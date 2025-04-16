«Пари НН» в плей-офф и яркий овертайм в Москве! Итоги первого дня плей-ин Единой лиги

Настало время плей-ин Единой лиги ВТБ. «Пари НН» дома принимал «Парму», а МБА-МАИ ждала в гости «Енисей». Матчи получились на загляденье. «Чемпионат» расскажет обо всём самом интересном, что происходило в них!

Хозяева с первых минут показали, кто в доме хозяин. Игроки «Пари НН» шикарно двигали мяч, пользовались заслонами и находили свободное пространство на паркете. К половине четверти каждый из баскетболистов нижегородцев набрал очки. Выделялся Неманья Джуришич, который не только находил свободные моменты для бросков, но и стягивал на себя внимание, затем ассистируя партнёрам. Тем не менее «Парма» не выключилась из борьбы. Лидеры клуба Ройс Хэмм и Гарретт Нэвелс брали на себя львиную долю попыток, однако защита «Пари НН» всячески мешала им. При счёте 18:10 в пользу хозяев Евгений Пашутин взял тайм-аут. Особо не помогло, так как Джуришич был «в огне». Сербский игрок продолжил «поливать» из-за дуги, закрыв четверть попаданием под сирену. Неманья набрал 17 очков, столько же сколько и «Парма», которая уступила в отрезке — 17:30.

Вот и настало время, когда Джуришич промазал по кольцу, до этого он безошибочно реализовал семь бросков. После этого в дело вступили капитан Евгений Бабурин и Александр Чадов. Хозяева лучше смотрелись и в этом игровом отрезке, качественно обороняясь и находя возможности для взятия кольца. В составе «Пармы» за дело взялись Самсон Руженцев и Александр Захаров. Эти двое набрали львиную долю очков гостей в этом отрезке, но даже их усилий оказалось недостаточно — 15:21. Гости уступали к перерыву со счётом 32:51.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Многие думали, что ситуация во второй половине должна поменяться, так как «Парме» кровь из носу необходимо было сокращать оставание. Но у «Пари НН» были на этот счёт свои планы. Хозяева в очередной раз великолепно действовали в обороне, не позволяя гостям спокойно чувствовать себя в «краске» и на трёхочковой дистанции. Совершенно не шла игра у Нэвелса и Уиттакера, которые мазали со всех точек на паркете. Алекс Хэмилтон шикарно руководил нападением нижегородцев, а ещё сам изрядно набирал очки. Чадов в «посте» разбирался с оппонентами и находил моменты под кольцом. «Пари НН» снова оказался сильнее, на этот раз со счётом 21:12. Разница между командами достигла 28 очков!

В заключительной десятиминутке «Парма» проявила характер, попытавшись догнать соперника. Команда стала набирать очки с трёхочковой дистанции, неплохо взаимодействовать между собой и бежать в быстрые отрывы. Правда, было уже совсем поздно. Игроки «Пари НН» хоть и разгромно проиграли четверть — 8:25, зато победили в матче с результатом 80:69.

Однозначно лучшим игроком встречи был Джуришич. На его счету 21 очко, три подбора и четыре передачи. Но самым эффективным оказался Хэмилтон — 21 очко. Также американец набрал 11 очков, восемь подборов и восемь передач — почти трипл-дабл. Ещё нельзя не упомянуть Чадова с 16 очками и девятью подборами. Эта троица сделала результат сегодня. Все легионеры «Пармы» провели довольно невзрачный матч. Во многом это заслуга обороны «Пари НН». Хорошо себя показали лишь Руженцев — 16 очков и четыре подбора и Захаров — 13 очков и три подбора.

Не успела стартовать встреча МБА-МАИ — «Енисей», как капитан москвичей Евгений Воронов положил «трёху». Сергей Балашов решил, что, видимо, у них капитанская дуэль, поэтому пошёл в проход и реализовал бросок с фолом. Хозяева оформили рывок 8:3 и заставили противника часто фолить. «Енисей» сократил отставание, но МБА-МАИ во второй половине четверти заиграла на полную: качественные заслоны, правильные решения и неплохая реализация. «Трёшки» Максима Барашкова и хорошие броски от Максима Личутина позволили хозяевам начать с победы в отрезке — 29:22.

Во второй четверти игра выравнялась. Лидеры старались тащить составы. В стане МБА-МАИ выделялись Владислав Трушкин и Андрей Зубков, а в «Енисее» — Тимофей Герасимов и Владислав Перевалов. Причём у капитана сборной России (Герасимова) не шёл бросок, большинство очков он набирал со штрафной линии. Гости прибавили прежде всего в обороне, не давая разгуляться МБА-МАИ. В итоге клуб из Красноярска немного сократил отставание до перерыва — 21:19.

Матч МБА-МАИ — «Енисей» Фото: Единая лига ВТБ

По ходу всей третьей десятиминутки не было такого момента, что одна команда сильно ушла вперёд. Борьба была на каждом участке паркета. МБА-МАИ лучше действовала вблизи кольца, а у «Енисея» Перевалов и Сонько неплохо «поливали» из-за дуги, при этом часто выходя на линию штрафных. К тому же было видно, что хозяева лучше взаимодействуют между собой. Гости положились на индивидуальную игру лидеров и задействование «больших». «Енисей» ещё сильнее приблизился к сопернику после завершения четверти — 25:23.

К старту заключительной четверти МБА-МАИ вела с преимуществом в три очка. Зубков и Трушкин почти не промахивались на протяжении всей игры и не подвели и в заключительном отрезке, изрядно набирая очки. Впрочем, у «Енисея» были свои герои — Герасимов и Перевалов. Второй из них за две минуты до конца встречи сравнял счёт шикарной «трёшкой» с отклонением (90:90). При этом у МБА-МАИ Трушкин в концовке набрал восемь очков, выведя москвичей вперёд — 92:90. Балашов мог сократить отставание, но реализовал лишь один штрафной. В борьбе за подбор Певнев сфолил на Герасимове, так как команды давно уже находились в бонусе, Тимофей отправился бросать с линии. До этого он промазал лишь раз (13 из 14), но в самый ответственный момент, когда мог реализовать два кряду и вывести в команду вперёд, его рука дрогнула. 92:92 — овертайм!

МБА-МАИ усилиями Зубкова и Певнева набрала четыре очка кряду на старте овертайма. Арсич сразу же взял тайм-аут. Герасимов после этого реализовал два штрафных броска. Тем не менее хозяева качественно останавливали «Енисей» под кольцом, а Трушкин положил «трёшку». Осталась минута до конца встречи, счёт в пользу МБА-МАИ 101:98, Герасимов попытался бросить издали. Всем видом Тимофей показал, что во время броска на нём фолили, однако судья дал ему технический фол за симуляцию. Для него это был второй «технарь», поэтому «Енисей» остался без лидера. В концовке всё свелось к огромному количеству штрафных, но хозяева выстояли и одержали победу с результатом 106:102 ОТ.

Зубков вместе с Трушкиным провели выдающийся матч. Первый оформил дабл-дабл: 25 очков и 10 подборов, а второй — 27 очков, шесть подборов и три передачи. При этом реализация была на невероятном уровне: Андрей реализовал 8 из 13 бросков с игры, а Владислав — 9 из 13. Герасимов и Перевалов делали всё возможное, чтобы остаться в плей-офф, но, видимо, сегодня им было не суждено победить. Тимофей набрал 31 очко, пять подборов и пять передач, а Владислав — 23 очка и пять подборов. На этом путь «Енисея» в этом сезоне завершён, команда отправляется на заслуженный отдых. «Пари НН» сыграет с ЦСКА в четвертьфинале плей-офф. «Парма» дома будет ждать МБА-МАИ. Эти два клуба разыграют последнюю путёвку в постсезон. Кому удастся выйти на «Зенит»?