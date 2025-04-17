Экс-босс Евролиги наехал на НБА. Его слова — откровенная чушь

Если представить спортивную карту мира как бескрайний океан, где стираются границы континентов, а старые иерархии уходят на дно, то именно туда сейчас направляется Национальная баскетбольная ассоциация. Расширение НБА — это не просто экспорт американского бренда, а закономерный шаг к воплощению идеи глобального баскетбола.

Но не всем по душе такая буря перемен. На этой неделе экс-глава Евролиги Жорди Бертомеу внезапно решил выйти из тени и бросить пару камней в сторону НБА, раскритиковав её африканский проект и сравнив его с гипотетическим европейским. «Неудавшийся», — заявил он, смахивая пыль со своей риторики. Однако его слова — это не про факты, а скорее про уязвлённое самолюбие и страх утратить привычный порядок вещей.

Бертомеу обвинил НБА в том, что она, по его мнению, «не добилась ничего» в Африке и теперь стремится «захватить контроль» над европейским баскетболом. Но проблема в том, что его выпад звучит больше как каприз, чем как аргумент. Реальность такова: проект NBA Africa — это один из самых успешных и перспективных кейсов за пределами США. И назвать его провалом — значит либо не понимать сути, либо намеренно игнорировать факты.

Настоящей витриной амбиций НБА в Африке стала Basketball Africa League (BAL) — первая в истории клубная лига, созданная НБА вне США. 12 команд, разбросанных по всему континенту, полномасштабный сезон, плей-офф, медийная активность и бешеный интерес местной аудитории. За год посещаемость матчей подскочила на впечатляющие 73%, а общее число зрителей перевалило за 120 тыс. Это уже не эффект новизны. Смело можно сказать — это крепкий тренд, который подогревает и страсть фанатов, и уровень игры.

Матч в Basketball Africa League Фото: Theo Kine/Getty Images

Но НБА не ограничивается лишь турнирами. NBA Africa идёт глубже, закладывая основу в инфраструктуру и развитие молодёжи. План построить 1000 баскетбольных площадок по всему континенту за 10 лет — это не громкие обещания. Уже сейчас обновлены корты в Сенегале, Руандe и Кении, где параллельно развиваются молодёжные программы вроде Jr. NBA, которые затронули жизни более 250 тысяч детей. Это не очередной маркетинговый проект и не показуха, а фундаментальная работа, рассчитанная на десятилетия вперёд.

Но, пожалуй, главный показатель успеха — это люди. В 2024 году девять африканских игроков попали на драфт НБА. Это не случайная вспышка, а закономерный результат работы NBA Academy Africa и других образовательных программ. Здесь готовят не только спортсменов, но и личностей, давая молодым талантам возможность выйти далеко за рамки стандартной подготовки. Новые лица с африканскими корнями в составах команд НБА — итог выстроенной системы, которая работает как часы. Язык не повернётся сказать, что это «красивая картинка».

Пока НБА укрепляет свои позиции в Африке, её медиаприсутствие растёт с впечатляющей скоростью. Сегодня трансляции матчей доступны во всех 54 странах континента, а зрительская аудитория увеличилась на 41% всего за год. Это особенно значимо, если учитывать, как Африка традиционно проигрывает битву за внимание международной прессы. Регион по-прежнему ассоциируется с гуманитарными кризисами, конфликтами и эпидемиями, а положительные новости если и появляются, то чаще ограничиваются туристическими штампами — пирамидами, сафари и привычными клише. В таких условиях любой спортивный проект должен буквально прорубать себе путь через стену информационного безразличия.

Матч в Basketball Africa League Фото: Theo Kine/Getty Images

NBA Africa берёт на себя куда больше, чем просто развитие баскетбола — она стремится изменить восприятие целого континента. Это особенно важно на фоне того, что даже в профессиональных кругах Африка часто сводится к нескольким известным странам — Египту, ЮАР, Нигерии. Всё остальное остаётся в статусе белого пятна на спортивной карте мира. И именно здесь проект НБА становится чем-то бóльшим, чем просто спортивной инициативой — это реальная попытка разрушить устоявшиеся стереотипы. Не словами, а делами.

И вот на этом фоне выпад Жорди Бертомеу, который два года назад не упустил случая назвать «извращением» тот факт, что ЦСКА остаётся акционером Евролиги, звучит как-то жалко. Человек, десятилетиями находившийся у руля Евролиги, вместо того чтобы выдвигать конкретные идеи или предлагать решения, ограничивается пустыми обвинениями в адрес конкурента. Это не критика, это признак паники. Паники, которая всё отчётливее чувствуется в европейском баскетболе. Ведь если раньше НБА была просто внешним игроком, то сегодня она вторгается прямо в центр привычной экосистемы — и делает это ярко, масштабно и результативно.

Идея создания европейского дивизиона НБА витает в воздухе уже не первый год. Но с учётом растущей активности лиги в Африке и на Ближнем Востоке становится очевидно: вопрос не в том, «если» это случится, а в том, «когда» это произойдёт. И вот тут реакция Евролиги и её бывших представителей выглядит скорее эмоциональной, нежели осмысленной. Вместо попыток предложить альтернативную модель, усовершенствовать структуру турнира, наладить контакт с болельщиками или расширить географию мы видим лишь всплеск резких заявлений, за которыми нет ни стратегии, ни содержания.

Евролига замышляет крупную перестройку: в планах расширение состава участников и пересмотр системы лицензий, срок которых истекает в 2026 году. Заодно лига подглядела у НБА идею плей-ин и уже внедрила её в свой формат. Но, несмотря на новшества, клубные бюджеты трещат по швам, а маркетинг оставляет желать лучшего.

Ситуация выглядит особенно абсурдно, если вспомнить, что критика в адрес НБА исходит от людей, которые сами за последние годы не инициировали ни одной серьёзной реформы. На этом фоне сама Евролига всё сильнее буксует: падает интерес к регулярному сезону, охват в Восточной Европе оставляет желать лучшего. В итоге нападки на НБА кажутся не защитой интересов европейского баскетбола, а попыткой любой ценой сохранить привычный порядок вещей. Проблема в том, что этот порядок уже давно сбоит.

Расширение НБА в Европу — это не утопия, а реальный сценарий. И Евролига, если хочет остаться в игре, должна как минимум признать эту вероятность. Однако вместо анализа и конкретных шагов звучат одни обиды. И это, пожалуй, главный провал. Вместо того чтобы соревноваться идеями и качеством, организация, которая должна защищать европейский баскетбол, тратит энергию на обвинения и попытки очернить конкурента. А рынок, как известно, слушает не слова, а смотрит на действия. И тут НБА уже уверенно лидирует — и в Африке, и, судя по всему, скоро в Европе.