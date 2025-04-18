«Отстань от него!» Бронни может попасть в руки женщины-хищницы? Леброна уже предостерегли

Имя Ларсы Пиппен знакомо многим болельщикам игры с оранжевым мячом. Нет, она не является баскетболисткой и не тренировала ни одну из команд. Однако с 1997 по 2021 год состояла в браке с легендой НБА Скотти Пиппеном и потому была обречена на то, чтобы о ней в баскетбольном сообществе хоть изредка, но что-то говорили. Тем более поводы для разговоров Ларса активно подбрасывала сама.

Однако со Скотти у неё не сложилось. И когда, казалось, воспоминания о счастливых мгновениях с именитым спортсменом из памяти исчезнуть ещё были не должны, женщина переключилась на бывшего товарища Пиппена по команде – Майкла Джордана. А точнее — на сына Его Воздушества Маркуса. Пара начала встречаться в 2022 году, но в 2024-м рассталась. С тех пор об уже 50-летней женщине баскетбольному болельщику слышать не приходилось.

Напомнил о Ларсе экс-игрок НБА Гилберт Аренас, которого встревожил недавний арест Маркуса. Как во всём этом могла быть замешана Ларса, остаётся только гадать, однако Гилберт посчитал, что связь есть, и забил в набат. Во время беседы с журналистом DJ Vlad бывший баскетболист, едва услышав про Ларсу, тут же выдал всё, что было у него на уме. Обсуждая арест Маркуса, DJ Vlad заявил следующее: «Почему-то я виню во всём этом Ларсу Пиппен». Аренаса не нужно было уговаривать подхватить мысль собеседника: «Я тоже виню её. Маркус был обычным сыном Майкла Джордана, просто богатым, здоровым парнем, а потом ты вцепляешься в него. Когда его арестовали, я даже не назвал его Маркусом. Я сказал: «Чёрт, вот же Пиппен!» Безумие, я даже не могу больше произносить фамилию Пиппена. Ты не могла бы, пожалуйста, забыть о славной фамилии Пиппен? Ты испортила бренд «Пиппен» и ты, чёрт возьми, только что испортила бренд «Джордан».

Ларса Пиппен и Маркус Джордан Фото: Romain Maurice/Getty Images

Сына Джордана арестовали в феврале этого года. Полиция обнаружила его сидящим в своём автомобиле, припаркованном на железнодорожных путях во Флориде. Впоследствии Маркусу предъявили обвинение в преступлении, связанном с хранением запрещённого вещества, в причинении материального ущерба и в сопротивлении офицеру полиции. Сообщалось, что он добивается включения в программу по лечению от зависимости, чтобы «обезопасить себя и общество».

По какой-то причине Аренас решил, что Маркус пошёл по наклонной именно из-за Ларсы. И так как бренды «Пиппен» и «Джордан», как считает бывший баскетболист, уже испорчены, самое время спасать тех, кого ещё можно спасти. В НБА сейчас немало брендов, но главный — «Леброн». Когда DJ Vlad предположил, что Ларса может начать встречаться с Бронни, Гилберт потребовал не допустить этого любой ценой: «Это нужно остановить любой ценой. Пожалуйста, держите её подальше от семьи Джеймс. Ты не можешь ничем опорочить фамилию Джеймс».

Ларса Пиппен и Скотти Пиппен, 2018 год Фото: Phillip Faraone/Getty Images

Нельзя не отметить, что женщина как будто бы питает слабость именно к баскетболистам. Брак со Скотти дал трещину ещё в 2016-м. Пара подумывала о разводе, но тогда решила постараться отношения сохранить. И всё-таки в это непростое время у Ларсы случилась интрижка с центровым «Кливленд Кавальерс» Тристаном Томпсоном. Продолжалась она недолго, и в конце концов Ларса вновь вернулась к мужу.

А уже в конце 2020-го, за год до того, как они расстались со Скотти навсегда, у неё завязались очередные недолгие, но полные драматизма отношения с атакующим защитником Маликом Бизли, который сейчас выступает за «Детройт Пистонс». Новость о романе бывшей Скотти с Маликом вызвала довольно большой скандал. Бизли состоял в браке, и его жена, узнав о связи мужа на стороне, испытала немалый шок. Малику пришлось извиняться, вымаливая прощение у законной супруги. Та заявляла, что Пиппен повела себя как разлучница. Впрочем, Ларса, будто словами известной героини из классики «он сам пришёл», дала понять, что она ни при чём.

После, как мы уже знаем, был Маркус. Ларса Пиппен говорила о планах поменять одну легендарную фамилию на другую. Оказалось — не судьба. Но может ли что-то быть между ней и Бронни? Надо признать, слухи о сыне Леброна и бывшей Скотти ходили ещё несколько лет назад. Всё началось с того, что Джеймс-младший, которому тогда было 16 лет, лайкнул фото Ларсы. Для одного из таблоидов этого оказалось вполне достаточным, чтобы пустить слух. После скандала статью удалили, и казалось, что тему можно закрыть. Однако Аренас посчитал иначе.

Бронни Джеймс с Паркер Уитфилд Фото: Arturo Holmes/Getty Images

И всё же всё не так драматично. Ларса сейчас встречается с Джеффом Коби — бывшим… баскетболистом. А Бронни в последнее время был не раз замечен вместе с Паркер Уитфилд — молодой студенткой из довольно известной актёрской семьи. И хоть Бронни и Паркер не афишируют отношения, предполагается, что они вместе. А учитывая, что Леброн — образчик идеального семьянина, то и Бронни вряд ли пойдёт не по его пути, вдруг оставив свою возлюбленную, чтобы переключиться на женщину в 2,5 раза старше себя. Так что насчёт бренда «Леброн» можно не волноваться. Да и наследию Джордана и Пиппена вряд ли что-то угрожает. Ведь оно так велико, что Аренас точно может быть спокоен.