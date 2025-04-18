Евролига? Нет, спасибо. Как юный талант слинял из «Барселоны» в погоне за НБА

Игра за «Барселону» и выступления в Евролиге — безусловно, честь и привилегия, но попасть в НБА — мечта практически каждого баскетболиста в мире. 18-летний итальянский парень Дам Сарр, игравший за каталонский клуб, сделал свой выбор довольно неожиданным образом.

В возрасте 17 лет Сарр стал вторым самым молодым игроком, когда-либо надевавшим майку «Барселоны» в профессиональном матче. В этом же возрасте он дебютировал в Евролиге. Большое количество минут итальянец не получал, однако постепенно оправдывал возложенные на него надежды. Например, на чемпионате Европы до 18 лет он в среднем набирал 17,3 очка и 4,0 подбора. Были яркие встречи и в чемпионате Испании. Парень мог отправиться в NCAA, но решил остаться в «Барселоне» в этом сезоне. Это воспринималось как долгосрочное решение, которое отодвинуло его участие в драфте НБА как минимум до 2026 года

Дам Сарр Фото: fcbarcelona.com

Впрочем, планы быстро поменялись! «Барселона» отправилась на игру чемпионата Испании с принципиальным соперником — мадридским «Реалом», а Сарр буквально исчез. Молодой талант отправился в США на Nike Hoops Summit. В общем, на некий Матч звёзд среди юниоров, который спонсируется одним из самых известных брендов спортивной одежды и обуви в мире — Nike. В этой встрече Дам продемонстрировал свои умения, набрав 17 очков и четыре подбора за 25 минут на паркете.

По возвращении в «Барселону» его ждал сюрприз. Оказывается, клубу не особо понравилось самовольное решение игрока покинуть состав без уведомления и разрешения от руководства сине-гранатовых. Обычно же уехать куда-то посреди сезона — в порядке вещей, да?! Сине-гранатовые запретили Сарру тренироваться с любым из составов команды, подключив своих юристов для защиты интересов клуба. В итоге итальянец покинет расположение «Барселоны»

Дам Сарр Фото: Xavi Urgeles/Zuma/ТАСС

«Клуб и игрок достигли взаимного соглашения, в рамках которого Дам сможет сосредоточиться на своём спортивном будущем с прицелом на переход в НБА», — сообщила пресс-служба «Барселоны». При этом каталонцы не разорвали контракт с баскетболистом, что позволяет им сохранить права на игрока, когда тот вернётся в Европу. После всего этого Сарр, скорее всего, выставит свою кандидатуру на драфт НБА, так как сильно поднял свои акции на турнире от Nike.

Вся эта ситуация говорит нам о том, что европейские таланты как можно быстрее хотят попасть в США. Причём любым путём — будь то NCAA, Лига развития или любой другой способ. Егор Дёмин и Каспарас Якуционис провели сезон в студенческой американской лиге, показав свои умения на деле. Не менее талантливые Нолан Траоре и Хьюго Гонсалес остались в Европе, а их котировки на предстоящем драфте НБА заметно упали, так как не получают должного внимания от СМИ и в целом далеки от NCAA, где и происходит настоящая проверка, на которую смотрят большинство экспертов и скаутов.

Пример Сарра может повлиять прежде всего на европейские клубы. Если один из талантливых игроков просто берёт и наплевательски относится к своим контрактным обязательствам, почему так не могут сделать другие и просто последовать в США? Командам из Европы необходимо позаботиться о том, как сохранить молодёжь на своей территории, предоставив им наилучшие возможности для профессионального роста и развития.

Большинство стремится в НБА — и это нормально, однако так в Старом Свете не останется никого стоящего. Все просто будут играть за океаном, а Евролиге, чемпионат Испании и другие турниры станут доедать объедки со стола, сетуя лишь на традиции и историю.