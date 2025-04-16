Стефен Карри играет так, будто знает, что победит! Как он вообще это делает?

Перед встречей с «Мемфисом» «Голден Стэйт» снова оказался на грани: неопределённость в составе, относительно короткая ротация и необходимость побеждать здесь и сейчас. Плей-ин — это не место для экспериментов, и Стив Керр сделал ставку на проверенных бойцов. Выбор оказался точным: ветераны не подвели. Джимми Батлер и Стефен Карри сыграли так, как этого от них ждали — взяли игру на себя, когда остальные звенья пошли вразнос.

В регулярке Батлер был скорее серым кардиналом атаки. Его статистика выглядела скромно на фоне вспышек Подзиемски и эпизодических взлётов Пэйтона и Муди. От него не требовали вытаскивать игры — система работала, скамейка радовала. Но ближе к концу сезона механизм дал сбой: Муди и Пэйтон угодили в затяжные кризисы, Куминга не вписался в перестроенный рисунок игры, а Подзиемски, хоть и держал стабильную планку, не мог в одиночку тащить атаку. Именно тогда и вышел на первый план Батлер.

Его мощный перформанс в матче с «Клипперс» под занавес регулярки оказался не случайностью, а прологом к большему. Против «Гриззлиз» Батлер сразу взял контроль в свои руки: проходы, агрессия на дуге, уверенные изоляции. Он не стал ждать, пока звёзды сойдутся — он сам стал звездой. Уже к третьей четверти у Джимми было 34 очка, а у «Уорриорз» — 20-очковый отрыв. Правда, как показали последние минуты, даже такого запаса еле хватило.

Карри провёл матч как на качелях. С одной стороны — внушительная результативность и 100-процентная реализация штрафных. С другой — долгое отсутствие стабильности с игры. После бодрого старта от Куинтена Поста и Гэри Пэйтона атака «Голден Стэйт» резко сбавила обороты. Команда оказалась в ситуации, где каждый промах лидеров мог перевернуть ход встречи. Скамейка? Её словно не существовало: Подзиемски начал с пугающих 1/7, а остальные игроки ротации появлялись лишь эпизодически.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Мемфис» шёл проверенной тропой — Морант, Бейн и Джексон-младший делали своё дело. Трио смотрелось мощно, пока в третьей четверти Морант не схлопотал травму: неудачное приземление после броска, повреждение лодыжки, и лидер «Гриззлиз» вынуждено покидает паркет. Вернувшись для пробития штрафного, он всё же смог продолжить игру только в четвёртой четверти. Но даже тогда его движения были ограничены, что заметно сбивало темп «Мемфиса». Бейн и Джексон держали интригу до последнего, пытаясь вытянуть команду на морально-волевых.

Кульминация пришлась на последние четыре минуты. При счёте 111:109 в пользу «Уорриорз» «Гриззлиз» несколько раз были в шаге от того, чтобы перехватить инициативу: Бейн промазал из-за дуги, Зак Иди упустил один из штрафных, а Морант допустил обидный провал с передачей. Карри в ответ дважды выстрелил издалека — 117:111, но даже это не стало гарантией спокойной концовки.

Затем эпизод с Подзиемски чуть не перевернул игру: потеряв мяч на своей половине, он успел вернуться и эффектно накрыть бросок Пиппена-младшего, однако арбитры увидели фол. Пиппен реализовал лишь один из двух штрафных, оставив «Голден Стэйт» минимальный отрыв. В следующей атаке Карри промахнулся с флоутера, а Луни, пытаясь спасти подбор, нарушил правила. Иди был хладнокровен с линии — счёт стал нервно близким — 117:116.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Игра потребовала чёткого расчёта. Под давлением «Уорриорз» пришлось брать последний тайм-аут. После ввода мяча Морант выбил его за пределы площадки, но всё-таки тот ушёл от него. Карри вышел на линию штрафных, забил оба, вернув комфортные «+3». У «Мемфиса» оставалось 5,4 секунды, чтобы повернуть всё вспять. Остался вопрос: будут ли «Уорриорз» фолить или..? На этот раз защита не подвела — игроки «Мемфиса» так и не сумели разыграть комбинацию из-за нарушения правил пяти секунд. Финальная сирена зафиксировала победу «Голден Стэйт».

Впереди у «Уорриорз» — жаркая серия с «Хьюстоном», второй командой Запада по итогам регулярки. Несмотря на возраст, «Рокетс» — это сплав дисциплины и агрессии, особенно в защите. В пяти встречах сезона «Уорриорз» взяли три победы, но в последнем матче Амен Томпсон полностью выключил Карри из игры. Эта дуэль обещает стать центральной в противостоянии, где места для ошибок попросту не останется.

Итоговое же слово в этом матче сказали звёзды. «Голден Стэйт» забрал победу со счётом 121:116. Батлер закончил встречу с 38 очками, семью подборами, шестью передачами и тремя перехватами, реализовав 12 из 20 с игры и 12 из 18 с линии. Карри не отстал: 37 очков, восемь подборов, четыре передачи и абсолютная точность со штрафной линии (13 из 13). Остальные лишь поддерживали огонь: Гэри Пэйтон добавил 12 очков, Куинтен Пост — 11.