Кто теперь смеётся последним? Над «Далласом» глумились перед матчем — и это было очень зря

В НБА хватает традиций, которые уже давно переросли статус простых ритуалов. В «Сакраменто» это знаменитый фиолетовый луч, который пронзает небо после каждой домашней победы. Но на этот раз небо осталось тёмным, а над ареной зависла неловкая тишина, разбавленная парой несмешных шуток. Всё началось с того, что местные решили включить на представлении состава «Далласа» саундтрек из My Little Pony в сопровождении ржания лошадей. Зрители посмеялись — гости запомнили.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

Но главное началось позже. История закрутилась так, будто её написал мастер драматургии. Ровно год назад в этом самом зале Клэй Томпсон пережил своё дно: провальный плей-ин, ноль очков, 10 попыток «в молоко» и крах легенды «Голден Стэйт». Но время лечит, а статус меняет всё. Новый клуб, новая энергия, и снова — поворот судьбы. Томпсон начал с двух промахов подряд, но с третьего броска мяч, задев кольцо, всё же нашёл путь в корзину. И это стало точкой отсчёта.

К середине второй четверти Клэй уже набрал 16 очков и устроил пожар в атаке «Далласа». Он стал движущей силой рывка 23:8, который окончательно выбил «Кингз» из игры. Всё было буднично, хладнокровно и максимально эффективно — ни эмоций, ни жестов в зал. Только работа. Только броски. Но самое важное — в этот раз у него была команда, готовая не только прикрыть его ошибки, но и бороться рядом с ним. И это был совсем другой Клэй Томпсон.

Энтони Дэвис снова напомнил, кто здесь хозяин. Провёл уверенный матч? Этого недостаточно. Дэвис продлил свою личную победную серию против Домантаса Сабониса. Когда-то литовец доминировал, заставляя Дэвиса терпеть 10 поражений подряд. Теперь всё наоборот: пять побед кряду и полное превосходство. Дэвис был неудержим на щите и непробиваем у кольца — именно он стал той стеной, о которую разбились надежды «Кингз» на камбэк. Для «Сакраменто» это было ещё одно болезненное дежавю: в прошлом плей-офф Сабонис не справился с центровыми «Уорриорз», теперь — с Дэвисом.

Энтони Дэвис, Клэй Томпсон и Дэниэл Гэффорд Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Пи Джей Вашингтон и Брендон Уильямс только усилили давление. Причём Уильямс вышел на игру со статусом «под вопросом», но отыграл так, будто ничего его не беспокоило: 17 очков, пять передач и великолепная точность. Вашингтон был близок к дабл-даблу, но запомнился не только цифрами. В третьей четверти, после промаха и насмешек с лавки соперника, он показал жест, будто смахивает ремнём пыль с их лиц. Своя скамейка взорвалась смехом. Тонкий сигнал: у этой команды всё под контролем.

Настоящий характер читается не в сухой статистике, а в деталях. Например, в концовке, когда Дэвис закрутил эффектный реверс лэй-ап и даже не стал праздновать, спокойно убежав в защиту. Или когда «Кингз» всё-таки взяли подбор после промаха, но выстрелили так торопливо, что мяч даже не коснулся кольца. «Даллас» не суетился — они просто хладнокровно разыграли следующую атаку. И это была игра команды, которая знала, что делает.

Джейсон Кидд, как всегда, держал лицо. Ни лишних эмоций, ни пафоса — только спокойствие и внутренний стержень. Перед матчем он говорил о доверии в команде, об отсутствии давления и об уверенности, которая сейчас царит в раздевалке. На первый взгляд — стандартный набор тренерских фраз. Но когда началась игра, стало ясно: всё это не слова ради слов. «Маверикс» не ввязывались в шоу, не реагировали на шум. Они просто хладнокровно использовали каждый момент, как будто уже знали, чем всё закончится.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

А шум, конечно, был. Перед матчем «Даллас» ставили в позицию аутсайдера. Вокруг команды витали разговоры о провальном сезоне, о ненужной борьбе и даже о драфте. Казалось, что их уже списали. Но всё это осталось за дверями раздевалки. На паркете было видно одно: они вышли за победой.

Теперь впереди «Мемфис» — последний рубеж плей-ин. И у «Маверикс» есть шанс войти в историю, став первой командой, которая прорвётся в плей-офф с 10-го места. Возможности есть. «Гриззлиз» снова терзают травмы, у Джа Моранта, вероятно, проблема с голеностопом, да и ротация в команде оставляет желать лучшего. Но даже если забыть про проблемы «Мемфиса», «Даллас» отправляется туда уже в другом статусе — команды, которая знает, как побеждать, когда давление зашкаливает.

А итоги сегодняшней встречи? Они говорят сами за себя. «Маверикс» разобрали «Сакраменто» на их же паркете — 120:106. Сезон продолжается. А фиолетовый луч над ареной так и остался выключенным.