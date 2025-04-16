Леброн и Карри? Устарело. Дончич стал невероятно популярным всего за два месяца!

Да вы за это время про Луку и близко столько не читали!

Если бы в НБА существовал пост министра популярности, его кресло уже 10 лет поочерёдно занимали бы Леброн Джеймс и Стефен Карри. Эти парни умудрялись держать фанатов на крючке и продавать мерч. Много мерча! Но этой зимой всё изменилось. Лука Дончич ворвался на трон, став новым королём продаж джерси.

Резкий всплеск интереса случился после 6 февраля, когда «Даллас» решился на смелый ход и отправил Дончича в «Лейкерс». Взамен «Маверикс» получили надежду на перестройку, однако лишились своей главной звезды. А вот для NBAStore это стало золотой жилой: продажи джерси после дедлайна подскочили на 21% по сравнению с прошлым годом. Главный катализатор? Конечно, переход Луки. Его новая форма в жёлто-фиолетовых цветах моментально взлетела в топы — не просто как символ клуба, а как часть нового культурного феномена, который сегодня определяет лицо лиги.

Интерес фанатов к Луке давно вышел за пределы магазинов. По официальным данным НБА, он взлетел на третье место по просмотрам цифровых активов: 1,82 млрд. Впереди только всё те же Леброн (3,23) и Стеф (2,56). Но если для американских легенд такие цифры — закономерный результат долгой карьеры, то у 26-летнего словенца эти показатели кричат о невероятном приросте популярности. Причём это не только Европа, но и Азия, Южная Америка, и что важнее всего — США. Луку обсуждают — за ним следят как за одной из главных звёзд лиги, а не как за «очередным крутым иностранцем».

И на паркете он даёт всем поводы для разговоров. После перехода в «Лейкерс» команда Редика финишировала третьей на Западе. Дончич стабильно выдаёт космические цифры: 28,2 очка, 8,2 подбора, 7,7 передачи при 45% с игры. Ему не нужно время, чтобы «влиться» — он сразу становится ядром. Такая универсальность — большая редкость в НБА, и именно она делает Луку незаменимым сразу на всех фронтах: спортивном, маркетинговом и символическом.

Лука Дончич, сезон-2024/2025 Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

А в «Далласе» тем временем подсчитывают убытки. С уходом Дончича команда потеряла целое состояние. Ожидается, что франшиза недосчитается сотен миллионов долларов — упали продажи билетов, клубного мерча, сорвались крупные коммерческие сделки. Болельщики «Маверикс» напоследок буквально смели с полок последние джерси с фамилией словенца, словно пытались заполнить образовавшуюся пустоту.

Тот факт, что именно Дончич прервал многолетнее господство Джеймса и Карри, — уже история. Последним, кто делал это, был Кармело Энтони в сезоне-2012/2013, когда «Нью-Йорк» находился на волне популярности и магии «Мэдисон Сквер Гарден» — всё это выстрелило в топы. Но если у Энтони это был моментальный всплеск, то у Дончича — уверенный и стабильный подъём. Он стал первым международным игроком, возглавившим рейтинг продаж джерси, и это не случайность или удачный обмен. Это результат долгого пути — от юношеских турниров до громкого перехода в самую медийную команду лиги.

Смена лидера в продажах — звоночек о том, что времена меняются. Джеймс и Карри были символами эпохи НБА, где царили харизма, телевизионные трансляции и культ личности. Дончич — это уже лицо новой реальности, где важны результат, статус, глобальная узнаваемость, кроссплатформенная вовлечённость и универсальность. При этом словенец не стремится стать лицом лиги, как Джеймс, — он просто выходит на паркет и играет. И делает это так, что невозможно не заметить.

Когда статистика, просмотры и коммерция сходятся в одной точке, становится ясно: НБА вошла в новую эру. Лука Дончич — уже явно не перспективная звезда. Он — фигура, которая влияет на правила игры, даже не стараясь это делать. Его джерси — теперь больше, чем просто вещь, это символ перемен, вероятно, отражение новой эпохи лиги.