Сына Леброна сравнили с легендарным Майклом Джорданом. Что, серьёзно?

Один точный трёхочковый в концовке недавней игры с «Хьюстоном» — и имя Бронни Джеймса, сына Леброна, снова на слуху. Этот девятый дальний в его дебютном сезоне позволил новичку «Лейкерс» сравняться с Майклом Джорданом по количеству «трёшек» за первый год в лиге. Звучит как достижение, но за этой цифрой стоит совсем другая история — куда менее громкая и блестящая, чем может показаться на первый взгляд.

Рекорд Джордана здесь скорее повод для заголовков, чем реальный показатель уровня. Да, девять трёхочковых в сезоне-1984/1985 и девять — у Бронни в 2024/2025. Однако разница колоссальная: Джордан с первых дней был лидером «Буллз», набирал по 28 очков за игру и взял приз новичка года. А Бронни пока лишь пытается найти себя в ротации, выходя со скамейки и набрав за 27 матчей всего 62 очка. Один стартовый выход, непостоянные минуты и крайне скромная статистика — явно не то, что заставит говорить о нём как о новой звезде. Но и сбрасывать со счетов такой первый сезон не стоит, ведь для Бронни это только начало.

Для 55-го номера драфта само попадание в состав «Лейкерс» уже можно считать победой. Закрепиться в ротации команды, которая борется за вершину Западной конференции, да ещё и будучи молодым защитником без выдающихся физических данных, — задача из разряда почти невозможных. Однако у Бронни был альтернативный маршрут: через G-лигу, где он смог показывать именно то, чего от него ждали: уверенность, агрессию и стабильный результат.

В регулярке за фарм-клуб «Лейкерс» он выдал отличные цифры: 21,9 очка, 5,3 подбора и 5,3 передачи в среднем за 11 встреч. Это был явный прогресс по сравнению с невзрачным началом сезона, где его результативность не превышала 13,4 очка за игру. Но настоящая заявка о себе прозвучала в марте, когда Бронни выдал 39 очков во встрече с фарм-клубом «Голден Стэйт». Именно в этом матче он впервые показал ту уверенность, которой так не хватало раньше. Такой перформанс заметили в штабе основной команды, и Бронни получил шанс показать себя в НБА, пусть пока и в эпизодической роли.

Видео можно посмотреть на канале Golden Hoops в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик после завершения регулярного сезона не поскупился на похвалу для Джеймса-младшего. Он отметил его огромный прогресс и железную выдержку, которая помогла молодому игроку справиться с давлением. Однако за похвалой последовало и напоминание: впереди ещё длинный путь. Бронни предстоит подтянуть физическую подготовку, совершенствовать принятие решений на площадке и продолжать бороться за место в ротации на более серьёзном уровне. Комплименты — это признание усилий, но не конечный результат.

История с «повторением рекорда Джордана» — красивая обёртка для заголовков, за которой почти нет спортивной сути. Джордан уже в дебютный сезон стал суперзвездой, вокруг него строилась игра «Чикаго». Бронни пока просто пробует свои силы в системе большого баскетбола. Он делает это тихо, без лишнего шума, но с заметным ростом.

Последний матч с «Портлендом» стал скорее исключением, чем правилом. 38 минут на паркете — не признак доверия, а следствие того, что основной состав отдыхал перед плей-офф и молодёжи дали шанс проявить себя. Броски у Бронни не пошли, «Лейкерс» проиграли, а он завершил сезон с девятью дальними попаданиями. Эта цифра попала в историю только потому, что её можно было поставить рядом с именем величайшего, однако сама по себе она ничего не значит. Да и какие стили были тогда и сейчас — не мне вам говорить.

Впереди у «Лейкерс» плей-офф. С третьей строчки они начнут серию с «Миннесотой», где не будет места для экспериментов или проверок. Здесь ставка — на опытных и проверенных бойцов, и, скорее всего, Бронни останется за пределами ротации, как это часто бывает с новичками в таких ситуациях. Но его первый сезон в НБА — это история не про цифры. Это история про адаптацию, умение справляться с давлением и движение вперёд, несмотря на вес фамилии.

Судить о том, каким игроком станет Джеймс-младший, очень сложно. Да и преждевременно. Однако одно уже очевидно: он не затерялся в тени отца, не дал критикам сломать себя и сумел найти своё место в системе. В мире, где каждый его шаг рассматривается под лупой, это уже достижение. А сравнения с легендами? Им ещё рано — пусть подождут.