Немец с русскими корнями зажёг в Евролиге! После матча эмоции были на пределе

Вчера, 15 апреля, проходили первые матчи стадии плей-ин в Евролиге. Мадридский «Реал» встречался с действующим обладателем Еврокубка «Парижем», а мюнхенская «Бавария» на домашнем паркете принимала сербскую «Црвену Звезду». Клуб из Франции довольно неожиданно победил гранда европейского баскетбола и пробился в плей-офф, но всё самое интересное было в другом матче, где команды боролись за выживание.

«Бавария» в этом сезоне Евролиги — про нападение. Команда плохо обороняется, но берёт своё за счёт действий лидеров в атаке. Карсен Эдвардс, Девин Букер, Андреас Обст и Ник Уэйлер-Бэбб генерируют огромное количество очков — 87,5 в среднем. Команда была третьей по результативности в регулярном чемпионате, уступая немного лишь «Барселоне» (88,1 очка) и «Панатинаикосу» (88,4 очка). С первых минут матча с «Црвеной Звездой» игроки немецкого клуба не лучшим образом действовали в защите. За две с половиной минуты до конца стартовой четверти главный тренер Гордон Херберт, приводивший сборную Германии к золотым медалям чемпионата мира по баскетболу в 2023-м, решил выпустить Ивана Харченкова на замену.

Это сын известного советского баскетболиста Александра Харченкова, который играл за ЦСКА, сборную СССР, а также за многие другие клубы. Иван пока не играет ключевую роль в «Баварии», так как ему ещё всего лишь 18 лет, но он находится в ротации и вышел на паркет в 22 играх Евролиги, проводя в среднем по шесть с половиной минут на паркете. Вернёмся к игре. Тренер выпустил Ивана в тот момент, когда команда проигрывала со счётом 16:23. И немец с русскими корнями сразу включился на полную!

Взял мяч возле трёхочковой линии и направился в проход под кольцо — два очка в корзине. Сербский клуб акцентировал своё внимание на лидерах, стараясь закрывать их. Шабазз Напьер стянул на себя нескольких игроков и нашёл свободного Харченкова на дуге. Защитник под сирену реализовал трёхочковый, сократив отставание практически до минимума — 21:23. Наступила вторая четверть, а Шабазз и Иван снова показали отличное взаимодействие. Разыгрывающий нашёл шикарной передачей от паркета вбегающего под кольцо защитника. Два очка от щита. На этом бенефис Харченкова не закончился.

С сильной стороны до него довели мяч в угол, он на показе убрал одного из защитников соперника, а с другим разобрался на скорости, проскочив под кольцо вблизи лицевой линии. Ещё два очка в копилке Ивана. В одной из следующих атак «Бавария» убежала в быстрое нападение, мяч довели до Букера в «пост». На Девина стянулись два игрока, оставив Харченкова в одиночестве под кольцом. Легчайшие «+2». В итоге Иван провёл на паркете ещё несколько владений и был заменён. За шесть с половиной минут он набрал 11 очков, реализовав все пять бросков с игры, также добавив к этому два подбора.

Иван Харченков Фото: Alexandra Beier/Euroleague Basketball via Getty Images

Ранее самым результативным матчем в Евролиге для Харченкова была встреча с французским АСВЕЛом, где он набрал 10 очков. Правда, тогда он сыграл 15 с половиной минут, а здесь — намного меньше. К тому же разница между матчем регулярного чемпионата и стадией плей-ин — налицо. Степень ответственности и давления совершенно разная. К сожалению, больше Иван в матче не появился, а «Бавария» в итоге в овертайме победила со счётом 97:93 ОТ, потрепав нервы своим болельщикам. Немецкий клуб феноменально провёл третью четверть — 32:15, но в заключительной чуть было не упустил всё преимущество — 13:23. В итоге пришлось решать исход встречи в овертайме.

«Црвена Звезда» выбыла из борьбы за плей-офф, несмотря на великолепное выступление Филипа Петрушева, который набрал 30 очков, промахнувшись с игры всего четыре раза (реализовал 13 из 17 бросков). Матч завершился, однако эмоции у некоторых участников ещё не улеглись. Большинство игроков просто спокойно пожимали друг другу руки, а Херберт и игрок белградского клуба Никола Калинич стали выяснять между собой отношения прямо на паркете. Серб показывал канадцу, чтобы тот уходил от него подальше или же вовсе двигался в подтрибунку. Гордон же, в свою очередь, показал аналогичный жест своему визави по словесной стычке, а затем несколько раз тыкнул пальцем по своей голове, указывая Николе: нужно думать, что говоришь и делаешь.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале EuroBall / ЕвроБол. Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.

Игроки отвели Калинича подальше, а помощники Херберта взяли его на себя, отправившись в раздевалку. В Евролиге всегда жарко, особенно когда решается судьба выхода в плей-офф. «Баварии» теперь предстоит сыграть на выезде с «Реалом», который точно захочет исправиться за неудачу с «Парижем». Ждём апсет или же увидим мадридцев в борьбе за чемпионский трофей?