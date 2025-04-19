Младший сын Леброна выбрал путь! У Брайса есть всё, чтобы стать круче Бронни

В семье Леброна Джеймса снова громкие новости — на этот раз в центре внимания оказался младший сын Брайс. Парень подписал письмо о намерениях с университетом Аризоны и теперь официально стал частью одной из топовых программ студенческого баскетбола. Для фанатов «Уайлдкэтс» это не новость — они давно привыкли к тому, что их команда охотится за талантами. Но для фамилии Джеймс это очередной шаг к покорению NCAA: старший брат Бронни уже успел провести сезон в университете Южной Калифорнии (USC), а теперь и Брайс делает свой ход. Причём, несмотря на меньшее внимание со стороны прессы, у него есть все шансы выстрелить даже ярче.

Пока Брайс не входит в элиту своего класса — в рейтинге 247Sports он занимает 51-е место, а в общенациональном списке находится на 257-й строчке. Однако Аризона явно видит в нём потенциал. С ростом под два метра он уже сейчас демонстрирует серьёзные физические данные, стремительно прогрессирует в атлетизме и показывает умение вписываться в современный баскетбол. Прошлый сезон он провёл в школе «Сьерра Каньон», где был ключевым игроком команды, завершившей год с 27 победами и титулом чемпиона штата Калифорния. В финале его статистика была скромной: три очка, пять подборов и две передачи, — но даже эти цифры показывают его полезность на паркете. Брайсу ещё есть куда расти, однако именно такие истории часто заканчиваются громкими открытиями.

Брайс долго выбирал, куда пойти, и у него были варианты: предложения поступили от университетов Дюкейн и штата Огайо. Особенно интригующим казался Дюкейн, где тренирует давний друг Леброна — Дрю Джойс III. Но в итоге Брайс сделал ставку на Аризону — команду, которая из года в год штурмует плей-офф NCAA, а в этом сезоне добралась до стадии Sweet 16. Главный тренер Томми Ллойд собрал настоящий звездопад: вместе с Брайсом в команду пришли два пятизвёздочных таланта — Кoa Пит и Брэйден Баррис. Конкуренция обещает быть жёсткой, однако и шансы вырасти как игрок у Брайса будут отличные.

Его главное оружие — дальний бросок. На турнире Nike EYBL Session 4 он выдал впечатляющие 55,6% трёхочковых, доказывая, что умеет хладнокровно использовать моменты. Но проблема в стабильности: бывают матчи, когда бросок будто исчезает. В Аризоне Брайсу предстоит серьёзно поработать над этим, а заодно подтянуть защиту, движение без мяча и физику. При своих размерах он пока не может похвастаться взрывной скоростью или резкостью, поэтому каждое его действие должно быть на 100% выверенным. Впереди у него много работы, однако если кто-то и может доказать, что фамилия Джеймс — это не просто имя, а бренд, то это Брайс.

Видео можно посмотреть на канале Home Team Hoops в YouTube.

Брайс уверенно набирает очки, и его главное преимущество — универсальность в атаке. Он может завершать эпизоды с любой точки: дальние броски, средняя дистанция, проходы под кольцо — в его арсенале есть всё. Дриблинг стал заметно лучше, и с мячом в руках он действует всё увереннее. Но главное — это его прогресс в понимании игры. Если раньше он выглядел как типичный шутер, который только и ждёт момента для броска, то теперь Брайс умеет читать ситуацию, находить свободных партнёров и грамотно открывать зоны.

Сравнивать Брайса с Бронни — неблагодарное, однако неизбежное дело. У старшего брата старт был куда громче: участие в McDonald’s All-American Game, выбор сильной программы USC, а затем и второй раунд драфта НБА. Но гладким этот путь назвать сложно. В NCAA Бронни провёл сезон без ярких вспышек, да и в НБА оказался скорее как сын Леброна, чем как готовый проспект. Сезон он преимущественно провёл в G-лиге, где, правда, начал показывать себя с лучшей стороны. Почти 22 очка и 5,5 передачи в среднем за матч — это уже серьёзная заявка, а процент трёхочковых вырос до 38%. Однако разговоры о том, что Бронни всё ещё живёт в тени отца, не утихают. Теперь очередь Брайса показать, что он может переписать эту историю.

Для Брайса эта ситуация — идеальная возможность учиться и прогрессировать. В отличие от Бронни, вокруг него не было ажиотажа, он не входил в топ-рекруты и не блистал на громких шоу. Но этот более спокойный и размеренный путь может сыграть ему на руку. В Аризоне важны не громкие фамилии, а результат. Система «Уайлдкэтс» требует дисциплины, физической подготовки и умения работать на команду, а не на себя. Для Брайса это шанс получить именно то пространство для роста, которое ему сейчас необходимо.

Брайс Джеймс (с мячом), сезон-2024/2025 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Говорить о перспективах на драфте пока рано. Если прогресс будет налицо, у него есть шанс попасть на драфт 2026 или 2027 года. Однако чтобы это произошло, Брайсу придётся серьёзно улучшить свою игру: стать стабильным снайпером, укрепить защитные навыки и адаптироваться к более жёсткому уровню баскетбола. Сейчас он трёхзвёздочный рекрут с заметным потенциалом, но и с бо́льшим количеством зон для работы. Всё будет зависеть от того, насколько серьёзно он настроен превратить этот потенциал в реальный результат.

Выбор программы, связанной с Nike, логичен и ожидаем. Леброн Джеймс — лицо бренда с пожизненным контрактом на $ 1 млрд, так что решение Брайса поступить в партнёрскую школу неудивительно. Однако теперь перед ним стоит более сложная задача: доказать, что он движется не просто по проторённой семейной дорожке, а строит собственную карьеру. Аризона — сильная программа, и именно здесь возьмет своё начало ответ на главный вопрос: сможет ли Брайс выйти из тени знаменитой фамилии и заявить о себе как о полноценной баскетбольной звезде?