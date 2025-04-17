«Чикаго» — главный неудачник в плей-ин НБА. И вот почему

Три года подряд, три одинаковых акта одного и того же спектакля. Один и тот же соперник, одна и та же развязка. Для «Чикаго» плей-ин превратился в заезженную пластинку, которую не удаётся снять с проигрывателя. Финал сезона — всё тот же: встреча с «Майами» и привычный вылет. Команда раз за разом подходит к порогу плей-офф, но каждый раз спотыкается, так и не сумев сделать решающий шаг.

К весне «Буллз» вдруг ожили. Победа за победой, налаженная ротация, индивидуальный прогресс игроков — казалось, что команда наконец-то нащупала ритм. Плей-ин уже не выглядел как что-то недостижимое. На бумаге у «Чикаго» были все шансы выдержать конкуренцию. Но реальность, как всегда, оказалась беспощадной. По игре — полное фиаско. В ключевых аспектах команда просто пропала.

После бодрого завершения регулярного сезона всё внимание было приковано к тому, как «Буллз» покажут себя в матче на вылет. Но именно здесь вскрылась их главная беда — отсутствие целостной игровой структуры. «Чикаго» не смог ни навязать свои условия, ни подстроиться под чужие. Любые попытки найти работающие сочетания или перестроить нападение оборачивались провалом. В защите — хаос: медленные реакции, слабая организация. Итог закономерен: та же пластинка, тот же финал.

С первых минут «Майами» начал давить, и с каждой атакой «Чикаго» всё глубже вяз в проблемах. В первую очередь это касалось Тайлера Хирроу, который получил свободу, с которой не справлялся ни один защитник соперника. Открытые броски, уверенные проходы — он задавал ритм, а «Чикаго» только наблюдал. Уже к большому перерыву стало понятно: без чуда эту игру не спасти — 47:71.

Джог Гидди и Дэвион Митчелл Фото: Justin Casterline/Getty Images

Но чудо так и не случилось. В защите — провалы, в атаке — хаос. Команда не могла найти простых решений, теряла мяч на ровном месте и проваливалась в изоляции, которые приносили больше вреда, чем пользы. Единственным лучом света был Джош Гидди: 25 очков, 10 подборов и попытки держать темп. Но его усилия утонули в общем бессилии. Остальные либо не справлялись с давлением, либо попросту оставались в тени, не получая шанса влиять на игру.

Коби Уайт, лидер регулярного сезона, в ключевой момент не выдержал груза ожиданий. Его броски летели мимо, а попытки найти ритм только усугубляли ситуацию. Итог — 5 из 20 с игры, что стало символом общей проблемы «Чикаго»: отсутствия созидания. «Майами» разложил соперника по полочкам: 30 результативных передач против жалких 15 у «Буллз». Эта разница — холодный факт, говорящий о контроле, согласованности и классе одной команды и их полном отсутствии у другой.

Матч лишь обнажил пропасть между командами. «Майами» вышел на паркет с чётким планом и хладнокровно воплотил его в жизнь. «Чикаго» же пришёл с наивной верой в то, что импровизация и настроение смогут вытянуть игру. Но плей-ин — это место, где выживают те, кто знает, как побеждать в таких условиях, а не те, кто надеется на удачу.

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Это уже давно не просто неудачная игра — это диагноз. Годы идут, состав обновляется, появляются новые лица, но суть остаётся прежней: «Буллз» каждый раз начинают сезон с осторожным оптимизмом, а заканчивают его чувством упущенных возможностей. Всё это давно превратилось в устойчивую привычку — не дотягивать.

И всё же, даже в этом болоте есть проблески. Джош Гидди — это шаг вперёд, пусть и маленький. Клуб рассчитывает сохранить его, и вполне заслуженно: универсальность, стабильность, ментальная стойкость — всё это делает его идеальной частью будущего. Костяк из Гидди, Уайта, Досунму и Уильямса может стать основой для перезагрузки. Главное — действовать системно, не торопясь и без хаоса.

Но пока «Чикаго» остаётся там же, где и последние два сезона: за бортом плей-офф и без ясного курса. Поражение от «Майами» со счётом 90:109 лишь подчёркивает беспомощность команды. Особенно болезненно то, насколько однозначным оказался этот провал. «Майами» же предстоит встреча с «Атлантой».