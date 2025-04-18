Кто всё ещё может вернуться в Единую лигу? Вспоминаем все клубы в истории турнира

С сезона-2009/2010, ставшего первым полноценным розыгрышем Единой лиги ВТБ, в турнире выступали 35 различных команд. 12 из них по сей день продолжают свой путь в чемпионате: среди них есть как гранды с большой историей, так и совсем молодые клубы. Но за все 15 лет существования Лига ВТБ изменилась до неузнаваемости. Её прошлое было настолько насыщенным, что уже начало понемногу стираться из памяти. Поэтому в большой (и ностальгической) серии материалов «Чемпионат» вспомнит каждую команду-участницу Единой лиги и расскажет, как сложилась её судьба. Это заключительная часть нашего спецпроекта, в который мы поговорим в том числе о командах, покинувших турнир в самом недавнем прошлом — и сохраняющих шансы на возвращение.

ВЭФ

В Единой лиге ВТБ: с 2009 по 2019 год.

Лучший результат: выход в 1/4 финала (7-е место), 2013 и 2017 годы.

Худший результат: 13-е место — 7-11, 2014 год.

ВЭФ Фото: vefriga.com

ВЭФ из Риги покинул Единую лигу ВТБ по итогам сезона-2018/2019 — официальной причиной стала потеря дополнительного финансирования. Бюджет клуба был сокращён на значительные 40% и по сравнению с сезоном-2018/2019 снизился с € 1,4 млн до € 840 тыс. — этого, очевидно, было недостаточно для выступления сразу в нескольких чемпионатах. В Единой лиге допускали скорое возвращение рижской команды, но его не случилось.

В итоге ВЭФ сменил Лигу ВТБ на Лигу чемпионов: в сезоне-2019/2020 команда дебютировала в турнире, но ни разу не проходила дальше первого группового этапа. При этом во внутреннем первенстве ВЭФ продолжает доминировать. В сезоне-2018/2019 в чемпионате Латвии изменился формат — теперь там проводится только плей-офф. Регулярный сезон команды играют в объединённой латвийско-эстонской лиге, после чего шесть лучших клубов страны борются за чемпионство. С тех пор как нововведение вступило в силу, ВЭФ становился победителем шесть раз подряд, обойдя по общему количеству трофеев принципиальных соперников из «Вентспилса». В 2022-м команда также стала победителем латвийско-эстонской лиги, а в остальных её розыгрышах входила в топ-3. В этом году ВЭФ повторил успех: занял первое место в регулярном сезоне, одержав 25 побед в 28 матчах, а затем без труда вышел в финал, где в рижском дерби одолел основанный в 2023 году «Ригас Зелли».

Победа во многом является заслугой наставника Мартиньша Гулбиса. В 2024 году он пришёл на место попрощавшегося с ВЭФ по обоюдному согласию Яниса Гайлитиса, занимавшего пост главного тренера ещё до выхода из Лиги ВТБ. До этого Гулбис руководил «ТТТ Рига» — самым титулованным женским баскетбольным клубом Латвии — и в своё время выступал за ВЭФ в качестве игрока. В феврале под его руководством команда также в четвёртый раз подряд завоевала Кубок Латвии (этот турнир был возрождён в 2020 году).

«Будивельник»

В Единой лиге ВТБ: сезон-2011/2012.

Результат: 15-е место — 5-11.

«Будивельник» Фото: budivelnyk.ua

Именитый киевский «Будивельник» задержался в Лиге ВТБ всего на один сезон-2011/2012. По словам Сергея Иванова, причина заключалась в том, что киевская команда запрашивала дополнительное финансирование в размере $ 300 тыс. На Совете Лиги это, дословно, посчитали «наглостью» и единогласно решили «Будивельник» исключить. При этом озвученная клубом версия отличалась от версии лиги: президент Богдан Гулямов рассказывал, что размер запрашиваемой компенсации превышал упомянутые $ 300 тыс. и с этой суммой Лига ВТБ была согласна — да и вообще, «Будивельник» самостоятельно отказался от участия в турнире. Якобы потому, что изначально в нём должны были выступать три украинских команды, выбранных местной Суперлигой, а потом Единая лига внезапно сократила количество заявок до двух и оставила право выбора за собой. Как бы то ни было, тогда история киевского клуба в Единой лиге подошла к концу.

С 2012 года «Будивельник» добился больших успехов как на внутренней, так и на международной арене. Команда четырежды становилась чемпионом Украины, став самой титулованной в стране. Что касается выступлений в европейских турнирах, с 2013 года «Будивельник» дважды попадал в восьмёрку сильнейших в Еврокубке, а лучшим результатом было попадание в полуфинал. В сезоне-2013/2014 клуб также получил уайлд-кард на участие в Евролиге, однако занял там последнее место в группе и вернулся во всё тот же Еврокубок.

Золотая эпоха команды завершилась в 2018 году. Тогда «Будивельник» подвергся серьёзным санкциям со стороны ФИБА из-за долгов, обременявших команду ещё с сезона-2013/2014. В клубе наличие задолженности в $ 1 млн объяснили нежеланием бывшего спонсора соблюсти существовавшие финансовые договорённости. Из-за задержек по зарплате команду начали покидать легионеры, а наложенные на неё санкции включали запрет на регистрацию новых игроков и участие в международных соревнованиях. В результате Федерация баскетбола Украины отклонила заявку «Будивельника» на выступление в сезоне-2018/2019 Суперлиги. Погасить долги и избавиться от ограничений удалось только к 2020 году.

В 2022 году клуб вернулся на европейскую арену и выступал в Балканской (там, правда, снялся из-за нехватки финансирования) и Североевропейской лигах, а также в Еврокубке ФИБА, где пробился в четвертьфинал. Причём в этих турнирах клуб играл одним составом, а в чемпионате Украины — другим, из местных игроков. Деньги на всё это, по слухам, выделял один небезызвестный украинский олигарх. В 2023-м был добыт трофей в непростом розыгрыше Суперлиги, а вот от международного ростера в итоге пришлось отказаться — перед ним у клуба опять появились долги. По этой причине ФИБА вновь наложила на «Будивельник» трансферный бан. Произошло это в сентябре 2023 года. И так уж совпало, что в том же месяце вышеупомянутый олигарх был арестован, как и внушительная часть его активов. А в декабре киевский клуб в статусе действующего чемпиона снялся с Суперлиги во второй раз за пять лет.

К лету 2024-го количество трансферных банов, наложенных на «Будивельник», выросло до четырёх — по одному за каждое невыполненное постановление ФИБА по выплате задолженности перед бывшими игроками и тренерами клуба. В украинской федерации заявили, что о возвращении команды в профессиональный баскетбол не может идти речи, пока клуб не рассчитается по долгам.

«Днепр»

В Единой лиге ВТБ: сезон-2010/2011.

Результат: 10-е место — 2-8.

«Днепр» Фото: dnipro.ua

«Днепр» принимал участие всего в одном розыгрыше Единой лиге ВТБ — сезоне-2010/2011. Тогда турнир проводился в другом формате, и украинский клуб «отвалился» ещё на групповой стадии, одержав лишь две победы в 10 матчах. Спустя год «Днепр» участвовал в квалификации, но в финальном раунде отбора в Лигу ВТБ уступил в борьбе за путёвку «Красным Крыльям» и «Енисею». С тех пор в руководстве команды выражали желание вернуться на турнир, но в конечном счёте этого так и не произошло.

Непосредственно сезон-2010/2011 получился для клуба знаменательным — «Днепр» завоевал первый в своей истории трофей, Кубок Суперлиги. Но настоящий расцвет команды пришёлся на 2015 год, когда ей впервые удалось подняться в топы украинского баскетбола. С тех пор «Днепр» несколько раз становился обладателем Кубка и Суперкубка Украины, а также неоднократно входил в тройку лучших во внутреннем первенстве и даже завоевал три чемпионских трофея: в 2016, 2020 (клуб занимал первое место на момент остановки турнира) и 2024 годах. Сейчас в Суперлиге, где осталось всего восемь команд, «Днепр» продолжает доминировать — не проиграв ни одного матча в регулярном сезоне, команда без труда пробилась в финал. В составе днепрян выступают MVP двух прошедших розыгрышей Владимир Конев и Станислав Тимофеенко.

Более того, в этом году команда вернулась в международные турниры, пройдя квалификацию в Кубке Европы ФИБА. Из-за геополитической ситуации все восемь игр «Днепра» в турнире проходили на выезде, и четыре из них были домашними только номинально. На групповом этапе команде удалось одержать только одну победу в шести встречах — в упорной борьбе был обыгран «Спортинг». В итоге «Днепр» занял последнее место на первом групповом этапе и выбыл из соревнований. Четыре из шести матчей были проиграны с разницей более чем в 30 очков.

«Калев»

В Единой лиге ВТБ: с 2009 по 2022 год.

Лучший результат: выход в 1/4 финала (7-е место), 2019 год.

Худший результат: 20-е место (последнее) — 2-16, 2014 год.

«Калев» Фото: bckalev.ee

Эстонский «Калев» отказался от выступления в Единой лиге ВТБ в 2022 году из-за обострения ситуации между Россией и Украиной. «Лига сожалеет, что в очередной раз политика вмешалась в спорт. В 2014 году по этой же причине чемпионат покинули сильные литовские клубы», — говорилось в заявлении организаторов турнира.

После ухода из Лиги ВТБ «Калев» присоединился к Североевропейской баскетбольной лиге (ENBL), но задержался там всего на сезон, по итогам которого остановился в шаге от плей-офф. С тех пор команда продолжает выступать в объединённой латвийско-эстонской лиге, Кубке Эстонии, а также в баскетбольной Лиге чемпионов и Кубке Европы ФИБА. В минувшем феврале клуб из Таллина в третий раз подряд (и в 10-й раз в истории) стал обладателем Кубка страны, в финале обыграв «Тарту Юликоол». К тому же на момент написания материала «Калев» только-только взял бронзу прибалтийского первенства — из борьбы за титул его выбил «Ригас Зелли». В прошлом году эстонцы заняли второе место, в финале соревнований уступив украинскому «Прометею» (он перебрался в латвийско-эстонскую лигу в 2022-м, а в 2024-м прекратил функционировать).

Ни в прошлом, ни в нынешнем сезонах «Калеву» не удалось отобраться в баскетбольную Лигу чемпионов, и в результате команда выступала в чуть менее престижном Кубке Европы ФИБА. В сезоне-2024/2025 она завершила выступления на турнире на втором групповом этапе, одержав одну победу в шести матчах.

«Минск»

В Единой лиге ВТБ: с 2010 по 2024 год.

Лучший результат: 7-е место — 4-6, 2011 год.

Худший результат: 14-е место (последнее) — 0-26, 2024 год.

«Минск» Фото: minskbasket.by

«Минск» является одной из тех команд, для которых уход из Единой лиги ВТБ — совсем недавняя история. Белорусы приостановили свои выступления летом 2024 года после долгих 14 сезонов в лиге. Из-за нехватки бюджета руководство клуба самостоятельно обратилось в Лигу ВТБ с просьбой об исключении по итогам неудачного сезона (одна победа в 40 матчах). При этом сторонами было принято решение о переходе в Единую молодёжную лигу — там под брендом «Минска», по сути, выступает резерв сборной Беларуси. Это первая зарубежная команда в истории турнира: свой дебютный регулярный сезон она завершила на седьмом месте и теперь поборется со вторым номером посева (юниорами МБА-МАИ) в четвертьфинале до двух побед.

В то же время уход из Лиги ВТБ заметно отразился на развитии «Минска». Сначала команду покинули легионеры, а потом и ряд спонсоров, в результате чего по бюджету минчане сравнялись со своими конкурентами во внутреннем первенстве — «Гродно-93» и «Борисфеном». А под конец 2024 года и без того непростая ситуация в клубе стала ещё хуже. Налоговая служба провела проверку, в результате которой были найдены нарушения — по словам председателя Петра Ивашкова, «давние». В итоге компетентными органами было вынесено решение, согласно которому «Минск» не может получать спонсорские средства — в том числе те, что клубу были обязаны выплатить по выполненным договорам. В руководстве заявили, что только из-за этого организация лишилась 1,5 млн белорусских рублей (около $ 470 тыс.), положенных ей за уже проделанную работу. Вдобавок к этому «Минск» ожидали серьёзный штраф, запрет на регистрацию новых игроков и ультиматум о погашении долгов. В результате команду продолжили покидать ключевые игроки — теперь в заявке, представленной на официальном сайте «Минска», присутствует 13 баскетболистов, девятерым из которых нет 23 лет. А в чемпионате Беларуси, где клуб становился чемпионом на протяжении последних 16 сезонов, он завершил регулярный сезон на третьем месте, уступив вышеупомянутым «Гродно» и «Борисфену». В четвертьфинале турнира «Минску» предстоит сыграть с РЦОП-СДЮШОР Минск.

В процессе подготовки этой статьи «Чемпионат» связался с Петром Леонидовичем Ивашковым, чтобы узнать, не отразятся ли финансовые сложности на участии «Минска» в Единой молодёжной лиге.

«На сегодняшний день у нас стабильное бюджетное финансирование. Средства выделены на 2025 год с учётом того, что наша команда и в этом, и в следующем сезоне будет участвовать в Единой молодёжной лиге ВТБ. Поэтому в наших планах уже стоит формирование состава на следующий сезон, принимая во внимание, что ребята 2005 года не смогут там участвовать — у нас таких четыре человека. Расписываем подготовку к сезону-2025/2026, предсезонные сборы и так далее. Можно сказать определённо, что команда баскетбольного клуба «Минск» будет участвовать в следующем сезоне в полном объёме и с максимальными целями и задачами.

Возвращение в Единую лигу? Когда «Минск» принимал решение о выходе из Единой Лиги ВТБ, в нашем заявлении был сделан акцент на том, что мы приостанавливаем своё участие. Не выходим, не заканчиваем нашу историю участия в Лиге, а приостанавливаем. Мы не отказываемся от этих слов, не уходим и дверь за собой не закрываем. Поэтому на сегодняшний день подтверждаем, что только приостановили участие. И когда ситуация нам позволит, мы вернёмся», — сказал председатель.

«Химки»

В Единой лиге ВТБ: с 2008 по 2021 год.

Лучший результат: чемпионство, 2011 год.

Худший результат: выход в 1/4 финала (7-е место), 2021 год.

«Химки» Фото: bckhimki.com

Уход «Химок» из Единой лиги ВТБ случился в 2021 году и стал для многих настоящей неожиданностью. Из одной из сильнейших команд турнира — а то и всей Европы — подмосковный клуб быстро превратился в скромного участника российской Суперлиги. Сезон-2020/2021 вообще получился тяжёлым: коронавирус, травмы, проблемы в тренерском штабе — команду преследовали одна неприятность за другой. Первым тревожным звоночком стала информация, появившаяся в начале 2021-го: игрокам «Химок» два месяца не платят зарплату. Из-за этого клубу со временем запретили регистрировать новых баскетболистов в Евролигу. Тогда генеральный директор Павел Астахов признавал, что по ряду спонсорских соглашений есть вопросы, и у «Химок» не получается привлечь финансирование. Долги копились (и, по слухам, превысили 250 млн рублей), зарплаты выплачивались не в полном объёме, легионеры уезжали, результаты продолжали ухудшаться. Сезон доиграть удалось, а вот найти инвесторов — нет. В итоге химчане не подали заявку на участие в сезоне-2021/2022 Лиги ВТБ и заявились во второй по силе дивизион, Суперлигу-1.

Серьёзной потерей стало прекращение сотрудничество с компанией «Металлоинвест», пришедшей на помощь клубу в похожей ситуации, произошедшей в далёком 2013 году. В злополучном сезоне-2020/2021 команда получила от горно-металлургического гиганта почти 1,4 млрд рублей. Говоря о прекращении сотрудничества, в компании сослались на «ухудшение как спортивных, так и операционных результатов клуба». Теперь основным партнёром клуба является «Мособлгаз».

Несмотря на потерю финансирования, «Химки» продолжают довольно неплохо выступать в Суперлиге. В 2023 году они добрались до полуфинала, где уступили ныне участвующему в Лиге ВТБ «Уралмашу», а в матче за третье место обыграли «Темп-СУМЗ». Уже в 2024-м подмосковная команда вышла в финал, где уступила «Динамо» из Владивостока. В этом году «Химки», пройдя Владивосток, дошли до полуфинала, где проиграли два матча ЦСКА-2. В марте подопечные Андрея Мальцева также выступили в «Финале четырёх» Кубка России — там они заняли четвёртое место, уступив «Нижнему Новгороду» и МБА-МАИ.

«Руна»

В Единой лиге ВТБ: сезон-2023/2024.

Результат: 9-е место — 11-15.

«Руна» Фото: pbcruna.ru

Московская «Руна» покинула Единую лигу ВТБ прошлым летом, спустя год после дебюта. Несмотря на бодрое начало сезона, в конечном счёте «викинги» одержали только 16 побед в 40 матчах, заняв пятое место в менее конкурентной группе «Б». При этом ещё до окончания чемпионата начала появляться информация, что «Руна» может приостановить выступления в турнире. И, к сожалению, слухи подтвердились: мужская команда клуба не только снялась с розыгрыша Единой лиги, но и не стала претендовать даже на понижение в классе. Всё потому, что у организации была задолженность перед игроками и тренерским штабом в размере около 80 млн рублей. Сообщалось, что такая непростая финансовая ситуация сложилась из-за внезапной смерти одного из инвесторов.

Затем пошли разговоры, что «Руна» может превратиться в «Спартак»: с обществом проводились переговоры о смене названия. Однако ребрендинг так и не состоялся, и в дальнейшем «Руну» постигла печальная участь. Сначала стало известно, что сезон-2024/2025 пропустят мужские команды 5х5. Потом от выступления были вынуждены отказаться женские команды, в том числе юниорские. Это при том, что в прошлом году девушки из «Руны» стали чемпионками Суперлиги и обеспечили себе участие в высшем баскетбольном дивизионе страны, Премьер-лиге.

С тех пор о «Руне» было мало что слышно. Поэтому «Чемпионат» решил напрямую обратиться к генеральному менеджеру команды, Сергею Юхневичу, чтобы получить ответы на насущные вопросы.

«Да, клуб действительно не публиковал никаких новостей о том, что и как сейчас происходит. Физически клуб закрыт – то есть ни одна команда структуры, которая была в прошлом сезоне, не принимает участия в соревнованиях. На спортивном рынке мы не представлены. Но юридически, как бренд, клуб сохранён. На данный момент говорить о том, будет ли клуб существовать и появится ли вновь на баскетбольной карте, тяжело, потому что всё равно идёт работа по решению проблем прошлых сезонов.

В том или ином формате клуб сейчас функционирует. Остались незакрытые вопросы, нерешённые проблемы, скажем так. Ищет ли клуб инвесторов на будущее? Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы этот бренд сохранился. И уже прилагаем все возможные на данную минуту усилия, чтобы найти заинтересованных людей и дальше продолжать развивать клуб, создавать какой-то уникальный продукт, какой мы и старались делать. Невозможно говорить о каких-то конкретных датах, деталях, всё ежедневно меняется. Каждый месяц появляются какие-то новые вводные — это касается не только спортивного рынка. Такая тенденция сейчас в мире, что очень часто всё меняется и тяжело что-то предсказать. Поэтому называть какие-то сроки и говорить, что через год клуб вернётся, невозможно. Повторюсь, мы хотим вернуть бренд на баскетбольный рынок. Стараемся, чтобы это произошло как можно быстрее. Будем надеяться, что всё сложится как нужно.

Относительно «Спартака» – полноценно говорить о том, чтобы был совершён ребрендинг, нельзя. Действительно, были такие разговоры, были планы у руководителей, инвесторов клуба, чтобы появился баскетбольный «Спартак». Мы обсуждали, что «Руна» может служить готовой структурой для него. Однако пока всё это осталось в разговорах, в мечтах. Что будет в следующих сезонах и под каким брендом вернётся клуб, сейчас сказать очень тяжело. Посмотрим. Главное, чтобы вернулся. А под каким названием — уже будем решать позже».