрал привычный ритм, закончив с 28 очками. Вот только матч внезапно обернулся крахом: технический за споры, а затем второй — за выбитый из рук арбитра мяч. Итог — удаление. Этот эпизод окончательно закрыл вопрос о камбэке «ястребов»: команда потеряла контроль, а «Орландо» спокойно довёл дело до победы.

Но если на паркете всё было предсказуемо, то в трибунах случился свой «шоу-тайм». Один из болельщиков «Атланты» в костюме с красными перьями и громкими птичьими криками пытался сбить концентрацию игроков «Мэджик» во время штрафных. Эксцентричный перформанс попал в трансляцию и быстро разлетелся по соцсетям, но на игру, как и на нервы соперников, не повлиял. Забавный эпизод — не более того.

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube.

К концовке регулярки «Мэджик» подошли шатко: травмы ключевых игроков, провальные концовки матчей и заметный спад в атаке. Всё указывало на то, что команда может «поплыть», но опыт прошлого года, когда «Орландо» вылетел в первом раунде плей-офф, закалил их. Напряжение матчей на вылет больше не стало для них ловушкой. Об этом после игры говорили и сами игроки — в этом сезоне команда стала одновременно моложе и гораздо взрослее.

Победа в плей-ин принесла «Орландо» седьмую строчку посева и билет на серию с «Бостоном», действующим чемпионом, в первом раунде. В регулярке «Мэджик» обыгрывали «Селтикс» дважды из трёх, но тогда соперник был не в полном составе. Теперь в серии до четырёх побед права на ошибки не будет: каждый промах дорого обойдётся. Настоящий уровень «Орландо» мы увидим только против «Селтикс». А пока — уверенная победа над «Атлантой» со счётом 120:95.