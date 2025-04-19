Им покорилось невозможное! «Майами» вошёл в историю НБА

В сезоне, где казалось, что все карты уже на столе, «Майами» вытащил из рукава новый козырь. Формат плей-ин существует с 2020 года, но до сих пор ни одной команде, занявшей 10-е место, не удавалось прорваться в плей-офф. Шансов тут не дают — их надо вырывать. И «Хит» вырвали, причём в фирменном стиле Споэльстры: выносливость, железная дисциплина и неожиданная глубина состава.

Матч с «Атлантой» начинался, как по учебнику, но всё изменилось, когда в игру вмешалась ахиллесова пята нынешнего «Майами» — нестабильность. Хотя команда бóльшую часть встречи держала преимущество, ближе к концовке оно начало таять. Именно в такие моменты становится ясно, кто создан для плей-офф, а кто останется за бортом. «Хит» не дрогнули, вовремя перехватили инициативу и сделали это благодаря тем, от кого этого ждали меньше всего.

Главным героем стал Тайлер Хирроу. Его 30 очков, восемь подборов и семь передач — почти на пределе возможностей — были именно тем, что удерживало «Майами» на плаву. Особенно важными оказались его броски в четвёртой четверти и овертайме, которые не позволили сопернику сбежать вперёд. А Бэм Адебайо, несмотря на проблемы в защите, добавил к общему успеху 17 очков, 11 подборов и пять передач, сыграв свою партию в этой драме.

Настоящей сенсацией стал Дэвион Митчелл — парень, который в феврале приехал в «Майами» по обмену и даже не считался стабильной частью ротации. Но именно он выстрелил тогда, когда это было нужно больше всего. 16 очков, из которых 15 пришлись на вторую половину и овертайм, а три точных дальних в дополнительной пятиминутке дали «Хит» необходимый отрыв. Статистика проста и беспощадна: с Митчеллом на паркете «Майами» был на девять очков лучше. И это тот случай, когда цифры кричат громче слов — Дэвион оказался там, где нужно, в самый нужный момент.

Дэвион Митчелл и Трей Янг Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Что до «Атланты», их финиш был предсказуем, хоть и не без оговорок. Энергия была, желание тоже, временами даже инициативу удавалось перехватить. Но вот чего не хватило, так это глубины скамейки, стабильного нападения и объёма бросков. Без Джалена Джонсона, без давно выбывшего Деандре Хантера, с Треем Янгом, который вынужден был тянуть всё на себе, атака «Хоукс» в концовке просто развалилась. Молодёжь вроде Дайсона Дэниэлса и Закари Рисашера получала свои минуты, но ни один из них не был готов выйти в главную роль.

Сезон завершён с результатом 40-42. Формально — не провал. С прогрессом отдельных игроков — возможно, даже шаг вперёд. Но если смотреть правде в глаза, становится ясно: «Атланта» топчется на месте четвёртый год подряд. Без побед в плей-офф, без чёткой стратегии, без уверенного фундамента. И болельщики имеют полное право спросить: сколько ещё можно терпеть?

Ключевой вопрос — будущее Трея Янга. У него остался один гарантированный год по контракту, и этим летом возможны переговоры о продлении. Но и Янг, и руководство клуба должны серьёзно задуматься: реально ли строить вокруг него новую команду? Готова ли «Атланта» выкладывать максимальные деньги, не имея уверенности, что остальные куски пазла когда-нибудь сложатся? А если ответ «нет», то, может, пора сделать трудный, но логичный шаг — обменять Трея и начать глобальную перестройку?

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Решение это не для слабонервных, особенно с учётом ограниченных ресурсов. Как напоминает Bleacher Report, у «Хоукс» нет значимых драфт-пиков до 2028 года. Простого пути через драфт не будет. Единственный шанс на перезапуск — это агрессивные шаги. И один из таких шагов может включать расставание с игроком, который был сердцем команды последние пять лет. Но готова ли «Атланта» рискнуть ради выхода из этого замкнутого круга?

На контрасте — пример «Майами». Команда, которая тоже сталкивалась с падениями, травмами и нестабильностью. Но в отличие от «Атланты», «Хит» нашли способ собраться в нужный момент. С 23 марта — 10 побед в 14 матчах. Минимум ресурсов, короткая ротация, но они не просто попали в плей-офф — они сделали это с позиции, с которой никто прежде не заходил. Итоговый счёт — 123:114 ОТ в пользу «Майами» в овертайме. «Хит» идут дальше, чтобы встретиться с «Кливлендом» в первом раунде. А «Атланта» снова остаётся дома. Снова без прогресса.