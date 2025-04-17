Награды в НБА — бесполезная штука. Всё слишком субъективно и провоцирует проколы

Вы никогда не задумывались, почему в НБА так много индивидуальных наград? Порой это скорее похоже на школьный конкурс красоты, где, помимо основного победителя, есть «Мисс очарование», «Мисс обаяние», «Мисс доброта» и много других номинаций. Однако какой толк от всех этих призов? Действительно ли призы в лиге бесполезны и это просто конкурс популярности, в котором участвуют СМИ?

Без награды игрок не становится хуже

Шей Гилджес-Александер и Никола Йокич, Матч всех звёзд НБА — 2025 Фото: AAron Ontiveroz/Getty Images

Безусловно, личные достижения влияют на оценку баскетболистов и формируют их наследие. Спустя годы их будут представлять не просто так, а в качестве, например, пятикратного участника Матча всех звёзд или лучшего оборонительного игрока какого-то сезона. Однако даже при существовании самых различных номинаций от «Самого прогрессирующего» до «Лучшего запасного» призов по определению всем не хватит. Значит ли это, что обделённый индивидуальным признанием спортсмен становится от этого менее хорош?

Конечно же, нет. Наиболее яркий кейс — вышедшая на финишную прямую гонка за MVP между Николой Йокичем и Шеем Гилджес-Александером. Оба провели выдающийся регулярный чемпионат, но самым ценным признают только одного. Спорт — это далеко не всегда про справедливость, и с этим приходится считаться. Однако едва ли через 5-10 лет кто-то забудет перформансы серба и канадца, даже если они останутся без приза.

История знает много похожих примеров. Тот же Джокер не получил награду MVP в сезоне-2022/2023, уступив Джоэлу Эмбииду. Тем не менее Йокич продолжил прогрессировать и утверждаться в качестве сильнейшего игрока пятилетия. В тот же год он принёс «Денверу» первое чемпионство в истории франшизы.

Прайм Джеймса Хардена пришёлся на период в «Хьюстоне», где он стал доминирующей силой и присоединился к элитному клубу, состоящему из Уилта Чемберлена и Майкла Джордана. Только им удавалось провести сезон с 36+ очками в среднем за игру. Однако за всё время расцвета Харден получил только одну награду MVP. Прокидывали с призами даже Джордана. В сезоне-1996/1997 Эм Джея натурально «ограбили», отдав приз Карлу Мэлоуну. Несмотря на это, Джордан, Йокич и Харден — знаковые для баскетбола персонажи и безусловные топы.

Субъективные критерии оценки

Расселл Уэстбрук, сезон-2016/2017 Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

При определении лучшего в каждой из категорий наград добавляет масла в огонь само понятие самого ценного игрока. НБА непоследовательна в своём выборе. Кого можно считать наиболее успешным? Того, чья команда выиграла больше всех матчей в регулярном чемпионате? Тогда многие из MVP просто не получили бы признание. Лучший оборонительный игрок непременно обязан находиться в клубе с наивысшим защитным рейтингом? В таком случае происходит аналогичная ситуация.

Или же самый-самый — тот, кто демонстрирует потрясающую личную статистику? Награда всё-таки индивидуальная, однако её часто привязывают к командным успехам, и это разумный подход, чтобы обезопасить себя от набивающих стату читеров. Тогда что в списке MVP делает Рассел Уэстбрук сезона-2016/2017? В том регулярном чемпионате его «Тандер» финишировали вне топ-5 конференции, но его трипл-дабл в среднем за матч предопределил исход гонки.

В 2005-м Шакил О’Нил не был хуже Стива Нэша, однако приз отошёл к канадцу. Деррик Роуз стал самым молодым MVP в истории лиги, хотя по большинству статистических показателей заметно уступал Леброну Джеймсу. Виктор Вембаньяма финишировал на втором месте в прошлогоднем голосовании за «Мистера Замка», но его «Спёрс» победили лишь в 26% поединков и были лишь 22-ми из 30 в защитном рейтинге. Если бы все знали чёткие критерии вручения индивидуальных призов, то, возможно, ситуация бы прояснилась. Проблема в том, что как таковых их просто нет.

С наградами случаются проколы

Тим Данкан и Марк Газоль, сезон-2012/2013 Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Как иначе объяснить факт, что у Тима Данкана так и нет ни одной награды лучшему оборонительному игроку? При этом легенда «Сан-Антонио» раз за разом коллекционировал попадания в защитные сборные сезона, за 19 лет накопив восемь включений в первую и семь – во вторую команду НБА. Тот же Дрэймонд Грин успел ухватить всего один оборонительный приз, хотя на протяжении нескольких лет был главной движущей силой династии «Уорриорз» на своей половине.

Или другой кейс Джерри Слоуна. Многолетний наставник «Юты» давно вошёл в пантеон великих. Лишь три специалиста в истории НБА одержали больше побед, однако Слоун ни разу не был признан лучшим тренером сезона.

Иногда доходит до смешного. В сезоне-2012/2013 центрового «Мемфиса» Марка Газоля признали лучшим оборонительным игроком. При этом он даже не попал в первую защитную сборную НБА. Это само по себе довольно странное событие. Особенно если учесть, что вместо него туда угодили сразу три проигравших испанцу конкуренцию бигмена: Серж Ибака, Тайсон Чендлер и Жоаким Ноа. Такой случай лишний раз подчёркивает непоследовательность и даже халатность при определении лучшего.

Всё дело в деньгах?

Тайриз Халибёртон и Энтони Эдвардс, сезон-2024/2025 Фото: Dylan Buell/Getty Images

Ну а как вы думали? Деньги — это огромный фактор. Личные награды являются важным катализатором при распределении зарплатных бонусов. В первую очередь это касается звёздных игроков. Зачастую в их контрактах прописываются надбавки за достижение индивидуальных призов. Только в прошлом году на дополнительный заработок смогли претендовать попавшие в сборные сезона Тайриз Халибёртон, Энтони Эдвардс, Лука Дончич и Шей Гилджес-Александер.

Подобный подход мотивирует игроков выкладываться на полную. К тому же это немаловажный фактор при ведении переговоров о рекламе. Наличие достижений и наград повышает присутствие в медиа и освещение команд и игроков.

В конце концов, людям просто интересно наблюдать за различными сюжетными линиями, а НБА остаётся тем самым местом, где история пишется прямо на наших глазах. Личные призы создают новые интриги и инфоповоды, за которыми многим хочется следить. Лига по-прежнему коммерчески успешна и при любом раскладе придерживается определённой модели поведения. Она никогда не делает то, что ей финансово невыгодно. Так происходит и с призами по итогам сезона для игроков.