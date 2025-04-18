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Джейсон Тейтум в НБА: почему чемпиона и лидера Бостон Селтикс всё ещё недооценивают

Тейтум — главный недолюбленный игрок НБА. Потому что он не вписывается в ваши шаблоны
Артемий Берстенев
Тейтум — главный недолюбленный игрок НБА
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Если бы Джейсон играл в «Лейкерс», его уже назвали бы новым Коби.

На фоне успешного сезона, где «Бостон» выиграл 61 матч и занял второе место в Восточной конференции, разговоры о защите титула звучат совсем не так, как этого можно было бы ожидать. Вместо того чтобы восхищаться стабильностью и глубиной состава «Селтикс», внимание рассеивается на другие истории: кто-то в восторге от «Оклахомы», кто-то обсуждает обновлённых «Лейкерс» с Дончичем, а в фавориты вдруг записывают даже «Кливленд». И самое странное — действующий чемпион Джейсон Тейтум, снова оказывается в положении человека, которому нужно что-то доказывать.

Джейсон Тейтум Подробнее

Тейтум провёл сезон на уровне, достойном суперзвезды: 26,8 очка, 8,7 подбора и шесть передач. Он тянул команду в каждой ключевой категории, был стержнем как в атаке, так и в защите. Те, кто смотрит игры «Селтикс» не по хайлайтам, прекрасно понимают его ценность. Но, несмотря на цифры и результат, вокруг него — тишина. Ни громких заголовков, ни ажиотажа, ни постоянного обсуждения. Если кто-то и говорит, что Тейтуму недостаёт уважения, то это редкие голоса, затерявшиеся в общем шуме.

Квентин Ричардсон, бывший игрок НБА, оказался одним из немногих, кто не побоялся сказать вслух то, что у многих на языке. В эфире шоу Пэта Макафи он прямо заявил: прошлогодний титул «Бостона» встретили с недоверием, а Джейсон Тейтум и Джейлен Браун остались недооценёнными. «Им даже не дали нормально насладиться своим успехом, как это бывает с другими чемпионами. Тейтуму вообще не позволили пройти свой заслуженный «победный круг», — отметил он. По мнению Ричардсона, Тейтум сейчас — лидер без должного признания, и если «Селтикс» снова возьмут трофей, то разговор о его месте в лиге должен измениться кардинально.

Но пока этого не произошло, у Тейтума остаётся только его послужной список — и он впечатляет. Шесть Матчей всех звёзд, четыре попадания в символические сборные сезона, золото Олимпиады, чемпионский титул НБА. Всё это — к 27 годам. Казалось бы, резюме, достойное суперзвезды. Но нет. Его продолжают мерить не по заслугам, а по соответствию шаблону «альфа-лидера». Говорят, что он слишком спокоен на площадке, недостаточно агрессивен в поведении, а его лидерские качества не так бросаются в глаза, как у тех, кого принято считать эталонами прошлого — Джордана, Коби, Леброна. Ему вечно припоминают «killer instinct», который он якобы не демонстрирует, и недостаток той самой «эмоциональной жестокости», которая делает суперзвёзд суперзвёздами.

Джейсон Тейтум, сезон-2024/2025

Джейсон Тейтум, сезон-2024/2025

Фото: Elsa/Getty Images

Ситуация становится ещё горячее из-за того, что звание MVP финала в прошлом году досталось не Тейтуму, а Джейлену Брауну. Несмотря на то что Тейтум тащил команду на своих плечах на протяжении всего плей-офф, в финальной серии именно его партнёр оказался в центре внимания. Это, конечно, подлило масла в огонь сомнений: а лидер ли он вообще, если в самый важный момент оказался в тени?

У Джейсона уже накопилась целая коллекция поводов для злости и мотивации. Его внезапное пребывание на скамейке во время Олимпиады-2024 выглядело как тонкий намёк: мол, в сборной есть те, кто важнее. А потом началась новая волна критики после чемпионства — дескать, титул был взят слишком легко, без настоящих испытаний. Ответ на все эти разговоры может быть только один: ещё одно чемпионство, однако на этот раз так, чтобы ни у кого не осталось вопросов.

Интриги добавляет и то, как Тейтум смотрится на фоне своих конкурентов. Вот, например, Шей Гилджес-Александер: если «Оклахома-Сити» возьмёт титул, он автоматически встанет в категорию бесспорных лидеров. Его игра — это восторг, он вытянул возрождённую франшизу практически в одиночку, без серьёзной поддержки. Один трофей — и Шей станет суперзвездой без всяких «но». У Тейтума такой привилегии нет. Его путь к признанию сложнее, даже несмотря на уже впечатляющее резюме.

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То же касается и дебатов по поводу MVP сезона. Несмотря на стабильность и результат команды, его кандидатура едва ли воспринимается как приоритетная. Впереди — Йокич и тот же Шей. Причём даже среди поклонников «Селтикс» редко кто считает, что Тейтум заслуживает награды без вопросов. Его игра не так эффектна, как у других претендентов, и это почему-то приравнивается к меньшей ценности. Но разве можно судить о лидере только по эффектным хайлайтам? «Бостон» — это машина, настроенная на системный, сбалансированный баскетбол, и Тейтум здесь дирижёр.

Он задаёт ритм в атаке, цементирует защиту и берёт мяч в концовках. Да, его клатч не всегда превращается в полномасштабное шоу, однако он делает свою работу тихо, без пафоса. И, возможно, именно эта сдержанность мешает ему стать любимцем толпы. В лиге, где внимание часто ценится не меньше, чем победы, Тейтум кажется человеком из другой эпохи. Никаких драм, провокаций или громких заголовков — он просто выходит на паркет и делает своё дело. В сезоне, где его команда снова среди фаворитов, этого должно быть достаточно. Но пока «Селтикс» не возьмут второй титул подряд, его статус будет оставаться поводом для бесконечных споров.

Именно поэтому этот плей-офф для Тейтума важен как никогда. Победа расставит все точки над «i». Ещё один титул не просто усилит его резюме — он поднимет его в ранг тех, кого называют героями поколения. И, наконец, заставит замолчать всех, кто всё ещё сомневается, достоин ли он того самого внимания.

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