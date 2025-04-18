Мир рушится, а «Лейкерс» расцветают. Величие, проверенное катастрофами

Обмен Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс» вселил надежду в фанатов «озёрников». Команда действительно преобразилась и закончила регулярку на третьем месте. Многие на полном серьёзе утверждают, что «Лейкерс» со своим суперзвёздным дуэтом Джеймс – Дончич могут выиграть чемпионство. А что, если мы нашли определённую закономерность, которой хотим с вами поделиться?

Многие из своих последних трофеев «Лейкерс» брали в те года, когда происходила рецессия в экономике или вовсе случался глобальный кризис. Казалось бы, это просто совпадение, и пока не стоит кидаться полотенцами. 1972 год — единственное чемпионство легендарного Джерри Уэста, который до этого уступил в восьми финалах кряду, попутно став единственным баскетболистом в истории решающих серий, кто был удостоен награды MVP, выступая в составе проигравшей команды. 15 августа 1971-го президент США Ричард Никсон объявил о серии экономических реформ, которые впоследствии были названы «Шок Никсона». Самым значительным изменением стал отказ Штатов от привязки курса доллара к золоту. В 1972-м это привело к стагфляции .

Следующее чемпионство «Лейкерс» произошло в первый год Мэджика Джонсона в команде — в 1980-м. Тогда в США были энергетический кризис и высокая инфляция. В 1982 году председатель Федеральной резервной системы Пол Волкер боролся с инфляцией в стране. Им было принято несколько неверных решений, которые привели к худшей за долгие годы рецессии. Хоть в итоге Волкер и исправил свои ошибки, но ту оплошность будут помнить всегда. Конечно же, «Лейкерс» стали чемпионами НБА в тот год.

Мэджик Джонсон Фото: Ken Levine/Getty Images

Перемещаемся в новый век. Три чемпионства кряду от «Лейкерс» с Шакилом О’Нилом, Коби Брайантом и Филом Джексоном не могли обойтись без какого-то крупного события в экономике. Пузырь доткомов — экономический пузырь, существовавший с 1995 по 2001 год. В итоге пузырь лопнул, что привело к банкротству некоторых компаний и обвалу цен не только на акции, но и на серверные компьютеры. Нельзя пройти и мимо событий 11 сентября 2001 года. О том дне можно говорить много и долго, но скажем одно — произошёл самый массовый теракт на территории США. 2977 человек погибли из-за атаки террористов. Два самолёта врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, ещё один — в Пентагон, а последний предположительно летел к Капитолию или к Белому дому, однако не достиг цели. Весь мир погрузился в траур.

Коби Брайант Фото: Doug Pensinger/Getty Images

Чемпионства 2009 и 2010 годов сопровождались крахом рынка недвижимости и последствиями мирового финансового кризиса 2008-го. Коби, Пау Газоль и остальные всё равно добились главного в НБА — трофея. Последний же титул «Лейкерс» завоевали в 2020 году, когда по всему миру бушевал COVID-19. Леброн Джеймс и Энтони Дэвис принесли «озёрникам» последнее на данный момент чемпионство. Тот розыгрыш плей-офф проводился в «пузыре» из-за огромного количества ограничений и мер предосторожности в связи с пандемией.

Многие эксперты пророчат замедление темпов роста мировой экономики в 2025 году из-за ужесточения таможенной политики США президентом Дональдом Трампом, но речи о рецессии или каком-то экономическом кризисе не идёт. «Лейкерс» по этой закономерности не станут чемпионами. Хотя в 1985, 1987 и 1988 годах не происходило ничего масштабного, а «озёрники» всё равно подняли трофей имени Ларри О’Брайена над головой. Правда, в экономике одно решение может перевернуть всё с ног на голову, впрочем, как и в жизни. Возможно, в этом сезоне Леброн и Лука подарят фанатам уйму незабываемых эмоций. По крайней мере, за плей-офф НБА будет очень интересно наблюдать.